做冬必备海参成抗癌新曙光 研究证阻癌细胞扩散 附4招拣海参贴士

【抗癌食物/防癌饮食】海味矜贵又滋补，是冬至、团年饭的必备食材。最新研究发现，四大海味之一的海参具抗癌作用，个中关键在于海参的一种成分原来有助阻止癌细胞扩散，甚至可能比一些现有药物副作用更少，有望成为癌症治疗新希望。

做冬必备食材海参 成抗癌新曙光

美国密西西比大学最新研究发现，海参中含有一种独特的糖类化合物，或有效阻止癌细胞扩散，为癌症治疗开辟了全新方向。研究成果已发表于国际期刊《Glycobiology》。研究人员指，人类细胞以及大多数哺乳动物的细胞表面都覆盖著一层细小的毛发状结构，称为「聚糖」，有助于细胞通讯、免疫反应，以及识别病原体等威胁。癌细胞通过改变酵素的表达，包括在癌症生长与扩散中起关键作用的酵素「Sulf-2」去重组聚糖结构，促进癌细胞扩散。

研究团队在佛罗里达海参（Holothuria floridana）发现一种糖类化合物——岩藻糖基化硫酸软骨素，可有效阻断及抑制Sulf-2。药用植物学副教授Vitor Pomin表示：「从理论上而言，能够阻止癌症扩散。」研究作者、生物分子科学系博士Marwa Farrag表示，海洋生物所产生独特结构的化合物，且通常在陆地脊椎动物身上是罕见或不存在；因此海参中的独特糖类化合物十分值得研究。

研究证海参阻止癌细胞扩散副作用更少

药理学副教授Joshua Sharp表示，与其他Sulf-2调节药物不同，海参化合物不会干扰血液凝固。「如果用一种抑制血液凝固的分子治疗病人，其中一个严重的副作用就是无法控制出血。而我们研究的海参特定成分并没有这种副作用。」

相比从猪只或其他陆上哺乳类动物上提取的碳水化合物类药物，从海参提取化合物不会带来传播病毒和其他有害物质的风险，海参化合物可能更易制造，使用起来也更安全。不过由于海参数量并不多，科学家无法轻易捕捞到大量海参。因此团队的下一步目标，是找到合成这种糖类化合物的方法，以便进行后续测试及药物开发。

专家教4招拣靓海参+零失败浸发步骤

鲍参翅肚是华人传统冬至和团年饭的必备食材，无论是炆海味、煲汤或者盘菜，海参都是不可或缺的一味。消委会曾分享如何挑选和处理海参。专家表示，如果发现买海参回家浸泡多时却仍然坚硬，或在㓥开清洗时，才发现内部霉烂，甚至发出难闻的气味，可能是买到坏的海参或浸泡时没有勤换清水所致。一般消费者未必可凭肉眼辨别好坏，通常要将海参浸泡在水中时才会见到霉烂的部分，建议在挑选时可留意以下4点。

海参4大挑选要点：

干身

皮薄肉厚

少石灰（部分商人在湿海参上涂上石灰保持干身，如发现有白色粉末掉落，则不宜购买）

按下去时不腍身或出水

海参的处理步骤：

先以清水浸2-3日，并要每日换水，所用的器皿不可有油渍，否则海参会溶烂、变「泻身」。 之后放入有普洱茶叶的沸水内煲半小时，以去除石灰味，收火焗至冷冻，如海参未够腍，可重复以清水煲15-20分钟。 冷冻后即可清洗表皮，并要㓥肚刮沙和除肠。 最后再以清水冲洗干净。

