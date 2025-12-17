饭气攻心恐与消化不良有关？医生教吃4种水果助消化排便/防大肠癌

【防癌饮食/大肠癌】「饭气攻心」恐与消化不良有关？有医生推介摄取4种水果，不仅有助于消化，还能增加排便频率，其中更有一种水果具有降低大肠癌风险的功效。

饭后想睡觉恐消化不良 医生教吃4种水果助消化排便

美国肠胃科医生Dr. Saurabh Sethi在Instagram影片指，若饭后经常感到腹胀、身体沉重或昏昏欲睡，可以摄取以下4种水果来帮助消化与排便，其中一种更具有预防大肠癌的功效：



1.奇异果

奇异果含有奇异果蛋白酶，这种酶有助于分解蛋白质。有研究指出，每天食用两至三个奇异果，持续至少四周，则能有效增加排便频率。

2.木瓜

吃木瓜有助消化，减少腹胀。根据2024年发表于《Aquaculture Science and Management》的一项研究，木瓜中的木瓜蛋白酶是一种卓越的「天然消化催化剂」，有助于改善消化功能。

3.青香蕉

富含抗性淀粉和果胶，这两种纤维均为益生元，可以支持肠道细菌生长，有助消化、维持免疫系统健康，甚至心理健康，还有保持血糖稳定的功效。

4.番石榴

慢性便秘会显著增加罹患大肠癌的风险，因为长期接触有害物质可能损害结肠与直肠的脆弱内壁。番石榴富含维他命C与膳食纤维，能促进食物与废物通过消化道，从而预防便秘，减少潜在毒素与肠壁接触的时间，从而降低患大肠癌风险。

每日应吃多少水果？

本港衞生署推广「日日水果蔬菜2 + 3」，即每日要吃2份水果加3份蔬果（1碗=250-300ml）：

1份水果的例子：

2 个小型水果

1/2 个大型水果

1 个中型水果

1/2 碗颗粒状水果／水果块

1份蔬菜的例子：

1/2 碗煮熟瓜类

1 碗未煮熟蔬菜

1/2 碗煮熟蔬菜

甚么因素易导致消化不良？

据本港衞生署资料指，消化不良一般指中上腹或肠胃不适的征状，包括上腹痛、作闷、胃胀、食欲不振、反酸、嗳气等，而引致长者消化不良有以下因素：

生理改变：唾液、胃液、消化酵素、和胆汁减少，影响消化功能。

咀嚼困难：牙齿脱落、牙痛或牙托不合适，不能有效咀嚼食物。

缺乏运动：平日少做运动，令肠道活动减慢。

精神紧张：当精神紧张而呼吸急速时，往往吞入大量空气，引致胃气胀。

不良生活习惯：暴饮暴食、饮食不定时、吸烟和酗酒。

药物：如亚士匹灵和非类固醇消炎药等。

资料来源：肠胃科医生Dr. Saurabh Sethi、衞生署

---

