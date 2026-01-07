冬天越穿越厚依然冷？医生揭这样穿最保暖 必备3种衣物防心脏病/中风

【保暖方法】寒流袭港，天文台今日清晨（7日）在市区录得10.9度，创下本港入冬以来最低气温纪录。不少人近日外出都会多穿几衣服，但有时候却发现穿得越厚却越来越冷？有医生列出3个保暖关键部位，只要这3部位获适当保暖，有高血压、心脏病、中风病史、糖尿病和高龄者需特别留意。

保暖方法｜冬天越穿越厚依然冷？医生揭这样穿最保暖

重症科医生黄轩在Facebook专页撰文指，很多人一到冬天就会越穿越厚，但临床医学实证，即使穿得再厚，如果忽略3个保暖的关键部位，身体还是会判定你在受寒，导致明明穿著厚重的衣服和外套，身体还是一直觉得冷。

黄轩医生指，人体不是只靠皮肤感受温度，还靠大脑、自律神经和血流回馈来判断身体冷或不冷。他说，以下3个部位会决定体感温度：

保暖方法｜3个部位决定体感温度

1. 头部

黄轩医生说，头部血流量高，亦靠近脑部温控中枢。当头部降温，大脑会误以为核心体温正在下滑，导致全身血管立刻收缩、血压上升，心脏被迫更用力工作；这也是冬天清晨特别容易出现中风与心肌梗塞的原因。

2. 颈部

颈部是颈动脉、迷走神经和交感神经丛的重要通道。颈部一冷，影响的不是局部，而是整套自律神经平衡。临床后果可能包括心跳变快或不规则、血压波动和头晕、胸闷、心悸增加。

3. 脚部

脚离心脏最远，本来就是血液回流最困难的地方。一旦脚冷，会导致血管收缩，回流更差，体温调节效率下降。这时候，身体会选择牺牲末梢，保住核心，导致全身更冷、血压更高、心脏更累。

保暖方法｜「帽、颈巾、袜」比多穿衣服见效

黄轩医生说，头、颈、脚是人体高密度血管神经丛处，亦是3个散热最快的地方，它们都是血管密集、靠近重要神经或中枢，一冷，讯号会被放大解读，因此这3个地方需要重点保暖。他指，帽子、颈巾、袜子，比多穿一件衣服有用。因为这3样衣物不只是包裹著皮肤，也是在稳定神经和血流：

帽子：避免大脑误判身体正受低温；

围巾：减少自律神经被寒冷刺激；

袜子：改善末梢循环，降低整体血管收缩需求。

黄轩医生又指，戴上这3种衣物对高风险族群来说特别重要，尤其是高血压、心脏病、中风病史、糖尿病和高龄者。研究显示，寒冷刺激会显著提高心血管事件风险。黄轩医生指，冷并非舒适与否的问题，而是会直接改变血压、心跳、血管张力和血液黏稠度。对高风险族群来说，冬天保暖目的是降低急性发作风险、稳定血流及神经。

冬天易有心肌梗塞猝死 有8征兆速求医

冬天易有心肌梗塞猝死？根据本港医管局资料，急性心肌梗塞（AMI）即是普遍称为「心脏病发」，可危及生命。心肌梗塞通常是由动脉粥样硬化和冠状动脉血栓引起的，而没有血液供应的心肌就无法正常运作，并开始坏死。

急性心肌梗塞症状

典型症状：心口痛和胸部不适，有时更会延伸到下颚和左臂，冒汗和呼吸困难。

非典型症状：如消化不良和头晕。

有时，心脏骤停亦可能是急性心肌梗塞的首发症状。

急性心肌梗塞并发症

并发症：心肌坏死和功能失效，严重时会导致心源性休克和急性心脏衰竭。坏死的心肌可导致心律不正或心脏结构破裂而造成的心包填塞、急性二尖瓣倒流或急性心室间膈缺损。所有这些情况都有即时生命危险及增加中风或其他器官衰竭的机会。

长期影响：患者心脏受到不同程度的损伤，急性心肌梗塞的幸存者其患上慢性心脏衰竭、心律不正和中风等的风险会增加。

资料来源：重症科医生黄轩、医管局

延伸阅读：医生拆解冬天5大夺命陷阱 恐致心肌梗塞猝死 1种保暖习惯可致命？

---

相关文章：

男子冬天一开窗即心肌梗塞险死 医生揭4大风险因素全中 有8症状速求医

30岁男打边炉后心肌梗塞倒地险死 医生揭吃火锅2大致命因素

天气转凉心血管易出事 营养师教多吃6类食物通血管 1类脂肪食物竟上榜？

专家拆解6大保暖陷阱恐致猝死 只穿厚外套不御寒 重点保暖3部位