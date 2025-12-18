人口老化脑退化风险增 MRI如何及早介入预防？专家推荐日常护脑3大贴士

一般人对认知障碍症（俗称老人痴呆）的印象，长者渐渐忘记亲人、迷路，甚至连日常生活都难以自理。这类脑退化问题以阿兹海默症最为常见，已成为人口老化下的「隐形杀手」。幸好，现时我们可透过磁力共振扫描（MRI）在较早阶段察觉脑部变化，配合治疗和生活调整，有机会为病人及其家人争取更多「清醒岁月」。

人口老化脑退化风险增 MRI如何及早介入预防？

脑退化带来的影响远不止「无记性」，还会影响个人情绪、判断力甚至行为。MRI扫描无辐射、可重复检查，是评估脑部健康的重要工具：

脑部结构检查：可清楚看到脑袋某些部位有没有变小或受损，例如记忆力相关的海马体是否萎缩，是评估阿兹海默症及血管问题的常用方法，亦方便医生长期追踪病情变化。

脑功能相关变化：透过不同扫描技术，医生可以了解脑血流和能量使用模式，较早发现轻微异常，减少日后恶化成严重认知障碍的风险。

分辨退化类型：配合其他检查结果，MRI有助分辨阿兹海默症、血管性脑退化等不同成因，令治疗方向更清晰。

治疗前后跟进：无论是药物调整或其他治疗，医生都可利用MRI比较前后影像，确保治疗更安全、有效。

香港怎样用MRI及早察觉问题？

医生一般会先透过问诊和简单认知测试（例如问日期、记三个词语、画图等），评估病人是否有怀疑认知障碍的情况。若出现持续记性转差、性格大变、理财出现困难，或步姿和言语出现问题，医生便会建议安排脑部扫描，以排除中风、脑肿瘤、脑积水等其他原因，同时观察是否有脑退化症状。

公营医院会按临床急切程度排期；私家医疗及部分「脑健康检查」或「认知健康评估」计划，则为市民提供自费MRI脑部检查选项，让有家族史或高度忧虑人士作较深入了解。不过，是否需要进行MRI检查，应先咨询专科医生意见，由他们作出专业判断有否需要进一步影像检查，而非单凭主观焦虑决定。​

日常护脑：长者简单攻略

要守护脑健康，日常生活习惯也至为关键。对长者和照顾者而言，可从以下三方面入手：

护心等于护脑：定期覆诊量度血压、血糖、血脂，注意饮食少盐、少糖、少油、多菜多鱼，配合戒烟和减少饮酒，可减低中风和血管性脑退化的风险。 持之以恒运动：每星期最少三天、每次约三十分钟急步行、太极、健体操或游水。研究指出，带氧运动有助提升脑血流和维持思考能力。 用脑又用口：包括打麻雀、下棋、学用智能电话、写书法、参加长者中心兴趣班等，同时锻炼记忆、专注和社交能力。本地研究发现，愈恒常参与认知活动，脑神经网络愈稳定。​

及早求医 配合专业判断

不少家属担心，一旦确诊认知障碍症，等于宣判「无药可医」，因而延迟带长者求医。专科医生提醒，现时对部分认知障碍症已有可延缓病情的药物和非药物治疗，愈早介入效果愈好。 MRI虽能显示脑部状况，但如何解读影像、判断属正常老化抑或病变，仍需由医生根据病史、身体检查、认知测试及其他检查结果综合分析。​

香港正迈向银龄社会，医疗机构亦逐步加强「脑健康」相关服务，从门诊问症、认知评估到MRI检查，也是希望让大众可早一步察觉风险、早一步准备。对大家来说，最重要的不是记住所有医学名词，而是一旦发现自己或家人记性和行为出现明显改变，要勇于面对、寻求支持及专业协助，配合医生建议进行合适检查，同时在日常生活中实践护脑习惯，让患者多留几分清醒及尊严。

撰文：香港都会大学护理及健康学院高级讲师 周瑞祥博士

