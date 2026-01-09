公营医疗费用减免2026年全面调整 一文即睇涵盖范畴/申请资格 入息上限如何计算？

【公营医疗费用减免】今年1月起，香港公立医院收费全面调整，医疗费用减免机制将同步优化，更设有「全年1万元医疗费用」上限措施及放宽安全网的申请资格；医管局指合资格受惠的人士将由30万增加至140万，目的是减少有市民因经济原因而得不到适当的医疗照顾。即睇减免涵盖范畴、符合辖免资格/减免机制人士、申请资格、家庭入息和资产上限等。

医管局透露，公营医疗费用减免机制的目的是确保不会有市民因为经济困难而未能接受合适医疗服务，并且加强保障市民，不单照顾弱势社群，更避免中等收入人士出现大病致贫的情况。医疗费用减免涵盖公立医院服务多个范畴，包括：

急症室门诊

普通科门诊

专科门诊

住院

老人科日间医院

复康日间医院

精神科日间医院

肿瘤科或肾科诊所／中心

社区服务

病理检验服务

非紧急放射造影服务

同场加映：公立医院收费2026年起加价 一文即睇急症/门诊/专科收费详情 1万元上限措施是甚么？

了解更多：医管局

返回目录

以下人士只须于每次登记求诊时通知医院/诊所职员，并出示身份证明文件，职员透过联机查询系统确认资格后，即可获豁免公营医疗服务的收费。「符合医疗费用豁免资格人士」包括︰

社会福利署的综合社会保障援助受助人 长者院舍照顾服务券计划级别0院舍券持有人 75岁或以上长者生活津贴（包括广东计划及福建计划下）受惠人

此外，为保障没有领取上述社会福利、且因经济困难未能负担医疗服务收费的人，这一类「医疗费用减免机制人士」可向各公立医院和诊所的医务社会服务部、社署综合家庭服务中心、保护家庭及儿童服务课或其他指定服务单位申请减免缴费，包括：

低收入人士 长期病患者 贫困年长病人

了解更多：医管局

返回目录

医疗费用减免申请资格优化，收入及资产限额放宽，包括：

放宽收入限额：2人或以上家庭住户每月入息不超过中位数；1人家庭住户每月入息不超过中位数的150%。

放宽资产限额：申请公屋资产限额。

放宽「家庭」定义：与申请人无密切经济关系的同住家庭成员或可无需纳入经济审查。

另外，有限期医疗费用减免涵盖范围扩至偶发性家庭医学门诊服务，并延长最长12个月的减免有效期至18个月；申请人如在18个月内再次申请减免，只需签署声明书确认家庭财政状况不变，毋须重新提交经济文件作审查。

了解更多：医管局

返回目录

透过医管局的医疗费用减免经济审查计算程式，可初步计算是否符合医疗费用减免的申请资格。根据计算程式，符合申请的收入及资产限额如下（以下数字仅供参考，实际金额会根据家庭住户入息中位数而调整）：

1人家庭总收入 全免限额$7,500

半免限额$15,000 2人家庭总收入 全免限额$17,250

半免限额$23,000 3人家庭总收入 全免限额$29,700

半免限额$39,600 4人家庭总收入 全免限额$38,025

半免限额$50,700 5人家庭总收入 全免限额$38,700

半免限额$51,600

以家庭内没有长者为例，资产限额如下：

1人家庭资产限额 $291,000 2人家庭资产限额 $394,000 3人家庭资产限额 $514,000 4人家庭资产限额 $600,000 5人家庭资产限额 $666,000

以家庭内有1位满65岁长者为例，资产限额如下：

1人家庭资产限额 $459,000 2人家庭资产限额 $562,000 3人家庭资产限额 $682,000 4人家庭资产限额 $768,000 5人家庭资产限额 $834,000

以家庭内有2位满65岁长者为例，资产限额如下：

2人家庭资产限额 $730,000 3人家庭资产限额 $850,000 4人家庭资产限额 $936,000 5人家庭资产限额 $1,002,000

了解更多：医管局

返回目录

如欲申请医疗费用减免，申请人可以亲身到公立医院或诊所的医务社会服务部、社会福利署综合家庭服务中心或保护家庭及儿童服务课提交申请。另外，也可以利用医管局的 HA Go App（医疗费用援助一站通）进行初步评估、查阅进度、上传文件；申请需提交证明文件，以家庭为基础评估经济状况。

要留意，所有医疗费用减免的申请，必须通过医务社工／社署家庭服务社工(社工)之经济审查，因为有关的资格评估是以家庭为基础。

申请人须填写申请表，并提交病人及所有同住而被纳入经济评估的核心家庭成员的相关证明文件。而长者生活津贴受惠人或有上述家庭成员已获发有效的医疗费用减免证明书的病人可无需提交所有财务文件进行经济评估。

了解更多：医管局

返回目录

医管局表示，除了调整医疗费用减免机制，医管局亦引入第二层安全网，设立医疗服务全年一万元收费上限的措施，以减轻患者负担。2026年起，只要市民在公立医院内的合资格医疗开支（适用于所有收费项目包括住院及门诊，自费药械除外）累计达一万元，超出的费用将毋须支付。市民需透过「HA Go」App或在公院缴费处主动申请，毋须任何文件。

申请人若持有物业仍可受惠于「一万元上限措施」，只要其住院及门诊费用（自费药械除外）达到一万元全年上限，持有物业与否不影响其申请资格。「申请医疗费用减免」的人士仍可受惠于「一万元上限措施」；若申请人只获部分医疗费用减免，而需要继续支付医疗费用，如医疗费用累积达到每年上限一万元，经批核后的年度剩余医疗费用将毋须支付。

了解更多：医管局

返回目录

延伸阅读：公立医院收费2026年起加价 一文即睇急症/门诊/专科收费详情 1万元上限措施是甚么？

---

相关文章：

香港中医医院正式分阶段投入服务 一文即睇4大预约方式 首年可享低至7折优惠

港大研「癌症超级数据库」破解免疫治疗关键蛋白 癌症治愈率有望增逾4成

69岁港男患前列腺晚期 接受新疗法同步治疗5处病灶 治疗后至今3年病情不复发

科大研AI系统SmartPath 精准诊断肺癌/乳癌/大肠癌/胃癌 准确率逾95%