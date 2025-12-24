《单身即地狱》车炫承战胜血癌 形容「像收到圣诞礼物」 解构白血病征兆/成因

34岁南韩男星车炫承今年6月确诊患上血癌（白血病）。积极治疗半年后，他周一（22日）于社交平台宣布抗癌成功，更形容自己「像收到圣诞礼物一样」。事实上，血癌可分为急性和慢性，属于致命率较高的癌症，位列本港10大致命癌症之一，当中有哪些病征可能代表患上血癌？

《单身即地狱》车炫承战胜血癌 形容「像收到圣诞礼物」

车炫承是舞者出身，后来参与《单身即地狱》、《体能之巅：百人大挑战》等真人秀而爆红，更开始踏上演员之路。然而在今年6月，他被紧急送院，最终确诊血癌，演艺活动一瞬间停摆。他坦言，一开始知道患上血癌时难以接受，也无法告诉任何人，每一天都充满恐惧和迷茫。后来决定接受治疗，努力战胜病魔，并心怀希望能够再次站上舞台。

车炫承周一（22日）在社交平台发文道：「这场看似永无止境的抗癌之战终于划上句号了」，惊喜宣布已经痊愈的好消息。他透露，抗癌期间一直担心不能治好，也害怕出现脑出血、脑梗塞或心脏问题，感觉一切都在朝著糟糕的方向发展。但他想通了，如果自己的意志力变弱，情况只会加速恶化。

他分享自己抗癌半年的心态转变，提到自己在化疗初时因为疼痛的副作用觉得非常难受，某天身体既没有发冷也没有疼痛，护士检查后却告诉他已经高烧接近40°C，要即刻服用退烧药。那一刻他才恍然大悟，了解到疼痛并非总是坏事，「即使是这种疼痛，也是我活下去的必经之路。」自此以后，他学会​​笑声驱散恐惧和痛苦。对于成功战胜癌魔，他表示原本不敢想像，现在感觉像是收到圣诞礼物一样，以后会更好好地照顾自己。

甚么是血癌？有分急性/慢性？

血癌又称白血病，是香港十大致命癌症之一。根据本港医管局资料，血液癌症源自血液、骨髓细胞或淋巴细胞病变，可分慢性与急性，主要有3大类，分别为白血病、淋巴癌、多发性骨髓瘤三类，当中也会分出多种病症。

白血病通常发病于骨髓，主要是因生长过程中产生细胞病变，造成不正常细胞大量增生，这些未成熟的病变白血球成为血癌，也可能会压制正常骨髓造血功能。白血病可以分为骨髓性和淋巴性两种，意指在骨髓造血过程中，最先发病的白血细胞源于骨髓系或淋巴系。除此之外，又会分为急性及慢性两种：

1. 急性白血病

骨髓过度增生不正常的胚细胞（血癌细胞），积聚于骨髓内，进而压制正常骨髓造血功能，严重影响身体功能；而血癌细胞也会挤进血液系统，在体内循环。急性白血病发展迅速，所以要及早医治。常见的急性白血病有：

急性骨髓性白血病 (Acute myeloid leukemia - AML)

急性淋巴性白血病 (Acute lymphoblastic leukemia - ALL)

2. 慢性白血病

骨髓积聚了过多不正常、未完全成熟的白血球，不能正常运作，同样地影响正常造血，但早期的慢性白血病，通常发展较为缓慢，甚至没有病征。常见的慢性白血病有：

慢性淋巴性白血病 (Chronic lymphocytic leukemia - CLL)

慢性骨髓性白血病 (Chronic myelogenous leukemia - CML)

患上血癌会出现哪些症状？

血癌患者因正常造血受到影响，出现以下的征状：

正常白血球不足，增加感染机会：口腔发炎、喉咙肿痛、小便灼痛、发烧、发冷、盗汗，严重的会导致肺炎、败血病。

红血球不足，引致贫血：脸色苍白、晕眩、心悸、疲倦乏力，呼吸急促。

血小板不足，易于瘀伤和出血：皮肤会无故瘀伤或点状出血，妇女经血增多或不止，出血部位有鼻腔、牙龈、大便、小便等，甚至脑出血。

其他征状：骨痛，头痛，胸口痛，呕吐，视力恶化，淋巴结肿大，脾脏肿大，体重下降。而个别患者，尤其是慢性白血病，可能完全没有征状，直至身体检查才发觉有异。

血癌有哪些成因/高危因素？

血癌的真正原因尚未知晓，但一些情况会增加风险：

65岁以上人士，风险会随著年龄增加

暴露于大量辐射的环境

过往接受过某些抗癌药物治疗

长期暴露于化学物质：例如苯及其衍生物

病毒感染

吸烟

与基因遗传有关：例如唐氏综合症

其他血液疾病的病史：例如骨髓发育不良症

---

