冬至2025｜天气转凉易损心肾 中医推介12款温补养肾食材+补汤 哪些人不宜吃汤圆？

【冬至节气2025】明日（12月21日）是二十四节气中的「冬至」。注册中医师李孔熙接受《星岛头条》访问指出，冬至要注意防寒保暖，避免发生心血管危机。他推介多款温补食材及滋补汤水，可在冬至期间调养身体。他又提醒，有4类人应避免跟从冬至吃汤圆的习俗，以免影响健康。

李孔熙医师指，冬至是中国二十四节气中一个非常重要的节气，顾名思义就是冬天到来、极至的意思。冬至是一年中白天最短、黑夜最长的一天，在古代亦被视为「小过年」。此时开始气温持续下降，人们也要注意保暖，尤其要防范寒邪入侵。

在冬至养生的核心是「藏精御寒」。要减少体力消耗，保持精气内敛；注意保暖，早睡早起，以利阳气潜藏。以下是容易不适的脏腑：

肾： 冬季主肾，寒邪易伤肾，引起腰酸、畏寒、夜尿多。

心： 严寒使血管收缩，心血管疾病患者需特别注意。

他提醒，冬至时节不一定适合大补。如有需要进补，建议以温补、平补为主，切勿盲目「大补」。对于实热体质（如容易上火、长痘）的人，大补反而有害，容易出现流鼻血、口干舌燥、烦躁失眠、痤疮等上火症状。而进补的重点在于滋养肾精、温补肾阳。需根据体质差异来补，例如阴虚者应滋阴清热，湿热者应先健脾祛湿。

李孔熙医师建议，在冬至时宜吃性味温和，有助于补肾、健脾、御寒的食物：

冬至宜吃甚么养生？

冬至食物｜1. 温补驱寒

羊肉：温补脾肾

生姜：温中止呕、散寒

冬至食物｜2. 补肾益精

核桃：补肾固精

黑芝麻：补肝肾、益精血

栗子：养胃补肾

冬至食物｜3. 健脾和胃

山药（淮山）：健脾益肾

糯米：健脾暖胃，但要适量食用

冬至食物｜4. 补气养血

红枣：补中益气

枸杞子：滋补肝肾

冬至传统吃姜汤汤圆，象征团圆又有暖身的效果。但李医师指出，汤圆主要以糯米粉制成，口感软糯，但黏性高、难消化、含糖量及脂肪高，以下人士应避免吃汤圆。

4类人不宜吃汤圆

脾胃虚弱、消化不良者：糯米黏滞，容易积滞，引起腹胀、胃痛、泛酸。

糖尿病患者：馅料中多含糖分，且糯米升糖指数较高，容易引起血糖飙升。

急性胃肠炎或胃溃疡患者：糯米会刺激胃酸分泌，加重病情。

三高（高血脂、高血压、高尿酸）人群： 馅料中常含有动物油（猪油）或饱和脂肪酸，不宜多食。

另外，一般而言，姜汤是好的，姜性味辛温，有温中散寒、发汗解表的作用。在寒冷的冬至喝姜汤，有助于温暖脾胃、驱散体内寒气，特别适合虚寒、受寒或脾胃虚弱的人，惟有些人士不一定适合。

3类人应避免饮姜汤

阴虚内热者：症见口干舌燥、手足心热、潮热盗汗，喝姜汤容易加重上火和干燥。

热性体质或风热感冒者： 姜的温热性质会助热，使病情加重。

口臭、便秘等实热症状明显者：应避免。

李孔熙医师表示，冬至进补前应先了解自身体质，他提出3款针对不同体质推荐的冬至补汤：

推介3款冬至汤水

冬至汤水｜1. 参芪当归羊肉汤：气血虚寒者的暖身首选

主要材料（一人份量）：羊肉200g、黄芪15g、党参15g、当归10g、生姜3片、红枣3枚

功效：温补气血，益肾御寒，能帮助虚寒者驱散体内寒气，储存阳气。

做法：羊肉需先汆水去腥。将所有材料加水，小火炖煮约1.5小时即可。

宜忌：这款汤特别适合气血虚寒体质的人，如果平时总是怕冷、面色苍白、容易疲倦，或女性有月经量少等情况，这款汤便是暖身首选；惟阴虚内热、正在感冒发烧或有急性炎症的人士，应忌服此汤。

冬至汤水｜2. 黑豆枸杞滋阴汤：平衡温燥，滋养肾阴

主要材料（一人份量）：乌鸡1/4只、黑豆30g、枸杞10g、百合10g、生姜2片

功效： 滋阴补肾，宁心安神。重点在于滋养肾阴，改善内热状况。

做法：乌鸡汆水后，将所有材料放入锅中炖煮约1小时。

宜忌： 对于阴虚体质的人士，例如经常感到手足心发热、口干咽燥、容易烦躁失眠，冬季进补不宜过于温燥。这款汤可平衡冬季的燥热感；由于黑豆和乌鸡滋补，脾虚便溏或腹泻者应慎用。

冬至汤水｜3. 淮山茯苓健脾汤：先健脾胃，确保吸收

主要材料（一人份量）：猪腱肉100g、淮山30g、茯苓15g、陈皮3g、薏米15g

功效： 健脾祛湿，补肺益肾。这是四季皆宜的平和补汤，以健运脾胃为目的。

做法：猪腱肉汆水后，所有材料炖煮约1小时。

宜忌： 如果属于脾虚湿盛体质，表现为食欲不振、大便稀溏黏腻、舌苔厚腻、容易感到疲倦，建议先以健脾祛湿为主。这款汤性质平和，能让身体更好地吸收后续补品，且无特别禁忌，大部分人皆可饮用。

李医师指出，冬至养生应少吃以下4类食物：

冬至饮食禁忌｜1. 寒凉生冷食物

应避免食用如凉拌沙律、刺身、冰镇饮品，或性质偏寒的蔬果如梨、西瓜和苦瓜。这些食物会直接损伤脾胃的阳气，加重体内寒气，不利于阳气潜藏，容易引发腹痛或腹泻。

冬至饮食禁忌｜2. 辛辣发散食物

如辣椒、麻辣火锅、花椒、大蒜等辛辣食物。虽然能短暂暖身，但其「发散」作用会过度刺激身体出汗，从而耗损人体宝贵的精气与阳气，违背了冬季「收藏」的养生大原则。

冬至饮食禁忌｜3. 滋腻难消化食物

包括糯米制品（如汤圆、年糕）或过于油腻、肥厚的肉类。这类食物黏滞且脂肪含量高，难以消化，会加重脾胃负担，阻碍气机正常运行。

冬至饮食禁忌｜4. 煎炸烧烤食物

烤羊肉串、炸鸡、薯条等燥热食物，容易「伤阴助火」。它们会耗损身体津液，导致体内产生燥热，出现口干舌燥、便秘、痤疮等「上火」症状，与冬季应当「滋阴潜阳」的原则相悖。

延伸阅读：冬天必饮7款暖身饮品 促进血液循环增免疫 热牛奶加1物更保暖

