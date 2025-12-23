科学认证5类防癌食物！医生教最佳吃法 饮豆浆防乳癌/前列腺癌 男女都啱饮

【防癌食物】哪些才是最具代表性、真正有效防癌的食物？有医生严选5种已获得大量科研验证其防癌效果的食物及饮品。其中包括以往常被认为会引致乳癌、性早熟的豆浆，事实上反而能够预防乳癌，兼可减低前列腺癌风险，不论男女都适合饮用。这些强大的防癌食物如何吃才能获得最大益处？

科学认证5类防癌食物！医生教最佳吃法

家医科医生王姿允在Facebook专页发文指，众多科学文献表明，采取植物性饮食有助降低癌症风险。她推介以下5种最具代表性的植物性食物，其防癌/抗癌作用均获得科学实证。不妨可作为开始植物性饮食的入门之选。

防癌食物｜1. 十字花科蔬菜

食物例子：椰菜花、椰菜、抱子甘蓝等

这类蔬菜含有特殊的含硫化合物，包括硫化葡萄糖苷与萝卜硫素。研究显示，可能有助抑制肿瘤的生长，并增强身体排除致癌物质的能力。

防癌食物｜2. 莓果

食物例子：蓝莓、士多啤梨、红桑子等

莓类含抗氧化剂花青素和类黄酮，这类化合物具有强大的抗发炎能力。慢性发炎是诱发癌症的主要原因之一，莓果中的抗氧化剂能帮助减少体内的氧化压力与发炎反应，保护DNA免受损伤。

防癌食物｜3. 黄豆制品

食物例子：毛豆、豆腐、豆浆、味噌等

大豆含有丰富的「植物性雌激素」大豆异黄酮与纤维。过去曾有迷思认为多吃大豆会增加乳癌风险，但现代医学研究，包括美国癌症协会亦指出，适量摄取天然黄豆食品是安全的，可能有助抑制癌症进展，甚至预防乳癌和前列腺癌。

防癌食物｜4. 番茄

番茄当中的茄红素是一种强效抗氧化剂，赋予番茄红色的外观。有研究发现，摄取茄红素与降低前列腺癌的风险有关。其中，煮熟的番茄比生番茄更容易释放茄红素，让人体吸收。

防癌食物｜5. 绿茶

绿茶含有高浓度的多酚类抗氧化剂，例如儿茶素，特别是EGCG。这些化合物能加强身体防御能力，帮助对抗自由基，防止细胞受损。

不过王医生强调，相比「单一超级食物」，均衡饮食与健康生活方式对于预防癌症更关键。多项研究与权威机构均指出，整体饮食型态应以多蔬菜、水果、全谷、豆类，且减少红肉、加工肉、过多动物脂肪与精制淀粉为主。总而言之，植物性饮食兼多样化蔬果摄取，最能增加肠道菌多样性及降低患上癌症的风险。

