大肠癌为本港第2大癌症杀手 年夺逾2000港人性命 一文睇清症状/成因/饮食建议

大肠癌是本港第3大常见癌症，在致命癌症中则排第2位。在2023年，本港录得5,467宗大肠癌个案，同期有2,266宗大肠癌死亡个案，发病率和死亡率都很高。早期的大肠癌多无明显症状，而中晚期警号则相当明显，有些征状更与排便习惯改变有关，宜早发现、早治疗。

大肠癌常见征状

癌症网上资源中心资料显示，大肠是消化系统的最后部份，分为结肠与直肠；有时大肠内壁细胞会不正常生长，出现瘜肉、溃疡或其他形态肿块，但大部份肿块多为良性的，唯亦有小部份瘜肉可能发展成为恶性肿瘤，变成大肠癌。年纪愈大人士，患上大肠癌的机会便愈高，特别是50岁以上的人士更要加倍注意。大肠癌的成因/风险因素包括：

饮食中的纤维含量不足

进食大量红肉和加工肉食

缺乏体能活动

肥胖

饮酒

吸烟

衞生署资料显示，大肠癌是结肠或直肠内的细胞异常生长所形成的癌病；癌细胞会持续生长，并逐渐扩散和转移至身体其他部位。大肠癌是香港常见的癌症，是男性第2位最常见的癌症。

大肠癌常见征状：

大便带血、或呈黑色、带黏液，或直肠出血

排便习惯突变（持续便秘或腹泻）

粪便形状改变（幼条状）

大便后仍有便意

无故体重下降

下腹不适（腹部发胀或肠绞痛）

手脚冰冷

疲倦

心跳加速

气喘

面色苍白

头晕

据统计，以下类别的人士患上大肠癌的机会较高︰

带有遗传性的肠病（如「家族性大肠腺瘜肉病」或「连氏综合症」）

大肠长期发炎（如「溃疡性结肠炎」）

过往有大肠瘜肉

有大肠癌家族史，尤其是直系亲属（包括父母、兄弟姊妹或子女）

大肠癌的治疗方法包括外科手术、化疗（利用抗癌药物去杀死癌细胞）或放射治疗（利用高能量射线杀死癌细胞）。医生会根据大肠癌的种类、患癌部位和肿瘤大小、癌症对患者生活的影响程度等，向患者建议治疗方案。

1.外科手术

手术切除肿瘤是根治大肠癌的主要方法，尤其对于早期癌症及部分仅有限扩散至肝脏或肺部的病例。随著医疗技术进步，不少大肠癌切除手术已采用微创方式进行。微创手术能缩短病人康复时间，并降低术后并发症的风险，然而并非所有患者都适合此项技术。部分直肠癌患者为了达到更好的治愈效果，可能需要接受全直肠及肠系膜切除手术。此外，因应肿瘤位置及手术范围，个别病人或需建立临时或永久性的肠造口。

2.辅助治疗（包括放射治疗和化疗）

辅助治疗主要包括化学治疗和放射治疗，通常在手术后进行，可以降低复发率和提高病人的存活率，主要针对大肠癌根治性切除手术后复发风险较高的病人。对于部份肠癌病人，医生也可能建议在手术前先进行放射治疗及化疗，目的是缩小肿瘤、增加完全切除的机会，提高患者的整体存活率。

是否需要辅助治疗，主要取决于术后的病理分期：

部份第2期结肠癌或直肠癌病人或需进行辅助治疗。

第3期结肠癌或直肠癌病人一般都需要辅助治疗。

第4期结肠癌或直肠癌病人，只有当所有察觉到的肿瘤包括已扩散的肿瘤都可以或已经全部切除，才会考虑辅助治疗。

3.纾缓性治疗

对于扩散性大肠癌，治疗目标多为延长存活时间及纾缓相关症状。视乎病人和肿瘤状况，或需要接受纾缓性化疗或放射治疗。近年的治疗方案更趋精准，部份病人会按肿瘤的基因变异，结合使用「标靶治疗」与传统化疗药物，提升整体治疗效果。

要预防大肠癌，必须养成良好的饮食及生活习惯：

多吃蔬果和五谷类食物

限制摄取动物脂肪食物，减少进食肉类（尤其红肉）

应多做运动，保持健康体重及腰围

避免饮酒及吸烟

如果家族曾有大肠癌病史，宜定期接受大便隐血测试及大肠镜检查。政府已于2018年8月将大肠癌筛查计划恒常化，分三阶段大幅度资助没有大肠癌征状的香港居民接受筛查；参加者会先获资助接受由参与计划的基层医疗医生安排的大便免疫化学测试，测试结果如呈阳性，参加者会被转介到已参加计划的大肠镜医生接受政府资助的大肠镜检查。

了解更多：衞生署大肠癌筛查计划

