男士脱发｜26岁港男长期挨夜现压力秃 中医治疗6个月长出新发 常按头皮4穴位护发

保健养生
本港脱发问题出现年轻化，不仅影响外观，更可能是身体发出的健康警号。注册中医师林奕彤接受《星岛头条》访问时分享，有26岁的男士因挨夜、压力大等不良生活习惯而出现秃头，靠3招成功在治疗半年后，头顶长出新发，更提供实用的护发贴士。

26岁港男挨夜现压力秃 气血不足、发根失养脱落

林奕彤医师指脱发主要成因在于肾气、肝血、气血的三大养发根基「出事」，因为中医素有「肾其华在发」、「发为血之余」之说。林医师解释，若肾气充盛，头发乌黑粗壮；肝血充足为毛囊提供养分，头发浓密有光泽；气血通畅则代表养分顺利送达头皮。若肾气、肝血、气血有问题，容易出现头发稀薄、早白、干枯及脱落。

林医师分享，有位26岁男病人，从事高压轮班工作，长期熬夜且作息饮食不规律，因此诊症初期，患者的头顶明显稀疏，头皮油腻发红，发质细软，伴有疲惫、黑眼圈、消化不良等问题。林医师诊断男病人患有「脾肾亏虚伴湿热证」：

  • 熬夜耗肾精，压力饮食伤脾胃
  • 气血生成不足，发根失滋养而脱落

林医师采用了以下治疗方案：

  1. 内服中药：以健脾益气、补肾滋精、兼清湿热 为原则，针对个人体质处方中药，调理根本。
  2. 针灸及梅花针：每周1次，针刺相关穴位及以梅花针轻叩头皮秃发区域，刺激局部血液循环，激发毛囊活性。
  3. 生活调整：建议调整作息，尽量避免熬夜。饮食忌口，减少油腻、甜食、精制食物。

该26岁男病人在治疗2个月后，精神体力已有好转，本来稀疏的头顶亦长出新生毛发；在治疗6个月后，患者的秃发区域明显缩小，较以前浓密得多。

3大护发贴士从生活入手  每天5分钟按头皮穴位

林医师指出在日常生活中，可以从3大贴士入手，改善头发健康：

 

护发贴士｜1. 正确洗头与头皮护理

油性头皮建议每日洗头，干性头皮则可隔日洗一次。洗头以温水为宜，避免过热或过冷，以指腹轻柔画圈按摩头皮。另外，护发素避免直接涂头皮，要冲洗彻底，减少洗发护发用品残留。

护发贴士｜2. 头皮穴位按摩法

每天抽出5-10分钟进行头皮按摩，从前额发际线开始，以指腹按压头顶百会，再沿著两侧向下推至耳上与枕部附近，按压力度感到酸胀为宜，避免用力过猛或拉扯头发。​

  • 百会穴：头顶正中，两耳尖连线中点。
  • 风池穴：后颈枕骨下、胸锁乳突肌与斜方肌上端之间的凹陷中，与耳垂平齐。
  • 率谷穴：头部侧面，耳尖直上入发际1.5寸（约两指宽）。
  • 角孙穴：耳尖正上方发际处。

护发贴士｜3. 养发食疗与茶饮

可多食黑芝麻、黑豆、木耳等黑色食物；摄取优质蛋白质（鱼、蛋、豆类）、补充深绿色蔬菜、坚果及含铁锌食物。推荐茶饮如下：

  • 补肝肾茶饮（适合熬夜人士）：枸杞子、桑椹、黑豆各10克，煲水当茶饮用。
  • 健脾利湿茶饮（适合脾胃虚弱湿气内生人士）：茯苓、薏苡仁各15克、陈皮3克，煲水饮用。

如果不确定体质，应先咨询中医师再作调整。

坏习惯损害发丝健康 4大生发治疗有效

家族遗传性脱发者、产后妇女及长期熬夜及高压族群，大多需要警惕脱发风险，林医师指现代人在日常生活中，有许多不自觉的生活习惯，正悄悄损害发丝健康：

  • 饮食偏嗜：高油盐糖饮食诱发头皮炎症；极端节食导致蛋白质、铁、锌等营养缺乏，切断头发生长原料的供给。
  • 造型伤害：频繁烫染令头发脆弱易断，加上头发造型产品易残留及堵塞毛囊口；长期扎马尾等亦致牵引性脱发。
  • 不良姿势：长期低头致头肩颈肌肉劳损，令头皮紧张、局部血流不畅，毛囊缺血影响头发生长。

而中医常见生发治疗包括以下4种：

中医生发治疗｜1. 中药内服

根据体质选用适合患者的用药，常见治疗多采用补益肝肾、养血活血、清热祛湿之法。

中医生发治疗｜2. 针灸

透过针刺头部及相关经络穴位，引气血上扬，促进阳气升发，直接增加头皮气血供应。

中医生发治疗｜3. 梅花针及微针

梅花针轻叩头皮刺激血液循环，微针则制造微小通道，刺激生长因子释放；两者均能活化毛囊、改善头皮健康。

中医生发治疗｜4. 中药外用

以含侧柏叶、生姜、何首乌等中药的洗剂或酊剂，直接作用于头皮，辅助生发。

延伸阅读：鬼剃头｜40岁女每日脱发逾100条 头顶多处斑秃感抑郁 中医治疗半年发再生 推介生发食物/汤水

 

