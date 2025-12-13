长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物

【长寿秘诀】一直到老都能做著自己喜欢的事，是很多人对晚年生活的愿望。英国一位知名烘焙师和烹饪节目主持人，今年刚满90岁，依然在节目上教煮餸和出版食谱书，在萤光幕前活力十足，料理动作稳定俐落，完美展现了「优雅地老去」的精神。平日的饮食她会遵守3大原则，助她健康长寿。

长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大长寿饮食习惯

Mary Berry是英国家传户晓的美食作家、厨师、烘焙师及节目主持人，曾于法国蓝带厨艺学院进修厨艺。她自从20世纪60年代开始参与电视节目拍摄，至今主持非常多烹饪节目系列，包括为人气烘焙比赛节目《The Great British Bake Off》担任评判，并推出过多本畅销食谱书。今年90岁的她还主持了关于个人生活和烹饪的节目《Mary at 90: A Lifetime of Cooking》，且出版了最新的食谱书。

她在接受外媒访问时表示，自己非常热爱料理，一直视之为生活中最重要的部分。她也喜欢教别人做菜，对于创作新食谱充满热情，始终珍惜能够用美食带给人们快乐的机会，「没有甚么比看到人们尝到第一口后，脸上露出『哦，真好吃！』的表情更让我开心的了。这真的很有成就感，也很美好。」烹饪到了90岁，她如今依然有很多构思，经常会和团队聚在一起讨论如何实践，最希望继续做喜欢的事。

Mary Berry分享到了90岁依然精力充沛，继续享受烹饪、做出各种美食的秘诀，她在饮食上著重以下3大原则：

Mary Berry长寿饮食秘诀：

长寿饮食｜1. 绝对不吃垃圾食物

她不吃任何超加工食品，例如炸鸡块、含糖谷物、只需加水冲泡的即食食品等。她提倡吃原型食物，从头开始准备餐点，购买食物时也会检查食品标签，以避免不必要的添加剂和防腐剂。

根据联合国粮农组织（FAO）采用的「NOVA」食品分类系统，超加工食品的定义是通常在工业生产过程中制造，加入糖、油及脂肪、盐，以及烹调时不常用的成分或各类别添加剂（如增味剂、色素及人造甜味剂）。2021年《Nature Food》上的一篇研究报告，列出6种最有损寿命的食物，全部都属于超加工食品，包括热狗、腌制肉、含糖饮品、早餐三明治、芝士汉堡和烟肉，每吃1份可致寿命缩短6-36分钟。

长寿饮食｜2. 经常吃肉

她非常在意肉的质素，喜欢到肉舖而非超级市场，除了可以买到优质肉品，还能得到处理和料理肉食的建议。

肉类和蛋白质摄取不足可导致长者患上肌少症，不仅影响⽇常活动能⼒，增加跌倒和骨折的风险，更可能因此失去自理能力及增加死亡率。根据香港社区营养师协会今年公布的「⻑者营养筛查」结果，多达80.4%的受访⻑者⾁类摄取量过低，直接影响他们的肌⾁健康和⼒量；肌肉量测试方面，有多达74%长者不合格，表明本港⻑者普遍存在肌少症风险。

长寿饮食｜3. 不盲目追随潮流

即使饮食潮流不停改变，她都会坚持自己觉得有效和健康的方法。例如近年讲究吃羽衣甘蓝等「超级食物」，但她强调椰菜、菠菜等平价蔬菜也一样有益健康，并不比较差。

资料来源：《Express》、《BBC》

