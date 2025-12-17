【长寿秘诀】运动对于长者保持活动能力、能够自理生活非常重要。美国一名79岁医生公开自己维持活力每日必做的5项简单运动，甚至不用出门，利用刷牙、看电视的时间就能锻炼身体，提升平衡力和腿部力量，预防跌倒。

79岁医生揭长寿秘笈 每天必做5运动练平衡防跌 刷牙时都做得

减肥专科医生Dr. Joy Bhat日前在IG上分享其同为医生的父亲Dr. Naras Bhat是如何成为一位「超级长者（Super Ager）」，在79岁仍保持身体强壮、思维敏锐、行动自如且生活独立。

她表示，父亲拥有健康不是靠运气，而是每天坚持做5个运动习惯，他将这些简单的动作融入日常生活中，形成新的运动习惯，当中没有一项是「正式的运动」。他们强调，长寿并非只在健身室里训练出来的，而是建立在日复一日的努力之中，开始行动永远都不嫌晚。他们解释，这些动作都针对每个对健康老化重要的肌肉。

79岁医生的日常运动

长寿运动｜1. 臀桥

早上醒来时在床上进行。这个动作能强化臀部和核心肌群，对于走路和保持平衡至关重要。

长寿运动｜2. 单脚站立

一边刷牙，一边单脚站立，建议手扶著洗手台进行。这个动作有效训练平衡感并预防跌倒。

长寿运动｜3. 踮脚尖+勾脚尖

完成洗漱后，双手扶著洗手台交替踮脚尖和勾脚尖。这个动作能强化小腿肌肉并改善脚踝稳定性，对于维持行动能力非常重要。

长寿运动｜4. 坐立练习

在客厅看电视时，坐在椅子上重复坐下和站立。这个动作有助增强腿部力量，维持生活独立性。

长寿运动｜5. 平板支撑

看电视或用电脑到一个段落，休息时就在客厅的地毯或瑜伽垫上练习平板支撑。这个动作有助增强核心力量，以支撑姿势和脊椎。Dr. Naras Bhat是从75岁起锻炼核心，从每次做5秒开始，持续每天练习，逐渐加长时间，现在已能够坚持到4-5分钟。

长者患肌少症易跌倒骨折 肌少症有甚么症状？

长者肌肉无力，容易跌倒受伤、丧失自理能力。肌肉量减少、肌力下降及功能障碍是诊断肌少症严重程度的3大关键因素。肌少症可分为「肌少症前期」、「肌少症」及「严重肌少症」三个阶段，影响亦各异。

肌少症前期

特征是肌肉量下降，出现轻微的肌肉萎缩，但并未造成明显的肌力下降或日常生活功能障碍。

肌少症

特征是明显的肌肉量下跌及肌肉萎缩，导致肌力出现明显的减弱，甚或伴随著日常生活功能障碍。

严重肌少症

代表无论肌肉量减少、肌力下降及功能障碍都十分明显，日常生活活动大受影响，更甚的是不良于行，独立地照顾自己的能力下降，需要他人协助进行日常活动。

临床上，肌少症与骨质疏松症共存的发生率高达20%，以女性、年老及骨折患者为主要风险因素。当长者同时患有肌少症及骨质疏松症，因跌倒而导致骨折的风险亦随之上升。

延伸阅读：全球5大短命原因排行榜 久坐会减寿？1习惯每年杀200万人

