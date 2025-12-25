医生拆解冬天5大夺命陷阱 恐致心肌梗塞猝死 1种保暖习惯可致命？

冬天除了是流感高峰期，发生心肌梗塞和中风而猝死的机率也明显增加。尤其时值圣诞新年假期，更要小心乐极生悲。有医生提出寒冬的5大夺命陷阱，包括不当的保暖方法和假期习惯，并分享多个预防措施，加强保护心血管，应对突如其来的健康风险。

医生拆解冬天5大夺命陷阱 恐致心肌梗塞猝死

根据日媒《President Online》报道，内科医生谷本哲也表示，心血管疾病会在寒冬时期造成大量死亡。在12月至翌年2月，心肌梗塞导致的心脏骤停的发生率显著增加，比其他月份高60%，其死亡率更比流感等传染病的人数更高。他提出5个易被忽略的心血管风险。

冬天致命危机｜1. 室内温差过高

室内温差会造成生命安全隐忧。世卫建议，室内温度应维持在至少18°C，但不是每个家庭都会使用暖风机，导致房间和浴室的温度低于建议标准。尤其是有些人喜欢早上洗热水澡令自己清醒。当清晨起床的一刻，血压会急剧升高；在冰冷的房间脱下衣服时，血压会进一步升高；但一踏进热水浴缸时，血管就会突然扩张，令血压骤降。这种剧烈的变化会导致热休克，对大脑和心血管造成致命的损伤。热休克是指温度骤变导致血压剧烈波动，进而引发中风和心肌梗塞的现象。

有研究表明，室温每下降1°C，早上的收缩压将升高约0.86mmHg，舒张压升高约0.34mmHg。此外，头部周围室温每下降10°C，血压会升高5mmHg；而双脚附近的室温每下降10°C，血压亦会升高9mmHg。可见足部冰冷对血压的影响相当显著。

冬天致命危机｜2. 睡眠不足

年末和新年的假期，脱离工作的解放感、派对聚会、放肆熬夜煲剧等原因累积起来，容易使人生理时钟混乱。不知不觉入睡时间越来越迟，每天早上起床更加困难。假期本应是休息的时间，这些习惯却讽刺地给身体带来了巨大的负担。

睡眠不足会导致交感神经系统过度兴奋，压力荷尔蒙皮质醇水平升高，血压无法充分下降，心脏也无法在应该休息的时候得到充分休息。

事实上，心肌梗塞和脑梗塞最常发生在早上6点到10点之间。如果熬夜到很晚，早上的身体还没完全准备好要醒来，交感神经系统就会处于紧张状态，血管随时可能破裂。同时，睡眠期间血液黏度会增加，血小板功能的变化也会使血液更容易在夜间凝结，导致黎明时分更容易形成血栓。一项大规模研究报告显示，午夜后才入睡可导致死于心血管疾病的风险增加约1.5倍。

冬天致命危机｜3. 饮酒过量

圣诞新年期间聚会多，饮酒量往往会上升，发生酒精性急性胰脏炎、因剧烈腹痛而须紧急送院的机率也因此增加。

另一个要注意的问题是「假日心脏症候群」，如果突然增加酒精摄取量，即使本身没有心脏问题的人也可能出现短暂性心律不正，尤其是心房颤动。事实上，大量饮酒后的第二天早上，健康的年轻人出现心悸和心律不整的情况并不少见。酒精被认为会扰乱心肌细胞中的钙讯号，增强交感神经活动，从而影响心跳的稳定性。

有研究指，一次过饮用两瓶以上的中瓶啤酒（约含40g酒精），引发心律不正的风险增加约4倍。也有数据显示，约一半因心律不正前往急症室的人士，是在饮酒后12-36小时内出现症状。有些人认为饮酒可以保暖，但其实在身体寒冷时饮酒尤其危险。酒精会扩张血管，同时也会带走身体热量，加速脱水，增加心血管风险。

冬天致命危机｜4. 高盐饮食

圣诞大餐准备丰富的料理、到会食物和火锅，比起担心体重增加，血压的突然波动更加可怕。这些食物往往都是高盐、重调味；加上冬季空气干燥，不易察觉身体脱水，导致血液浓缩，更易引起血压升高。

即使每样食物只吃一点，累积起来的盐摄取量也不少，更何况是连续几天摄取高盐食物。血压显著升高，对大脑和心脏的血管都会造成压力。有研究显示，每天多摄取3g盐，血压会升高约2mmHg。

冬天致命危机｜5. 医疗支援不足

冬季期间，因为突发疾病、心血管事件以及过量饮酒或摄入盐分引起的症状而被送往医院的老年人数量预计将会增加。圣诞节和元旦很多诊所医生休诊，人们如果生病不论轻重都可能会选择到急症室求医，增加急症室负担，导致心肌梗塞、中风等真正紧急患者有可能会延误救治。

保命7招预防冬日心血管危机

谷本哲也医生表示，在假期期间注意体温、睡眠和血压，对于预防冬天突发心血管危机至关重要。以下是7个具体的应对方法。

避免家中出现极端温差，在衣帽间或浴室放置一个小型暖炉，将温度保持在18°C左右，或者将暖炉设定时在早上起床前自动开启，都能显著降低因温度骤变引发热休克的风险。 保持双脚温暖都有效预防血压升高，冬天在家里要穿上室内袜子和拖鞋，有需要时还可以使用暖脚器、电热毯等。 最好养成每次饮酒后喝1杯水的习惯，帮身体补充水分，预防脱水，喝热汤或味噌汤都可以。酒后立即洗澡会增加跌倒和热休克的风险，因此务必等到体内酒精代谢完毕后再洗澡。 保持作息时间规律，即使在假期也要尽量避免每天晚睡1-2小时，也不要熬夜一直看手机。睡前远离电子设备，让身体慢慢进入休息状态。 睡觉前卧室的温度与睡眠质素密切相关，提高室温有助改善睡眠质素。另外，由于血压往往会在醒来后立即升高，因此冬季起床后留在温暖的房间对稳定血压比较好。 注意盐的摄取量，准备大餐时以清淡调味为主，火锅选择清汤底，避免把汤汁全部喝掉。 合理地利用医疗资源，在年假前提早完成定期体检和慢性病管理，备好足够药物。但如果真的出现任何令人紧急情况，不要犹豫即刻就医。

心肌梗塞不只胸痛 有8征兆速求医

心脏病是港人10大死因的第3位。根据本港医管局资料，急性心肌梗塞（AMI）即是普遍称为「心脏病发」，可危及生命。心肌梗塞通常是由动脉粥样硬化和冠状动脉血栓引起的，而没有血液供应的心肌就无法正常运作，并开始坏死。

急性心肌梗塞症状

典型症状：心口痛和胸部不适，有时更会延伸到下颚和左臂，冒汗和呼吸困难。

非典型症状：如消化不良和头晕。

有时，心脏骤停亦可能是急性心肌梗塞的首发症状。

急性心肌梗塞并发症

并发症：心肌坏死和功能失效，严重时会导致心源性休克和急性心脏衰竭。坏死的心肌可导致心律不正或心脏结构破裂而造成的心包填塞、急性二尖瓣倒流或急性心室间膈缺损。所有这些情况都有即时生命危险及增加中风或其他器官衰竭的机会。

长期影响：患者心脏受到不同程度的损伤，急性心肌梗塞的幸存者其患上慢性心脏衰竭、心律不正和中风等的风险会增加。

