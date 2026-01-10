Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

抗癌可吃3大健康零食 这种每周吃3次可降40%死亡风险 1款朱古力也上榜？

保健养生
更新时间：16:05 2026-01-10 HKT
发布时间：16:05 2026-01-10 HKT

患上癌症也可吃零食？日本癌症医生佐藤典宏推荐3种对癌症病情有帮助的零食，其中1种零食如每周吃3次，患癌后的死亡风险或可降40％！同时这些零食亦可防高血压、脑中风和降血糖等功效。

抗癌可吃3大健康零食 这种每周吃3次可降40%死亡风险

日本癌症治疗权威医生佐藤典宏在著作分享指，以下3种健康零食具有防癌作用，甚至可减少癌症复发的机率。同时亦有预防动脉硬化、高血压和脑中风等疾病的功效，到底哪3种健康零食那么神奇？

抗癌可吃哪些健康零食？

 

 

抗癌零食｜1. 坚果

坚果除了含膳食纤维、维他命和矿物质等营养素之外，还含有天然多酚鞣花酸以及Omega-3脂肪酸里的α-次亚麻油酸等丰富的抗氧化成分。许多的研究报告显示坚果具有预防癌症的功效。

根据经常摄取坚果的地中海饮食效果比较实验，每周至少吃3次拳头大小份量坚果的人，罹癌后的死亡风险可以降低40％。以罹患大肠癌和乳癌的患者为主的研究报告则显示，摄取坚果也能减少癌症再次复发的机率。

佐藤典宏推荐的种类是能够成长为树木的坚果，例如开心果、核桃、杏仁、腰果、榛果、夏威夷果等，但不要吃太多，以避免脂肪量摄取过多卡路里过量的问题。

抗癌零食｜2. 乳酪

乳酪是富含乳酸菌和比菲德氏菌等好菌的发酵食品，可以改善肠道环境。肠道环境差会导致癌症等各式各样的疾病产生。也有研究显示癌症患者的肠道比起健康的人无法维持菌丛的多样性。调整肠道环境需要有乳酸菌等等的好菌以及好菌的养料膳食纤维。吃乳酪的时候，请选择不加糖的原味乳酪，并在上面淋上好菌的养料寡糖，这样吃效果会更好。

抗癌零食｜3. 高可可浓度的朱古力

巧克力的原料是可可豆，可可豆含有丰富的抗氧化作用和抗发炎作用的多酚，除了能预防癌症之外，还可以预防动脉硬化、高血压和脑中风等疾病。推荐无糖的高可可浓度的朱古力，可降低血糖。

