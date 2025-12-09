37岁何广沛自爆先天听力障碍 恐永久失聪需戴助听器 解构成因/预防方法

37岁何广沛（Matthew）凭借两套剧集入围《万千星辉颁奖典礼》最佳男配角。近日他在访问中透露自己患有先天性听力障碍，经过基因检测后发现因为1原因，未来可能面临永久失聪，需依赖助听器生活。事实上，听力障碍并非仅由身体老化引起，背后可能涉及多种不同成因。到底有何方法有效预防预防听力受损？

37岁何广沛自爆先天听力障碍 恐永久失聪需戴助听器生活

37岁何广沛（Matthew）凭借剧集《金式森林》及《新闻女王2》中的表现，于《万千星辉颁奖典礼》入围最佳男配角提名。近日他接受传媒访问时透露，自己从小学起便确诊患有听力障碍，需持续到医院追踪情况，无论低分贝或高分贝的声音都难以听清。在美国读大学时曾尝试佩戴助听器，却因无法承受过大音量，仅戴两天便引发剧烈头痛，其后断断续续尝试，最终仍决定放弃。

基因检测发现听觉DNA有异常

直到半年前，他接受基因检测，才确认听力障碍属于先天问题。他解释，负责听觉的一对DNA均出现异常，这可能导致出生时完全失聪，也可能毫无影响，更可能随年龄增长听力逐年衰退，或永久维持现状。已做好心理准备，未来若无法正常生活便需重新佩戴助听器。虽然得知基因检测结果时感到恐慌，不确定何时可能完全失去听力，但他也明白担忧并无帮助。

听力障碍为生活带来不便 却毋阻演艺事业

何广沛曾因听力问题，曾被误会为人「好寸」、「不愿与人打招呼」，这不仅影响外界对他的印象，甚至曾因此得罪人。他表示，庆幸仍在圈中收获一班知心好友，包括陈晓华（Hera）和陈浚霆都清楚他的状况。当有人叫他而未察觉时，会轻拍肩膀提醒，并解释他听力不佳，对此他心怀感激。他亦提到拍摄剧集时，整部戏中他需以沙哑嗓音念对白，且完全听不到对手演员的声音，只能依靠口形猜测。

在私下与未婚妻Sarah相处时，何广沛直言，有时因听不清楚而靠猜测回应，却又常猜错，令未婚妻感到无奈与困惑。他感叹听力障碍为生活带来不少痛苦，不但影响日常生活，身边的人也同样辛苦。尽管先天听力障碍目前无法透过手术根治，他仍保持豁达态度，认为听觉缺陷不会阻碍他的演艺事业。

听力障碍有何成因？不只身体老化才有？

衞生署引述统计调查数据指，于2013年，香港估计有155 200名（或总人口的2.2%）听觉有困难的人士。根据世界衞生组织的定义，当听力不如正常听力者那么好，即双耳听力阈值为25分贝或以上，便界定为有听力障碍（或损失）听力障碍有不同程度，可以由听不到特定高频声音，例如儿童的声音或门铃声的轻微障碍，到单耳或双耳完全损失听力（失聪）。常见原因可能在出生时、出生后不久出现，或者后天因素导致。

1.出生时、出生后不久出现听力障碍原因：

先天/遗传听力障碍

怀孕期间出现感染（例如母体感染风疹及梅毒）

低出生体重及新生婴儿窒息（即出生时缺氧）

2.后天因素导致听力障碍原因：

暴露于高声浪

患上特定疾病（例如麻疹、流行性腮腺炎、脑膜炎及耳部感染）

耳部或头部受创

使用药物（例如特定抗生素及抗疟疾药）

老化

6大方法预防听力障碍 聆听音量勿超这分贝

衞生署指出，无论任何年龄，听力障碍都能影响人际沟通、心理健康及生活质素。然而，全球一半听力障碍的原因，都可透过以下预防方法避免：

注意安全聆听音量水平（75分贝或以下），并注意日常允许接触的噪音水平。一般而言，最高的允许接触水平为85分贝，最长持续8小时，而暴露于100分贝声音水平的安全时间仅为每天15分钟。

采用60–60规则：将音量调校至不超过最高音量的60%。限制使用时间于每天60分钟以下，并多作中途休息。当您使用深入耳道式耳机，或当播放中的音乐/游戏/电影包含冲击和波动声音，应把音量调至更低。冲击声音（噪音水平突然升降，例如射击、锤击和炮竹声）和波动声音（噪音水平在一段时间内极端转变，例如道路交通噪音、摇滚乐）较持续在同一音量的声音更具损害力。使用同一个播放器调至同一个音量，深入耳道式耳机比其他类型的耳机在耳内产生较响亮的声音。

善用视听娱乐设备，如果常于嘈吵环境中使用聆听设备，应使用隔音/消音耳机或耳筒。如有的话，使用内置的「智能音量」功能，可有助控制音量并限定产品的最高输出音量。

远离高声浪的声音。应尽量远离声音源，例如嘈吵地方的扬声器。聆听期间应作短暂休息，以及缩短身处嘈吵环境或活动，例如夜店、酒吧等的整体时间。

即使只是在短时间接触噪音，也要配戴合适的护耳设备（例如耳塞及耳罩），以隔绝噪音。

遵守职业健康及噪音管理的安全措施。在嘈吵的环境工作，应采取必要的保护措施。放器调至同一个音量，深入耳道式耳机比其他类型的耳机在耳内产生较响亮的声音。

延伸阅读：压力大常用耳机易耳鸣？中医解构12大成因 推介16款汤水食物保听力

----

相关文章：

听力差长者更易患心脏病！感官衰退为何损心脏？医生拆解护心贴士

耳水不平衡严重恐失听力 饮茶更严重？ 医生教避免5种食物

耳水不平衡｜头晕天旋地转是耳水不平衡吗？水入耳易引发？医生解构成因症状 教预防方法

耳鸣｜人人都有机会耳鸣 伴随3症状恐患鼻咽癌 须及早求医