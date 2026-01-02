肝癌｜本港第3大夺命癌症 年杀逾1400港人 一文睇清症状/成因/预防方法

肝癌是本港第5大常见癌症，致命率更位列第3位，在2023年在香港造成超过1400人死亡。肝脏主要负生产及储存热量，制造胆汁、蛋白质、血凝素、抗体、胆固醇等身体必需的物质，更是非常重要的解毒及排毒器官，避免酒精或毒素堆积体内。有哪些因素会引发肝癌？

根据医管局资料，肝脏具有神奇的自我修复功能，即使只剩下一小部分能够工作，肝脏依然可以正常运作，因此肝癌早期病征并不明显。当肿瘤逐渐增大时，可能引致以下症状：

右上腹不适、腹痛

右肩疼痛：肝脏肿大会刺激横隔膜神经，而此处神经正好是连接右肩神经

食欲不振、体重下降、恶心和昏睡

上腹有硬块

皮肤和眼白呈微黄、皮肤痕痒：因胆管被肿瘤阻塞，令胆汁色素在血液积聚，引致黄疸

小便呈茶色、大便呈浅灰色

腹部积水

同场加映：癌症先兆可自测？医生揭3位置生疹痕痒 恐患乳癌/肝癌

同场加映：男子患肝癌晚期 吃甜品觉得苦揭发病情 医生吁小心肝癌4大非典型症状

同场加映：女子经常脚水肿难穿鞋 确诊肝癌晚期肿瘤13cm大 现3症状须求医保命

返回目录

肝癌有很多成因，主要是其他肝脏疾病演变而成，以下是比较高风险的因素：

乙肝病毒：占全世界55%的肝癌病例。慢性乙肝病毒携带者患肝癌的机会，较非携带者约高出100倍。据估计全港有十分之一的人口是乙型肝炎带病毒者，或曾经感染乙肝。而这些人当中会有四分之一人演变成肝硬化，从而导致肝癌。

肝硬化：感染到乙型肝炎的人约在10年后才会出现慢性肝炎，大概再过21年后演变成肝硬化，再过约29年可变成肝癌。一般而言，由感染到乙肝病毒至演变成肝癌约需50-60年，惟病情的实际进展因人而异，视乎肝炎病毒的活跃程度。

丙型肝炎：丙型肝炎携带病毒者患肝癌的机会大约高150倍，但在西方国家较常见。

酗酒：长期饮酒过量会引起与酒精有关的肝硬化，从而演变为肝癌。滥用酒精的乙型肝炎带病毒者患肝癌的机率，比一般的带病毒者高2倍。

非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）及非酒精性脂肪肝（NASH）：肥胖、糖尿病及其他代谢紊乱疾病均会使到肝脏损害，从而导致肝硬化及肝癌。

食物毒素：例如花生及谷类果实中所发现的黄曲霉毒素，在动物实验中已被证实可导致肝癌。

长期受到某些环境、污染物侵害（如吸入制胶厂胶厂使用到的聚氯乙烯）

胆管炎或先天性胆总管囊肿，可引致胆管细胞癌（原发性肝癌的一种）

同场加映：15岁少女患末期肝癌 10cm肿瘤占据半个肝脏 揭日吃3种食物惹祸

同场加映：常用1类筷子恐全家患肝癌？毒性比砒霜高68倍 专家拆解筷子现2异样应弃用

同场加映：医生揭10大伤肝习惯 恐致肝癌/肝硬化/脂肪肝 喝不够水也伤肝？

返回目录

医生考量包括癌症分期及癌细胞恶性程度，以及病人整体健康状况，从而制定最合适的治疗方案：

手术切除：适用于肿瘤只影响其中一边的肝叶，而肝功能正常的病人，切除肿瘤及附近受影响的组织，5年存活率为62%，5年存活率为50%。

经肝动脉化疗栓塞法：适用于肿瘤已扩散至两边肝脏但还未转移到其他器官的病人；又或肿瘤只局限于肝的一边却不适合接受手术或作局部消融治疗的病人。

酒精注射：适用于肿瘤小于3cm或肿瘤数目少于3个的病人。

射频消融术：适用于原发性肝癌和转移性肝癌患者。

肝脏移植：末期肝病的最佳治疗方法。

选择性体内放射疗法（SIRT）：适用不能接受手术或作局部消融治疗的病人。

立体定位消融放射治疗（SABR）：适用不能接受手术或作局部消融治疗的病人。

标靶治疗：针对癌症特定基因、蛋白质或有助于癌症生长和存活的组织环境的全身性治疗。

免疫治疗：透过提升免疫系统的能力来对抗癌症。

同场加映：80岁妇吃1种菜3个月 肝癌肿瘤缩小渐消失 医生揭原因 推介抗癌食物

同场加映：男子患肝癌晚期 肿瘤13cm大 靠吃1食物癌细胞全消失 更降血糖血脂

返回目录

以下方法及习惯有助减低患肝癌的风险：

切勿吸烟。

节制饮酒。

作息定时，多吃蔬菜水果。

避免感染乙型肝炎：若家中成员患有乙型肝炎，应及早接受血液检查，以确定是否已感染肝炎病毒或身体接触病毒后是否已产生抗体，若未受感染者应接受乙型肝炎免疫注射，疫苗须在6个月内进行3次注射。

使用安全套，勿共用针筒：乙型和丙型肝炎均可透过人的体液传染，因此不安全的性行为或共用针筒都有受感染的风险。

定期检查：乙型肝炎带病毒者要定期跟进，有助及早察觉是否患病。

妥善贮存食物，慎防进食发霉或变坏的食物：储存在湿热环境中的花生、谷类、粟米等食物容易发霉而产生黄曲霉毒素，保存在凉快及干爽的地方能够避免发霉。

同场加映：逆转脂肪肝不只戒酒戒糖 专家教10招自救免变肝癌 吃甚么补充剂有效？

同场加映：研究证地中海饮食法防4大癌症 肝癌风险低48% 医生教多吃4物更有效

同场加映：病毒性肝炎每日夺3500命 全球第2大致命传染病！腹痛是警号？附症状/护肝食物

---

延伸阅读：本港年增近3.8万人患癌 防癌必吃3大平价蔬菜 这种日吃100克防4大癌症

---