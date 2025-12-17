冲冻水凉助降血糖？医生教稳血糖5招 饭前喝1类饮品更有效？

高血糖容易引发糖尿病，而降低血糖也能透过冲冻水凉来辅助？有医生教5种简易小方法，有助稳定血糖水平，其中在餐前饮用1类饮品，效果尤其显著。

医生教稳血糖5招 饭前喝1类饮品更有效

家医科医生李思贤近日在个人Facebook专页分享了5种生活中可以执行的稳定血糖方法，当中包括：

1.餐前喝醋

于用餐前10至15分钟，摄取15至30ml苹果醋或酿造醋，但必需要稀释，可透过抑制双糖酶活性及活化AMPK途径，降低餐后血糖峰值约15%至30%。

2.垫垫脚

久坐时，重复抬起与放下脚跟的动作，利用比目鱼肌特有的氧化代谢能力，无需费力运动或大量出汗，即可持续消耗血液中的葡萄糖与血脂。

3.调整进食顺序

严格遵循先吃含纤维的蔬菜，再吃蛋白质或油脂，最后吃碳水化合物食物的进食顺序。透过膳食纤维延缓胃部排空速度，有助于平稳餐后血糖波动。

4.昼夜节律断食

睡前3至4小时停止进食，或日落后不再进食，避免在褪黑激素抑制胰脏功能的时段摄入热量，以预防生理性胰岛素阻抗。

5.利用冷暴露刺激/冲冻水凉

冲凉结束前冲30至60秒冻水，或适度降低所处环境温度，可活化棕色脂肪组织，促使身体燃烧葡萄糖以产生热能。

必吃5大超级食物 饱肚又控制血糖

除了上述5种小方法有助控制血糖，李思贤医生也推介5种超级食物，不只能为身体提供能量及延长饱足感，更有血糖、保护心血管健康等功效。

1. 牛油果

含有丰富的单元不饱和脂肪和膳食纤维，组合起来不只能延缓胃部排空速度，还能增加肠胃饱足荷尔蒙PYY的分泌，有效抑制食欲，更有助稳定血糖，减少高碳水化合物饮食引起的胰岛素波动，是控制体重的好帮手。含丰富钾，有助维持肾脏健康、稳定血压。含丰富纤维，可以喂食肠内好菌和降低三酸甘油脂含丰富维他命C、E、K及叶黄素与玉米黄素，可预防黄斑部病变和阿兹海默症。建议在早餐加入一整个牛油果，饱足感长达6小时！

2. 西兰花

低热量、高纤维，每100g含有高达72%水分，这些特性有效延缓胃部排空，维持长时间饱足感。西兰花是需要较多咀嚼的蔬菜，借此能增强饱足感，稳定血糖，避免过多的热量摄取。建议在正餐前食用效果更好，简单蒸煮可保留丰富营养。

3. MCT油（中链三酸甘油酯）

MCT油以快速提升饱足感和稳定能量而闻名，能被身体迅速代谢，转化为即时的能量来源，并有效延缓饥饿感，更提高能量消耗，促进脂肪氧化，对于生酮饮食或间歇性断食特别有益。在早餐中加入MCT油，不只可减少午餐热量摄取，还能持续影响接下来48小时的总热量摄取。建议注意用量，应从小剂量（1茶匙）开始尝试，逐步增加至耐受剂量，以避免肠胃不适。

4. 鸡蛋

由优质蛋白质与适量脂肪组成，其热凝固性质让蛋白质在胃部形成稳定结构，减缓消化速度，让饱足感持续更久。鸡蛋的营养成分能刺激饱足激素分泌，有助控制全天的食欲。鸡蛋吃法多样化，无论烚蛋、炒蛋或蛋花汤，也为身体提供持久的能量。

5. 三文鱼与鲭鱼

富含优质蛋白质，能刺激饱足激素GLP-1和CCK的分泌，让人长时间感觉饱足。含有Omega-3脂肪酸（例如EPA和DHA），有助提高瘦素的敏感性，调节食欲，并稳定血糖水平，更能改善胰岛素敏感度，促进身体代谢健康，以及维持心血管健康。

全港糖尿病患者逾70万 初期有何症状？

据本港医管局的数据显示，本港约有70万名糖尿病患者，占总人口约10%，即每10名港人便有1人是糖尿病患者。糖尿病更有年轻化趋势，年龄35岁以下人士有2%发病。根据世界衞生组织的准则，如空腹血糖大过或等于7 mmol/L，或餐后2小时血糖高于11.1 mmol/L的人士，则可判断为患上「糖尿病」。空腹的定义为禁食8小时以上。当中，糖尿病主要可分两大类型，并会出现以下常见症状：

第1型糖尿病（胰岛素依赖型）

病因：胰脏内制造胰岛素的细胞遭受破坏，不能制造胰岛素。

原因：与遗传、自身免疫系统出现毛病或环境因素有关。

第2型糖尿病（非胰岛素依赖型）

病因：最常见的类型，体内的胰岛素分泌正常或相对些微减少，但胰岛素不能发挥功能，病因是身体对胰岛素产生抗拒性。

原因：与遗传、不良饮食习惯、体形肥胖或缺乏运动有关。

糖尿病者初期常见征状

经常口渴 小便频密 感到饥饿 体重下降 容易疲倦 视力模糊 伤口不易愈合 皮肤痕痒，女性或会出现阴部发痒的情况

小心2类糖尿病并发症 严重恐中风/截肢

据医管局资料，糖尿病有机会引起急性或慢性并发症，严重者有机会导致截肢或致命风险：

1. 慢性并发症

若糖尿病控制不当，血糖长期偏高，血管和神经系统容易受到损坏，令身体器官长期受损，甚至丧失功能，有致命风险：

脑：脑血管病如中风等

眼睛：视网膜病变、白内障、青光眼

心脏及血管：冠心病、心脏衰竭、高血压

肾脏 ：蛋白尿、感染、肾功能衰竭

足部：神经病变、血管病变、溃疡、感染。如下肢溃疡感染长期不愈者，可能需要截除下肢

2. 急性并发症

急性血糖过低 (血糖少于3.9mmoil/L)：

患者可能出现会出心跳加速、严重饥饿、头晕、眼花、震颤、发抖、冒冷汗、嘴唇、舌头或手指有麻痺感觉，昏昏欲睡、甚至神智不清

若患者清醒，可服用15克容易吸收的碳水化合物，如方糖/果汁糖3粒、3茶匙砂糖、普通汽水或果汁半杯，征状改善后加面包1小片或饼干3-4块

急性血糖过高 (血糖等于或超过15mmoil/L)：

患者可能会呼吸快而深、有恶心、呕吐、剧渴现象、并引致神智不清或昏迷情况

此时患者应尽快送院医治

资料来源：家医科医生李思贤、衞生署、医管局

延伸阅读：专家票选15大降血糖食物 第1名击败洋葱/秋葵 抗发炎增免疫力

