公立医院收费2026年起加价 一文即睇急症/门诊/专科收费详情 1万元上限措施是甚么？
发布时间：14:50 2025-12-18 HKT
【公院加价】香港公立医院收费将于明年1月1日起调整，在新机制下，急症室服务、普通科门诊、处方药物等等均调高收费，并设有「全年1万元医疗费用」上限措施，超出的费用将由医管局「包底」，合资格市民可申请。
公立医院收费2026年起加价 一文即睇急症/门诊/专科收费详情
- 公营医疗服务为甚么会加价？
- 甚么是符合资格人士、非符合资格人士？
- 公营医疗服务（符合资格人士）收费详情？
- 公营医疗服务（非符合资格人士）收费详情？
- 公立医院急症室收费分2类？
- 「紧急」病人重新分流后列为「危急」，所缴费用可否退还？
- 甚么是1万元医疗费用上限？持有物业可以申请吗？
公院加价｜公营急症室服务为甚么会加价？
公立医院急症室主要是为有需要病人提供紧急医疗服务。调整收费目的在于能更有效地集中资源去照顾有紧急医疗需要的病人 ，同时鼓励病情较轻微的病人善用社区基层医疗及家庭医生服务。
医院管理局（医管局）期望透过重整各项服务收费，鼓励市民善用医疗资源，加强医疗保障、理顺公立医院的服务资助和减少浪费滥用；同时优化现有的医疗费用减免机制，加强对「贫、急、重、危」病人的医疗保障，强化公营医疗服务作为全民安全网。
医管局辖下的医院／门诊服务均按照列于政府之收费表收费。医疗收费可分为下列3类：
- 公众服务收费（符合资格人士）
- 公众服务收费（非符合资格人士）
- 私家服务收费
了解更多：医管局
公院加价｜甚么是符合资格人士 / 非符合资格人士？
根据定义，只有下述类别的病人，才有资格按照适用于「符合资格人士」的收费率缴费：
- 持有香港身份证的人士（逾期或不再有效除外）
- 身为香港居民的11岁以下儿童
- 医院管理局行政总裁认可的其他人士
医管局指，以上类别以外的人士均是「非符合资格人士」，包括非香港居民。
了解更多：医管局
公院加价｜公营医疗服务（合资格人士）收费详情
公院加价｜公众服务收费（符合资格人士）：
|服务
|收费（港币）
|急症室门诊
|
* 其他分流类别病人如在接受医生诊症前离开急症室，可于急症室登记后24小时内提出申请退回$350。
|
普通科门诊（家庭医学诊所包括综合诊所）
|
|专科门诊
|
|住院
|
|老人科日间医院
|
|复康日间医院
|
|精神科日间医院
|
|肿瘤科或肾科诊所／中心
|
|社区服务
|
|病理检验服务
|
|非紧急放射造影服务
|
了解更多：医管局
公院加价｜公营医疗服务（非符合资格人士）收费详情
公院加价｜公众服务收费（非符合资格人士）：
|服务
|收费（港币）
|急症室门诊
|
* 分流后的病人如在接受医生诊症前离开急症室，可于急症室登记后24小时内提出申请退回$1850。
|
普通科门诊（包括综合诊所）
|
|专科门诊
|
|住院
|
|老人科日间医院
|
|复康日间医院
|
|精神科日间医院
|
|肿瘤科诊所
|
|眼科诊所
|
|肾科诊所／中心
|
|社区服务
|
|病理检验服务
|
|非紧急放射科服务
|
了解更多：医管局
公院加价｜公立医院急症室收费分2类？
急症室实行病人分流制度，目的是为确保有紧急需要的市民（合资格人士）能获得适时的服务。病人会根据其临床情况被分为5个类别，及有以下2种收费：
- I类（危殆）
- II类（危急）
- III类（紧急）
- IV类（次紧急）
- V类（非紧急）
|费用每次$400
|费用豁免
|
|
了解更多：医管局
公院加价｜「紧急」病人重新分流后列为「危急」，所缴费用可否退还？
急症室服务新收费是根据病人就诊前所属的最终分流类别而定。在服务新收费下，所有I类（危殆）及II类（危急）病人均获豁免收费。
分流类别为I类（危殆）及II类（危急）的病人如就诊后无需入院，费用将退还予病人（毋需申请）；如病人就诊后需入院,费用将在住院账单中抵销。
了解更多：医管局
公院加价｜甚么是1万元医疗费用上限？持有物业可申请吗？
医管局表示，为了扩大医疗费用减免机制及大幅加强支援低收入家庭及弱势社群，2026年1月1日起会引入公营医疗服务项目全年收费上限一万元的措施，减轻患者负担。2026年起，只要市民在公立医院内的合资格医疗开支（适用于所有收费项目包括住院及门诊，自费药械除外）累计达1万元，超出的费用将毋须支付。
市民需透过「HA Go」App或在公院缴费处主动申请，毋须任何文件。病人如持有物业仍可受惠于「一万元上限措施」，只要病人的住院及门诊费用（自费药械除外）达到一万元全年上限，持有物业与否不影响其申请资格。
「申请医疗费用减免」的病人仍可受惠于「一万元上限措施」若病人只获部分医疗费用减免，而需要继续支付医疗费用，如医疗费用累积达到每年上限一万元，经批核后的年度剩余医疗费用将毋须支付。
了解更多：医管局
延伸阅读：香港中医医院正式分阶段投入服务 一文即睇4大预约方式 首年可享低至7折优惠
---
相关文章：
港大研「癌症超级数据库」破解免疫治疗关键蛋白 癌症治愈率有望增逾4成
69岁港男患前列腺晚期 接受新疗法同步治疗5处病灶 治疗后至今3年病情不复发
科大研AI系统SmartPath 精准诊断肺癌/乳癌/大肠癌/胃癌 准确率逾95%
《刺针》预测全球癌症死亡个案 2050年恐达1800万人 哪种癌症杀最多人？