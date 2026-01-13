这水果冷冻后抗氧化力增25% 保留更多维他命C 搭配2食物更抗发炎

许多人认为直接吃新鲜水果最有益健康，但有营养师指出，有1种水果经冷冻处理后，其抗氧化力可大幅提升25%，甚至能保留更多维他命C。这种冷冻水果若搭配2种食物一同食用，更有抗发炎功效。

这水果冷冻后抗氧化力增25% 保留更多维他命C

营养师吕美宝在其Facebook专页撰文表示，新鲜蓝莓中的花青素，常被锁在植物坚韧的细胞壁与液泡膜内。人体消化系统难以完全分解这些结构，导致部分营养无法有效吸收。然而，若经过冷冻处理，花青素便会被释放出来。根据物理组织崩解假说，冷冻时形成的水结晶，如同数百万个微型尖刺，从内部刺穿并破坏细胞壁，使花青素更容易释出，进而在肠道中被消化吸收。此外，冷冻蓝莓还能有效抑制导致新鲜蓝莓中营养流失的多酚氧化酶活性，帮助锁住以下三大营养：

蓝莓冷冻后为何更有益？

1.花青素

与新鲜蓝莓相比，冷冻蓝莓因细胞壁被破坏，在冷冻储存的前三个月内，可利用的花青素总量不仅未下降，反而呈现15%至25%的上升趋势。同时，其抗氧化能力指标（ORAC值）也高于新鲜蓝莓样本。

2.维他命C

刚采收时，新鲜蓝莓的维他命C含量确实较高。但关键在于保存期，新鲜蓝莓冷藏14天后，维他命C可能流失15-20%；而冷冻蓝莓在长达12个月的储存后，流失率仅约10%。考虑到运输与上架时间，冷冻蓝莓是更稳定的维他命C来源。

3.生物可及性

生物可及性指的是营养素能被肠道吸收的比例，在模拟人体消化系统的实验中，冷冻蓝莓进入小肠阶段的花青素释放速率，比新鲜蓝莓快约25%，这项数据证实冷冻蓝莓的营养更容易被人体利用。

她表示，许多人常担心蓝莓有过多农药残留，但根据USDA PDP的长期监测数据，新鲜蓝莓在农药残留的复杂度上通常高于冷冻蓝莓，且常被验出含有多种不同的农药残留。以2022至2024年的数据发现，新鲜蓝莓曾检出超过50种不同的农药化学物质，而冷冻蓝莓检出的农药种类则较少，约为新鲜蓝莓的1/2至2/3。

营养师教冷冻蓝莓3大食法 搭配2食物更抗发炎

吕美宝表示，研究显示冷冻并非减损蓝莓营养的过程，反而像一种预消化处理，能为身体提前分解部分结构，将其中最珍贵的花青素释放出来。她特别推荐以下3种最能发挥健康效益的蓝莓吃法：

将冷冻蓝莓加入无糖乳酪中：有助促进肠道益生菌生长。 与无调味坚果或橄榄油一同食用，令优质油脂能与蓝莓中的多酚产生抗发炎的协同作用。 用果汁机将冷冻蓝莓打成果昔，结合机械与物理性破坏，更能促进营养吸收。

每日应吃多少水果？

水果营养丰富，吃过量或吃不够也对身体不好。本港衞生署鼓励市民，为达至饮食均衡，每日应至少摄取2份水果和3份蔬菜。

何谓1份水果？根据衞生署资料，1份水果的份量大约等于：

2个小型水果（如布冧和奇异果）

1个中型水果（如橙和苹果）

半个大型水果（如香蕉、西柚和杨桃）

半碗水果块（如西瓜、哈密瓜和蜜瓜）

半碗颗粒状水果（如提子、荔枝、车厘子和士多啤梨）

1汤匙没有添加糖或盐的干果（如提子干和西梅干）

如何吃水果最健康有营养？

据本港衞生署资料，水果可提供丰富的维他命及矿物质，包括维他命A及C、叶酸及钾质等，有助预防高血压、心血管病及部分癌症等。另外，水果亦含有膳食纤维，有助促进消化，预防便秘及肠道疾病。

选择及进食水果 留意6大事项

应进食不同种类、不同颜色的水果以摄取不同营养素。 新鲜水果比罐头水果、冷藏水果、干果和果汁更理想。 应多进食橙色或黄色水果，如橙、木瓜、芒果，因为它们含有丰富维他命A及C。 与原个水果比较，纯果汁的糖分含量较高，但膳食纤维量少，故建议多进食原个水果。 大部分水果虽属低脂食物，但紧记要减少进食加入高脂肪的食材，如水果挞、水果雪糕及加入忌廉的水果蛋糕。 少选择加糖的水果，如罐头糖水水果、水果甜品、加糖的干果及浓缩果汁。

资料来源：营养师吕美宝、香港衞生署

---

