呼吸都能降血压？专家推荐2大健康呼吸法 增强心肺/改善便秘失眠

我们常见的呼吸道疾病包括流行性感冒、肺炎以及慢性阻塞性呼吸道疾病，它们不单影响呼吸道与肺部功能，更会波及心脏与循环系统，引发多种心血管并发症。根据衞生署统计，呼吸道或是心血管疾病，都是常患疾病，甚至是头号杀手，绝对不能忽视。

呼吸如何影响健康？

呼吸看似是与生俱来的本能，吸入空气中的氧气，有助细胞及各组织正常运作，过程中产生的二氧化碳，再经由呼吸系统排出体外。因此，呼吸是维持健康的关键。呼吸的深浅、速度与规律性，不仅反映身体状态，还影响着心脏跳动、血液酸碱平衡、语言发音以及精神状态等多种身体机能。大家若能了解背后的原理，掌握合适的呼吸方法，便有效提升健康。

医疗护理中，呼吸训练也被广泛应用于改善慢性病患者的生活质量。例如，慢性阻塞性呼吸道疾病患者透过「噘唇呼吸法」可延长呼气时间，维持肺泡功能，改善呼吸效能。

中西医如何看呼吸好处？

中外古今，呼吸在医疗与保健中均占重要地位。于东方传统，《黄帝内经》多次提及呼吸之法与效用，例如「吸则纳新，吐故引伸」与「肺朝百脉，输精于皮毛……气归于权衡」。中国养生运动与气功亦强调吐纳技巧，注重呼吸与意念导引的配合，如太极气功、六通拳和八段锦等。瑜珈中的调息法（Pranayama）也是一种的呼吸技巧。

西方体系内，健身、伸展运动与跑步等活动中正确运用呼吸方法，便能提升效能和避免创伤。还有，一些静态身心灵练习，包括纾压技巧、禅修、冥想与静观等，当中的「意识呼吸」亦是不可或缺。

呼吸都能降血压？专家推荐2大健康呼吸法

透过呼吸改善健康，可参考以下技巧和要点：

1. 深长的腹式（横隔膜）呼吸法：

步骤：吸气时想像气沉丹田，让腹部自然膨胀；呼气时缓慢收缩腹部。

好处：横隔膜下降能增加心脏活动空间，促进冠心血管流动。与此同时，横隔膜按摩肝、肠等身体组织，促进血液循环和肠脏蠕动，更可改善便秘。

2. 「4-7-8」呼吸法（美国心脏协会推荐）

步骤：吸气4秒，闭气静止7秒，呼气8秒。

好处：此周期能训练肺组织，增强呼吸效能，改善新陈代谢，同时有效降低压力与疼痛，改善紧张情绪与抑郁，降低血压，增加氧气供应，有助平静神经系统。吸气时若能以伸展动作配合（如举起双手），收腹时呼气可促进血液循环，效果倍增。

注意事项：注意闭气不可过久（如超过30秒）或呼吸过速，这样或会产生「努责现象」，有机会引起头晕、心悸等不适，甚至昏倒。

要发挥呼吸运动的最大功效，大家可注意以下细节：

保持颈肩腰端正：正确的姿势有助维持呼吸效能，减少脊椎受压。

注意空气流通：理想的练习地方是在公园或郊外等空气清新和流动的地方，避免在空气污染的环境下进行。即使在家中进行练习，亦应打开窗户。

养成习惯：呼吸运动无需任何辅助用具，亦不受时空限制。建议大家每天练习共30分钟，可在早上、睡前，甚或散步中，作分段练习均可。持续练习便可带来理想效果。

全面配合：均衡营养饮食和充足睡眠，同样是身体修复和健康的基础。

呼吸不仅是生存本能，更是维持健康的钥匙，以及传统养生和现代医学的保健核心。大家可透过日常练习正确的呼吸方法，结合东西方智慧，促进身心平衡、提升身体机能、预防疾病。

撰文：香港都会大学护理及健康学院 高级讲师 朱贤文博士

