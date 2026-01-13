天气寒冷夜尿更频繁 医生揭5件事恐加剧前列腺肥大 感冒服药竟变阻碍排尿

前列腺肥大绝对是男士关注的中年危机之一。有医生提醒小心5件事影响泌尿健康，导致频尿、夜尿多的情况加剧。当中包括天气寒冷，保暖不足或感冒服药，都可能会到影响前列腺，继而令排尿困难的问题恶化。

天气寒冷夜尿更频繁 5件事恐加剧前列腺肥大

泌尿科医生陈钰昕在Facebook专页发文表示，男士前列腺肥大问题通常从40-50岁开始出现，主要因年龄增长与荷尔蒙变化，导致前列腺细胞出现良性增生。少数男性早在30岁左右出现细胞增生迹象，通常会随著年龄增长而症状加重，且越来越明显。

前列腺肥大患者约在40-50岁开始出现轻度频尿、夜尿1-2次、尿流稍微变细的症状，但常被忽略是过劳或压力。到了50-70岁已有明显的症状，包括排尿需等待、急尿感、残尿感明显、夜尿3次以上且影响睡眠，但多数人仍以为是身体自然老化而忽视。70岁以上症状尿流极细、排尿无力、急性尿滞留或血尿，生活质素受严重影响，更有机会需要结合药物与手术治疗。

肥大的前列腺一旦压迫尿道及膀胱，就会出现频尿或夜尿，下列5种行为及因素更会加重症状：

1. 天气冷体温降

天气寒冷刺激人体交感神经兴奋，使前列腺和尿道周围肌肉紧缩，让排尿困难、频尿、急尿等症状加剧。

2. 饮食油腻刺激

高脂肪食物，例如红肉、内脏、油炸物等容易促进荷尔蒙分泌增加、加重发炎反应；酒精与咖啡因饮品，包括咖啡、浓茶和可乐，则会刺激前列腺充血、发炎，促使膀胱收缩，导致频尿、残尿症状恶化。冬天吃姜母鸭、羊肉炉等含酒精的补品，也容易引起前列腺肿胀，需特别留意。

3. 久坐不动

长时间维持固定姿势超过半小时，压迫到骨盆腔与前列腺，造成血液循环不良，增加前列腺肿胀风险，引起排尿不顺。

4. 长时间踩单车或骑电单车

留意骑乘时间勿过长，坐垫若持续压迫会阴部，恐刺激前列腺加重症状，甚至引起发炎。

5. 其他药物作用

冬季容易感冒，感冒药中常见的成分如抗组织胺、伪麻黄素等，会使前列腺和膀胱出口的平滑肌收缩，增加排尿阻力，出现排尿困难的情形，严重还可能出现急性尿滞留，须要到医院导尿。

改善频取保养前列腺4大建议

陈钰昕医生提出4招有效保护前列腺，改善泌尿问题。

留意保暖：低温会刺激交感神经敏感，容易出现泌尿问题，应注意下半身保暖。 控制饮水：睡前3-4小时减少酒精、含糖饮品等刺激性饮品摄取，并避免睡前大量饮水。 避免憋尿：定量摄取水分并定时排空体内尿液，避免因塞车或人潮过多而需长期憋尿。 运动锻炼：练习凯格尔运动强化骨盆底肌，增强排尿时的控制力。

他提醒，若出现夜尿、频尿、排尿无力等症状者，应及早至泌尿科就医以控制病情、避免症状持续恶化。越早接受治疗，除了改善生活质素，更是为了降低感染、血尿、结石等并发症风险。

良性前列腺肥大会否致癌？解构7大症状

根据本港衞生署资料，良性前列腺肥大是指腺状组织出现非癌症增生，导致前列腺肥大，属男性正常衰老的生理过程，亦是年长男性常见的病症。然而，虽然这种病属于良性增生，但当腺状组织不断肥大，会严重堵塞尿道，阻碍正常排尿。

衞生署表示，并非所有良性前列腺肥大症患者都会出现症状，当中有近一半人没有任何病症，而其余患者就可能有以下7大常见症状：

尿急：难以忍尿 等尿：等一会才能小便 尿频：小便的次数增多 夜尿：晚上醒来小便 小便流量微弱 小便时感到灼痛或刺痛 如病情严重，膀胱会无法排尿，导致下腹肿胀和疼痛

虽然良性前列腺肥大症的大部份症状与前列腺癌相同，但两者一般并无关连，患有前者亦不会增加患上前列腺癌的风险。良性前列腺肥大是正常的生理过程，并无任何特别的预防方法。如察觉以上任何症状，请立即就医。

