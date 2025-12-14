Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日综艺实测「Barcode头」竟能成功扫码？拆解男士常见秃头成因 中医推荐护发食材

保健养生
更新时间：09:35 2025-12-14 HKT
发布时间：09:35 2025-12-14 HKT

地中海、秃头人士的稀疏发丝可以「扫Barcode」？日本有综艺节目近日实测，用秃头人士头顶发丝排列成「Barcode头」，竟被扫描器成功读取！这项搞笑实验背后反映了脱发问题的普遍性，有中医受访时曾分享「3步骤」自测脱发风险，更公开了男士常见秃头成因及「防秃」饮食攻略，从日常守护发根健康。

实测「Barcode头」竟成功扫码？拆解男士常见秃头成因

日本综艺节目《X秒后の新世界》近日进行了一场搞笑实验，将2位秃头男艺人的「仅存发丝」修剪及排列成条码，测试头发能否成功被机器读取！该实验源自女演员矶野贵理子在便利店打工的亲身经历，她曾用扫描器意外扫到弯腰秃头客人的头顶，收银机更发出「哔」声并显示10日圆价格。

发型师将2位秃头男艺人的头发「模仿」条码的数量与粗幼度重新修剪及逐条排列。多番尝试后，其中一名头发较长的艺人成功获扫描器读取其「Barcode头」；另一名头发较短者则未成功。实验结果令网民大感惊奇，直呼「机会率虽微，但确实有可能发生」。这项搞笑实验背后，同时反映了脱发问题的普遍性。

中医教3步骤自测脱发风险 9成港男属「雄秃」

注册中医师李广冀曾接受《星岛头条》访问时分享，一般人可透过简单3步骤，自测脱发风险： 

  1. 可用拇指、食指和中指，从发根轻力捏起一束40-60条左右的头发。
  2. 顺著头发生长方向，轻轻向上拉。
  3. 如果没有或仅1-2条头发脱落，即脱发处于稳定期；如一次过拉出3条以上头发，即脱发处于活跃期。

李医师分析，本港9成秃发属「雄激素秃发」（即M字额、发线后移、地中海等类型），与遗传因素相关。身体对雄激素DHT（二睪固酮）敏感，导致毛囊逐渐萎缩。后天压力、吸烟、饮酒、嗜吃煎炸甜食及加工食品，均会增加患病风险，女性也不例外。脱发可分为以下4种常见类型：

1. 雄激素性脱发（雄秃/脂溢性脱发）

毛囊对雄激素敏感，逐渐萎缩，头发变细、生长周期缩短。与遗传和雄激素相关，男性多表现为M字额、发线后移、或头顶秃发（地中海秃发）。女性多为头顶发量稀疏、发缝变宽。

2. 斑秃（鬼剃头）

斑秃由免疫系统失调导致，免疫T细胞攻击毛囊，导致出现圆形或椭圆形秃斑，皮肤外观正常，但短时间内会脱落较多头发，严重时会发展为全秃（全头头发脱落）或普秃（全身毛发如眉毛、体毛脱落）。

3. 休止期脱发

身体因应激事件（如手术、分娩、严重疾病、精神压力）、药物（如化疗药）、营养缺乏（如铁、蛋白质缺乏）等情况，令大量头发提前进入休止期并脱落，整体头发稀疏，脱发区无明显界限。

4. 瘢痕性脱发

当毛囊被破坏后形成瘢痕，导致永久性脱发，常见于脓癣等感染或自身免疫性疾病（如盘状红斑狼疮）或创伤之后。

甚么中药可护理头发？冬虫夏草为何有效？

李医师更列举八种常用护发药材及其适用人群：

1.冬虫夏草    

  • 功效：补肺益肾。肾其华在发，可减少脱发
  • 适合：肺肾不足、咳喘、鼻敏人士

2.枸杞子

  • 功效：补肝肾，性质平和
  • 适合：一般脱发人士

3.菊花    

  • 功效：清肝明目
  • 适合：肝火旺盛、夜睡、头油多
  • 不适合：脾胃虚寒、气血不足等虚弱人士

4.熟地黄    

  • 功效：补血、补肾
  • 适合：血虚人士、头发干旱，缺乏光泽者
  • 不适合：脾胃湿热

5.茯苓    

  • 功效：健脾利水
  • 适合：脱发、痰湿人士
  • 不适合：阴虚、口干舌燥人士、头皮干燥人士

6.桑椹子    

  • 功效：补血强肝肾
  • 适合：肝肾不足、脱发人士
  • 不适合：脾胃虚寒人士。

7.女贞子、墨旱莲

  • 功效：女贞子通常结合墨旱莲同用，称为「二至丸」，用以滋补肝肾，一阴一阳，不会热气。为中医处方药物，不建议一般人自行煲煮饮用。
  • 适合：肝肾不足人士
  • 不适合：孕妇、婴儿

8.黑芝麻

  • 功效：补肝肾，益精血
  • 适合：肝肾不足型脱发（头发干枯、易断、早白）、产后气血亏虚者，血虚人士可适量食用
  • 不适合：头皮油腻、脾胃虚弱需减少或避免食用。

不过，李医师提醒，一般中药药材并不建议直接冲水饮或煲汤饮，建议用药前要先咨询中医师意见。

