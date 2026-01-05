1条问题可自测脑退化？医生解构认知障碍症3大成因 1类患者有机会逆转？

担心长辈有脑退化（认知障碍症）？医生表示，长者出现记性差、注意力弱等症状，可能已经是患上认知障碍症的征状。他分享简单的自测方法，只要问长辈1个问题，就可1分钟测出对方是否有脑退化的先兆。

认知障碍症先兆常被误当正常老化

台北慈济医院精神科医生黄宗正指出，轻度认知衰退过去常被误认为正常老化，因而错失治疗时机。认知障碍症为认知功能、活动力与行为能力的全面性退化，依照病情发展，可分为以下3个阶段：

发病前的轻度认知衰退阶段：患者会出现记忆力及注意力、判断力的衰退，但症状程度较轻，可经由旁人提醒想起来。

早期认知障碍症阶段：记忆力下降，已无法借由提醒想起，且有判断与沟通困难、情绪不稳等情况。

认知障碍症中后期阶段：可能出现妄想、幻觉、行动困难，最终影响自我照顾能力。

解构认知障碍症3大成因 1类患者有机会逆转？

黄宗正医生表示，认知障碍症的成因有多种，致病原因可分为退化性、非退化性和可逆性。

退化性认知障碍症：因脑部神经细胞渐进式病变所致，目前无法根治，但可透过复健减缓恶化。

非退化性认知障碍症：由于脑部受伤、感染等原因造成。

可逆性认知障碍症：因营养缺乏、内分泌失调等特定因素所导致，若能及时发现并治疗，就有机会恢复。

1条问题自测脑退化风险

临床有一些常用的脑退化检测问卷可以作为自我筛查的方法，例如「AD-8」。黄宗正医生也分享了一项简易的自我检测方式，透过1个问题初步评估自己或家人有没有认知衰退的情况。

自测脑退化先兆：在1分钟内尽可能说出「4只脚的动物」，能说出12种以上为之合格。

如果作答时明显困难或忘词，他建议应尽早至医院求医作进一步检查，把握治疗黄金时机。

脑退化症早/中/晚期有何症状？

据本港医管局资料，认知障碍症（脑退化症）是因大脑神经细胞病变而引致大脑功能衰退的疾病，患者的记忆、理解、语言、学习、计算和判断能力都会受影响，部分且会有情绪、行为及感觉等方面的变化。估计本港70岁以上长者当中，每6位女性就有1人患上认知障碍症，每10位男士则有1位患者。

认知障碍症按照不同成因，最常见的阿兹海默氏症 (Alzheimer’s Disease)，占所有病例约74%，其次是血管性失忆症 (Vascular Dementia)，约占22%，其他失忆症如脑部前额颞叶病变，比例约为4%。

1. 早期症状（第1-2年）

在此阶段，家人和朋友通常会以为患者的症状，只是因为年纪渐老而出现的正常老化过程，常见症状包括失去短期记忆；表达或理解抽象事情时感困难，如表达身体不适、心情感受等；情绪或行为变幻无常；学习新事物及跟随复杂指令感困难；判断力减退、基本自理活动仍能应付，但需旁人提醒。

2. 中期症状（第2-5年）

随著病情的进展，患者早期的困难会更加明显，症状包括混淆远期记忆和现实情况记忆、偶有词不达意的情况；行为性格转变，或会容易情绪不稳；需别人协助日常自理活动。

3. 晚期症状（第5年后）

患者生活几乎完全依赖别人，不能自我照顾，症状包括记忆缺损，连熟悉的人和事也会忘记；身体活动及精神状况出现衰退；未能有效表达及沟通；不能处理日常生活、需要长期照顾；生理时钟混乱。

