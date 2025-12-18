Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大肠癌为本港第2大癌症杀手 年夺逾2000港人性命 一文睇清症状/成因/饮食建议

保健养生
更新时间：11:19 2025-12-18 HKT
发布时间：11:19 2025-12-18 HKT

大肠癌是本港第3大常见癌症，在致命癌症中则排第2位。在2023年，本港录得5,467宗大肠癌个案，同期有2,266宗大肠癌死亡个案，发病率和死亡率都很高。早期的大肠癌多无明显症状，而中晚期警号则相当明显，有些征状更与排便习惯改变有关，宜早发现、早治疗。

大肠癌为本港第2大癌症杀手 一文睇清症状/成因/饮食建议

大肠癌常见征状

 

大肠癌成因是甚么？

癌症网上资源中心资料显示，大肠是消化系统的最后部份，分为结肠与直肠；有时大肠内壁细胞会不正常生长，出现瘜肉、溃疡或其他形态肿块，但大部份肿块多为良性的，唯亦有小部份瘜肉可能发展成为恶性肿瘤，变成大肠癌。年纪愈大人士，患上大肠癌的机会便愈高，特别是50岁以上的人士更要加倍注意。大肠癌的成因/风险因素包括：

  • 饮食中的纤维含量不足
  • 进食大量红肉和加工肉食
  • 缺乏体能活动
  • 肥胖
  • 饮酒
  • 吸烟

同场加映：大肠癌｜男子血便半年误当擦伤 求医揭大肠癌肿瘤塞爆肠 医生拆解3大警号

同场加映：防大肠癌必吃8种食物 营养师教自测6大症状 常吃这小食大肠癌风险降24%

返回目录

患上大肠癌会出现哪些症状？

衞生署资料显示，大肠癌是结肠或直肠内的细胞异常生长所形成的癌病；癌细胞会持续生长，并逐渐扩散和转移至身体其他部位。大肠癌是香港常见的癌症，是男性第2位最常见的癌症。

大肠癌常见征状：

  • 大便带血、或呈黑色、带黏液，或直肠出血
  • 排便习惯突变（持续便秘或腹泻）
  • 粪便形状改变（幼条状）
  • 大便后仍有便意
  • 无故体重下降
  • 下腹不适（腹部发胀或肠绞痛）
  • 手脚冰冷
  • 疲倦
  • 心跳加速
  • 气喘
  • 面色苍白
  • 头晕

同场加映：全球35岁以下大肠癌患者暴增 3大原因曝光！研究揭逾20%人少吃1类食物患癌亡

同场加映：30岁女头晕贫血以为月经失调 一验揭患大肠癌 忽略12征兆易恶化

返回目录

哪些人较容易患上大肠癌？

据统计，以下类别的人士患上大肠癌的机会较高︰

  • 带有遗传性的肠病（如「家族性大肠腺瘜肉病」或「连氏综合症」）
  • 大肠长期发炎（如「溃疡性结肠炎」）
  • 过往有大肠瘜肉
  • 有大肠癌家族史，尤其是直系亲属（包括父母、兄弟姊妹或子女）

同场加映：20岁男肚痛腹泻数日 一验竟是大肠癌 排便出现6变化速求医

同场加映：60岁男患大肠癌4期扩散 这食物常吃半碗 2年来不复发！医生证功效强

返回目录

大肠癌治疗有哪些选择？

大肠癌的治疗方法包括外科手术、化疗（利用抗癌药物去杀死癌细胞）或放射治疗（利用高能量射线杀死癌细胞）。医生会根据大肠癌的种类、患癌部位和肿瘤大小、癌症对患者生活的影响程度等，向患者建议治疗方案。

1.外科手术

手术切除肿瘤是根治大肠癌的主要方法，尤其对于早期癌症及部分仅有限扩散至肝脏或肺部的病例。随著医疗技术进步，不少大肠癌切除手术已采用微创方式进行。微创手术能缩短病人康复时间，并降低术后并发症的风险，然而并非所有患者都适合此项技术。部分直肠癌患者为了达到更好的治愈效果，可能需要接受全直肠及肠系膜切除手术。此外，因应肿瘤位置及手术范围，个别病人或需建立临时或永久性的肠造口。

2.辅助治疗（包括放射治疗和化疗）

辅助治疗主要包括化学治疗和放射治疗，通常在手术后进行，可以降低复发率和提高病人的存活率，主要针对大肠癌根治性切除手术后复发风险较高的病人。对于部份肠癌病人，医生也可能建议在手术前先进行放射治疗及化疗，目的是缩小肿瘤、增加完全切除的机会，提高患者的整体存活率。

是否需要辅助治疗，主要取决于术后的病理分期：

  • 部份第2期结肠癌或直肠癌病人或需进行辅助治疗。
  • 第3期结肠癌或直肠癌病人一般都需要辅助治疗。
  • 第4期结肠癌或直肠癌病人，只有当所有察觉到的肿瘤包括已扩散的肿瘤都可以或已经全部切除，才会考虑辅助治疗。

3.纾缓性治疗

对于扩散性大肠癌，治疗目标多为延长存活时间及纾缓相关症状。视乎病人和肿瘤状况，或需要接受纾缓性化疗或放射治疗。近年的治疗方案更趋精准，部份病人会按肿瘤的基因变异，结合使用「标靶治疗」与传统化疗药物，提升整体治疗效果。

同场加映：常便秘患大肠癌率高1.5倍 医生推介4大食物通便防癌 1水果如天然泻药

同场加映：抗癌｜60岁料理专家患大肠癌3期 24年不复发 靠4招养肠必吃3食物

返回目录

如何预防大肠癌？

要预防大肠癌，必须养成良好的饮食及生活习惯：

  • 多吃蔬果和五谷类食物
  • 限制摄取动物脂肪食物，减少进食肉类（尤其红肉）
  • 应多做运动，保持健康体重及腰围
  • 避免饮酒及吸烟

如果家族曾有大肠癌病史，宜定期接受大便隐血测试及大肠镜检查。政府已于2018年8月将大肠癌筛查计划恒常化，分三阶段大幅度资助没有大肠癌征状的香港居民接受筛查；参加者会先获资助接受由参与计划的基层医疗医生安排的大便免疫化学测试，测试结果如呈阳性，参加者会被转介到已参加计划的大肠镜医生接受政府资助的大肠镜检查。

了解更多：衞生署大肠癌筛查计划

同场加映：大肠癌丨医生揭常吃5种食物易患大肠癌 这种肉日吃1份风险高35%

返回目录

延伸阅读：吃这10种高纤食物 防大肠癌最好！早餐必吃燕麦？营养师大推这种番薯！ 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏。
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
11小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
17小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
16小时前
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
突发
12小时前
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
楼市动向
5小时前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
20小时前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
20小时前
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
影视圈
18小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
即时娱乐
2小时前
79岁医生揭长寿秘笈 每天必做5运动练平衡防跌 刷牙时都做得
79岁医生揭长寿秘笈 每天必做5运动练平衡防跌 刷牙时都做得
保健养生
17小时前