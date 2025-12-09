Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

蒸苹果比生吃更有营养 中医教加1物蒸煮暖身止口干 改善肠胃助瘦身

保健养生
更新时间：10:31 2025-12-09 HKT
发布时间：10:31 2025-12-09 HKT

多数人会选择新鲜食用苹果，但其实蒸苹果对健康更有益。有中医师指出，食用蒸苹果除了能改善肠胃功能与帮助瘦身，若在蒸制时加入1种常见的中药材，还能进一步达到暖身与预防口干的效果。

蒸苹果比生吃更有营养 集3大好处

中医师陈盈光在Facebook专页发文指出，有些人可能觉得蒸苹果过程繁琐，但其实中药的炮制方法更为复杂，部分药材需经过九蒸九晒，除了浸泡，还要反复进行蒸、晒、拌料等工序，且重复九次。相对而言，蒸苹果只需将苹果直接切块后蒸10分钟，能为身体带来3大好处：

蒸苹果3大好处：

1.减少过敏反应

少部分人对苹果可能产生过敏，症状包括迅速出现的口咽搔痒、血管性水肿、耳朵搔痒、咽喉发紧等。过敏原主要与苹果品种和成熟度有关，然而这些过敏原大多不耐热，加热食用可将其破坏。

2.易入口和易消化

牙齿不好的老人和小孩咬不烂苹果，适合蒸熟后食用。苹果加热后纤维软化，也适合肠胃功能较差、身体虚弱、病后、术后或产后的人食用。

3.增加健康效果

苹果加热后，虽然会损失部分维他命C，但多酚类物质含量会显著增加，其抗氧化与抗发炎的作用机制，有助于降低慢性疾病的风险。加热后溶出的果胶更为丰富，能帮助改善消化道功能，并有助于调节体重。

中医教加1物蒸煮苹果 暖身又止口干 

蒸苹果除了可以为身体带来上述3大好处，陈盈光医师表示，蒸苹果还可依个人体质搭配常见中药材，例如花椒或枸杞子。若在蒸苹果时加入花椒，能为身体带来以下功效：

  • 花椒属于芸香科花椒属植物，常见于麻辣锅中，其带来舌尖麻感与浓烈香气即源于此。研究发现，花椒能促进唾液快速分泌，有效降低口腔念珠菌的数量，并改善口干等主观症状。
  • 古籍记载，花椒性味辛、温，归脾、胃、肾经，具有温中止痛、杀虫止痒的功效。古人牙痛时会将花椒塞入蛀牙洞中咬破，以达到止痛效果。若煮汤口服，则有温中散寒的作用，适合常感腹部冰冷、容易腹痛的人少量加入食物中食用。此外，天气寒冷时易腹泻或膝盖僵硬疼痛的人，也可少量摄取。
  • 加入花椒后的苹果汁风味清新，能促进食欲。

苹果有哪些健康功效？

美国哈佛公共卫生学院的资料显示，苹果富含槲皮素和果胶，具有健康益处。一份中等大小的苹果约含有：

  • 95卡路里
  • 0g脂肪
  • 1g蛋白质
  • 25g碳水化合物
  • 19g糖（天然存在）
  • 3g纤维

1. 改善心血管疾病

研究表明，植物化学物质，特别是苹果皮中的化学物质，与果胶纤维结合使用，有助于保护心脏和血管免受自由基损伤，并具有降低胆固醇的作用。

2. 改善糖尿病

苹果中的类黄酮具有抗氧化作用，可能保护胰脏细胞免受损伤。胰脏负责分泌胰岛素以应对血液中过量的糖分。研究证实苹果摄取量与2型糖尿病风险之间存在关联。

3. 改善体重

苹果中的膳食纤维可以延缓消化，帮助餐后获得更强烈的饱足感。血糖波动幅度及次数更少，减少后续的饥饿感，防止过度进食。

4. 防癌及慢性疾病

苹果中的植物化学物质和纤维具有抗氧化作用，可以保护细胞DNA免受氧化损伤；其果胶还能被结肠中的有益细菌发酵，在预防慢性疾病（包括某些癌症和肠道疾病）方面发挥作用。

5. 预防便秘

苹果中的果胶是一种水溶性膳食纤维，有助预防便秘，并能适度降低低密度脂蛋白胆固醇（LDL坏胆固醇）。

资料来源：中医师陈盈光美国哈佛公共卫生学院

