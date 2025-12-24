三文鱼1原因不宜晚餐吃 营养师教三餐最佳鱼类选择 1种煮法营养暴跌一半

吃鱼可以吸收优质蛋白质和健康脂肪Omega-3，对减肥和心血管健康都十分有益。但有营养师指，三餐其实各有最适合吃的鱼和海鲜种类，例如三文鱼就不推介作为晚餐的选择。另外，鱼的煮法对于营养吸收也大有影响，有些烹调方法虽然美味，却可能令营养损失一半，非常浪费。

三文鱼1原因不宜晚餐吃 营养师教三餐最佳鱼类选择

根据日媒《Otonanswer》报道，日本营养师松田加奈表示，鱼类的营养丰富且优质，一日三餐都适合吃鱼。不过由于早午晚三餐对身体的功能和特性各不相同，为了最大程度地吸收食物营养，三餐应该选择的鱼和海鲜种类也有差异。

早餐宜吃哪些鱼？

早餐的作用在于补充能量和调整生理时钟，身体在早上对于蛋白质、碳水化合物、DHA和EPA的吸收率更高。因此推荐富含DHA和EPA的吞拿鱼，吞拿鱼沙律三文治或吞拿鱼饭团都是很好的早餐选择。

午餐宜吃哪些鱼？

中午前后是新陈代谢最旺盛的时段，此时身体更不容易变胖。三文鱼、鲭鱼、吞拿鱼等鱼类含油量丰富，所需消化时间长，因此适合这时食用。特别是罐头鲭鱼含盐量高，也最好在午间新陈代谢活跃时食用。

另外，在下午1点左右，人体对维他命B12的吸收效率也最高，这种维他命对于维持神经功能和预防贫血至关重要。因此也推荐吃蚝、蚬、青口、沙甸鱼、秋刀鱼等海鲜作为午餐，以高效吸收维他命B12。

晚餐宜吃哪些鱼？

建议吃一些口感清淡、易于消化的白肉鱼，例如鲷鱼或鳕鱼，可以选择烤鱼或者吃少量刺身。晚上吃油性鱼会因为消化负担而扰乱睡眠，导致睡眠质素下降。

特别是较迟才下班吃晚饭的人，更要选择清淡的鱼类菜式。但如果到了深夜应避免进食，就连海鲜都不应该吃，以免加重消化负担。

鱼肉1种煮法 营养价值暴跌一半

烹调方法影响鱼类营养吸收。松田加奈表示，鱼类中当中的优质油脂，例如DHA和EPA，对热很敏感，加热时会流失。为了最大程度吸收这些Omega-3，最好就是生吃，也就是刺身。

炆煮或蒸鱼都是较少营养流失的煮法，鱼的营养精华会溶解在鱼汤或鱼汁当中。如果吃烤鱼，直接烤会令约20%的优质脂肪流失，建议将鱼肉加入蔬菜、蘑菇和少量牛油，再用锡纸包裹起来烤，这样能避免浪费鱼的精华和脂肪。最重要避免油炸，因为油炸会令鱼肉当中的DHA等营养物质含量激减近半。

延伸阅读：吃鱼油可抗发炎/防血栓？10种鱼油DHA及EPA大比拼 冠军竟不是三文鱼？

---

相关文章：

鱼类3部位恐藏重金属/毒素 营养师揭5类鱼料理易吞毒伤身 如何吃鱼最安全？

27款「健康」食物藏伤身陷阱 吃过量恐致心脏病/癌症 吞拿鱼1原因上榜！

组胺中毒｜吃三文鱼吞拿鱼忽略1事易中毒 煮熟仍有毒 10种鱼可致出疹心悸

吃寿司可减肥？医生精选寿司店必吃健康之选 这种鱼每天吃2片降胆固醇