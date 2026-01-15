睡眠不足几小时恐致肾衰竭？中医教自制1款护肾茶 按摩3穴位改善肾功能

工作繁忙有时难免熬夜，经常熬夜不仅会导致精神不济，更可能引发肾衰竭。有医生指出，每日睡眠不足5小时者，罹患肾衰竭的风险高达20%。此外，亦有中医师教自制1款茶饮，有助排毒护肾，并可搭配按摩3个穴位以增强效果。

每天睡少于5小时恐致肾衰竭 研究揭风险高达20%

外科医生陈枢鸿在《健康2.0》节目中提到，2016年一篇国际肾脏医学期刊对逾四千名患者进行长达11年的追踪研究，发现经常睡眠不足5小时的人，在11年后肾功能下降超过31%的比例高达20%；而能维持7至8小时睡眠者，肾功能衰退30%以上的比例仅约10%。熬夜会引发血糖失控、血压上升及内分泌失调，这些都是损害肾脏健康的关键因素。然而，肾脏一旦受损到一定程度往往是不可逆的，若等到功能严重衰退才试图补救，恐怕为时已晚。因此，保持充足睡眠、避免熬夜，是维护肾脏健康最基础且重要的一环。

中医教自制1款护肾茶 按摩3穴位也有效

中医师吴宏干指出，曾有一名男子在疫情期间因长期戴口罩、喝水不足，肾丝球过滤率从100ml/min/1.73m² 下降至90 ml/min/1.73m²。后来透过饮用「三味养肾茶」调理，半年后数值回升至122ml/min/1.73m²。

三味养肾茶材料：

山药15克、茯苓15克、红花3克

三味养肾茶制作方法：

2000c.c.水煮沸后，开盖续煮3至5分钟熄火，待凉后当日常饮用水饮用。

除了三味养肾茶，吴宏干医师也指出，腿部有3个对肾脏有帮助的穴位，按摩时可用笔尖、指腹或刮痧板，由上往下轻轻刮按，切勿刮破皮肤，以免引发发炎或感染，反而影响肾功能。

1.太谿穴

位于内脚踝尖端与阿基里斯腱后缘的中点凹陷处，此为肾经的原穴，按摩能帮助元气输入肾脏。

2.三阴交穴

位于内踝尖上3寸，约四指宽、胫骨后缘处，此为脾、肝、肾三经交会点，不仅对妇科泌尿系统有效，对男性更有补肾壮阳的功效。

3.筑宾穴

位于三阴交穴往上3寸，约内踝尖上5寸、胫骨后缘1寸处，具有清热解毒功效，能辅助肾脏排出毒素。

持续腰痛/血尿一定是患肾癌警号？

泌尿肿瘤科医生钟孝仁解释，肾脏癌主要源于肾脏皮质，当皮质过滤血液后，尿液会导入集尿系统。若肿瘤向外凸出生长，，即使体积达7至8cm，因未侵犯集尿系统，可能完全不会出现血尿；相反的，若肿瘤生长于集尿系统邻近区域，即便仅2至3cm，亦可能导致血管破裂而引发血尿。此外，肾脏癌导致的血尿通常呈现间歇性，可能仅短暂出现后停止，容易使人疏忽。一旦发现血尿或不明原因的腰痛，应立即就医接受详细检查。

肾病/肾衰竭初期症状 留意小便变化

据医管局资料指，初期的肾病及慢性肾衰竭征状并不明显，较常出现的症状如下：

小便带血 / 茶色尿（血尿） 小便带泡沫（蛋白尿） 小便混浊（尿感染） 小便赤痛、频密 小便感困难、不畅顺 小便排出小沙石 多尿、尿量减少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮肿 血压高

肾衰竭4大高危人士 严重恐洗肾

根据本港医管局资料，当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，其排泄体内新陈代谢废物的功能受损，身体内的废物会累积，且引发多种身体功能的问题，引发慢性肾衰竭。

当到达末期肾功能衰竭阶段，病人须透过透析（洗肾）或肾脏移植，才得以维持生命。当中，患有下列疾病的病人有较高风险患上慢性肾衰竭：

糖尿病 肾小球肾炎，包括红斑狼疮肾炎 高血压 先天性肾病及有肾病家族病历

资料来源：《健康2.0》、医管局

---

