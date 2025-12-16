Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

研究揭每日吃1种花生 增记忆力防脑退化 持续吃多久即见效？

吃花生可降血压/防失智？一项新研究指，每天吃这个数量的花生，除了可改善血液循环，亦能改善大脑功能，延缓脑退化症。

每天吃这个数量的花生 可降血压/防脑退化症

据外媒《The Mirror》报道，一项发表在《临床营养学》杂志（Clinical Nutrition）的新研究表明，每天食用约80粒花生有助延缓脑退化症。马斯特里赫特大学医学中心（Maastricht University Medical Centre）的医生表示，连续4个月每天食用约80颗不加盐的带皮烤花生，有助改善大脑功能。研究发现，这个份量的花生可以增加大脑重要区域的血流量，而这些区域对思考和记忆至关重要：

 

研究有何发现？

科学家对31名67岁左右的人进行了一项随机实验，其中一半参加者每天食用60克不加盐的烤花生，另一半作为对照组不食用花生，持续16周。为了确保研究结果的准确性，研究人员为参与者设定了一些规则：

  • 对照组不允许食用任何其他类型的坚果或含有坚果的食物
  • 每次检查前48小时内避免运动
  • 检查前1天不得饮酒
  • 每次检查前至少禁食12小时

研究作者、马斯特里赫特大学医学中心营养与运动科学系副教授Peter Joris表示，脑血流量（CBF）是脑血管功能的重要生理指标，指的是流经大脑的血液量，它为大脑输送维持健康必需的氧气和营养物质。研究人员透过检查大脑血流量来评估脑血管功能以及认知能力，得出以下的研究结果：

  • 食用花生的参与者脑血流量（CBF）增加了3.6%，这有助于大脑获得更多氧气和营养。
  • 食用花生的参与者语言记忆力提高了5.8%，这意味著他们更能记住听到或读到的内容。
  • 食用花生的参与者灰质增加了4.5%，收缩压和脉压也有所下降。

这项研究结果对长者来说尤其重要，因为脑血管会随著年龄增长而逐渐衰弱，增加脑退化症的风险。报告总结，健康的长者连续16周每日食用大约80粒烤花生可以改善脑血管功能，亦可能与改善语言记忆力有关。

资料来源：《The Mirror》

