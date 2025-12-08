乱吃黑豆芝麻伤肾？医生推荐3大黑色食物 排毒/抗炎/抗氧化 肾病患者可安心吃

【护肾饮食/预防肾病】常听说吃黑色食物有助补肾，但若乱吃黑豆、芝麻，反而可能伤肾？有医生指出，有3种黑色食物不仅能保护肾脏，还具有排毒、抗发炎及抗氧化等功效，即使是肾病患者也能安心食用。

黑色食物恐对肾脏造成负担 4种伤肾食物要少吃

肾脏专科医生洪永祥在Facebook专页发文指，谈到「补肾」，中医与西医观点并不相同。中医主张「吃黑色食物」来补肾，但当想购买黑豆、黑芝麻进补时，西医却可能劝阻，指出这类食物蛋白质、钾、磷含量偏高，对肾脏可能造成负担。

为甚么黑色食物能护肾？他解释，中医将万物归纳为木、火、土、金、水五种属性，在人体中则分别对应五脏，而黑色则对应水，也就是肾脏。中医强调「肾藏精」，「精」负责生长、发育、生殖能力，甚至免疫力，全都仰赖肾脏储存的能量。从现代营养学的角度，食物呈现黑色或深紫色是因为富含花青素——即自然界最强的抗氧化剂之一。此外，黑色食物通常含有丰富的微量元素如铁、锌、硒，有助修复细胞、维持正常代谢功能。

洪永祥医生指出，肾病患者若过量食用以下几种常见的黑色食物，可能反而导致肾功能恶化：

黑豆和黑芝麻： 虽然滋补，但属于高磷、高钾的食物。对肾功能正常者是健康食物，但对肾脏功能不佳的患者而言，过量摄取反而会增加身体负担。

紫菜： 虽被视为健康食材，但浓缩海藻类通常含有较高的钾离子，且可能存在碘摄取过量的问题。

乌骨鸡：肉类本身蛋白质含量较高，而肾功能不佳者通常需限制蛋白质摄取，以免产生过多含氮废物，增加肾脏的代谢负荷。

推荐3大护肾黑色食物 排毒/抗发炎/抗氧化

洪医生表示，若肾脏功能已开始下降，或是已确诊慢性肾病（肾丝球过滤率低于60），若进补不当，反而可能伤身。在西医的肾脏病饮食原则中，有三项必须严格控制，包括磷、钾、蛋白。当肾脏受损时，无法有效排出血液中多余的含氮废物、磷和钾。如果尿素氮过高，可能引发恶心、疲劳；磷过高则会使骨骼变脆、血管钙化，并引起皮肤瘙痒；而钾过高则可能导致心律不整，严重时甚至可能造成心脏骤停，具有生命危险。他特别精挑细选出三种食物，既符合中医黑色入肾的传统理念，同时也完全满足西医所强调的「低磷、低钾」护肾标准。

3大黑色食物助护肾

1.黑木耳

在中医理论中，黑木耳归属于肾经，具有活血化瘀的作用。从西医营养学角度看，它属于理想的三低一高食物，即低磷、低钾、低蛋白，且富含膳食纤维，这特性能减轻肾脏的代谢负担。它富含的膳食纤维与胶质能在肠道中吸附毒素，减少其进入血液，从而间接降低肾脏的过滤压力。研究指出，黑木耳中的特殊多糖体具有强效的抗氧化活性。一项针对肾损伤模型的实验显示，木耳多糖能显著降低血清中的尿素氮和肌酸酐水平。简单来说，黑木耳有助于保护肾小管，减轻氧化压力所造成的损伤。

2.蓝莓

虽然外观呈深蓝色，但在中医五色分类中，深色同样归属于肾。而在西医领域，蓝莓被公认为超级食物。它的钾离子含量很低，每100克蓝莓仅含约77毫克钾，远低于香蕉或奇异果，对需限制钾摄取的肾脏病患者而言是相当安全的水果。一篇发表于《食品与功能》（Food & Function）的研究指出，蓝莓中的花青素能够抑制NF-κB发炎路径，即使肾脏细胞因高血糖或高血压而处于发炎状态，花青素亦有助于减缓肾丝球的硬化与纤维化。另一项研究也表明，长期摄取富含花青素的浆果，有助延缓肾丝球过滤率的下降速度。

3.黑提子

其深色果皮中所含的白藜芦醇是护肾的精华成分，一项针对糖尿病肾病变的研究发现，白藜芦醇能激活人体内一个名为SIRT1的长寿基因。当此基因被唤醒，可显著减少肾脏细胞的凋亡，它能阻止肾脏细胞自我毁灭。研究数据也显示，摄取富含白藜芦醇提取物的实验组，其蛋白尿症状获得明显改善。虽然提子的钾含量略高于蓝莓，但相较于香蕉或哈密瓜，仍属于中等偏低的安全范围。只要控制份量，例如每日8至10颗，所带来的抗氧化、保护血管与肾脏的效益，远超过潜在风险。

肾病/肾衰竭初期症状 留意小便变化

据本港医管局资料指，肾脏主要功能包括排泄经新陈代谢产生的废物，协调体内水分、电解物、酸碱度、血压等，制造红血球激素，以及协助制造维他命D。当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，体内废物累积，引发多种身体功能的问题，有机会演变为慢性肾衰竭。

不过，初期的肾病及慢性肾衰竭征状并不明显，较常出现的症状如下：

小便带血 / 茶色尿（血尿） 小便带泡沫（蛋白尿） 小便混浊（尿感染） 小便赤痛、频密 小便感困难、不畅顺 小便排出小沙石 多尿、尿量减少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮肿 血压高

肾衰竭4大高危人士 严重恐洗肾

根据本港医管局资料，当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，其排泄体内新陈代谢废物的功能受损，身体内的废物会累积，且引发多种身体功能的问题，引发慢性肾衰竭。

当到达末期肾功能衰竭阶段，病人须透过透析（洗肾）或肾脏移植，才得以维持生命。当中，患有下列疾病的病人有较高风险患上慢性肾衰竭：

糖尿病 肾小球肾炎，包括红斑狼疮肾炎 高血压 先天性肾病及有肾病家族病历

