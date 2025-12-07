Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

长寿秘诀｜94岁喜剧演员曾因病切除右肺 公开6大养生秘诀 腰背挺直肺功能回春

保健养生
更新时间：16:05 2025-12-07 HKT
发布时间：16:05 2025-12-07 HKT

【长寿秘诀】运动锻炼是健康长寿、晚年能够自主生活的关键。日本一名94岁喜剧演员，至今仍然活跃于萤光幕和舞台上。早年患过大病的他曾经需要切除右肺，导致肺功能一直也不好。不过他一直靠著健身令身体回春，肌肉结实且腰背挺直，看不出已经年过九旬。他的运动、饮食和生活习惯有哪些地方值得大家参考呢？

今年94岁的大村昆出生于1931年，在1957年作为喜剧演员出道，曾任日本喜剧人协会会长。对于如今依然继续演艺工作，要多谢长期运动锻炼保持身体健壮。他年轻时因为肺结核而切除了右肺，一直有「唔够气」的问题，也曾患过大肠癌。7年前，他在妻子瑶子的鼓励一起开始了健身的兴趣，健康状况从此有惊人的好转：体脂率下降、肚腩变小、腰背挺直，连长年困扰著他的呼吸不畅顺问题都大有改善。

「即使是很困难、不想做的动作，成功做到后就会喜欢上了。」健身成为了他和妻子热爱的事，两人更会在社交平台分享重训的片段，吸引很多人留言表达欣赏和敬意，大赞他们很棒很厉害，甚至表示希望自己到了90岁也能像他们一样强健。大村昆日前接受日媒《介护ポストセブン》的访问，分享自己维持晚年健康的诀窍和长寿习惯：

大村昆的6大长寿秘诀

长寿秘诀｜1. 肌力训练

虽然大村昆和妻子在2年前入住了安老院舍，但依然没有停止健身的习惯。他到健身室一般会做2小时的肌力训练，负重深蹲、掌上压都难不到他，可以一连做好几组；平日也会练习步行，改善姿势。他曾说过：「健康不是等来的，是要靠自己争取的。」

运动除了增强肌肉和改善健康，也使他的心态变得积极。以往的他想到未来就就充斥著负面的念头，自从开始锻炼后，他变得更有自信和充满希望。

长寿秘诀｜2. 每天睡够8小时

他们夫妇入往的自立支援形式的安老院舍，公共设施相当齐全，包括诊所、药房、发型屋、餐厅、大浴场、卡拉OK、桌球室、影院、图书馆等，能够享受精彩充实的晚年生活。他保持了以往的作息时间：凌晨2、3点才睡，睡足8小时，在中午前起床。

长寿秘诀｜3. 一日两餐营养均衡

他一直以来的习惯都是一日两餐，中午起来吃早午餐，一定会有溏心蛋和青汁配乳酪。晚上吃院舍餐厅提供的营养均衡的晚餐。晚餐常以日式料理为主，搭配白酒小酌一杯，偶尔也会吃肉。

虽然不挑食，但他有一些每天必吃的食物，例如西兰花，因为教练告诉他西兰花热量低且蛋白质含量高，是「增肌而不增重的最佳蔬菜」；还有纳豆，其蛋白质含​​量是椰菜或洋葱的5倍，碳水化合物含量只有薯仔的1/10；以及红豆汤。他也会吃一些时令水果，但不吃西柚避免影响药效。

长寿秘诀｜4. 至少咀嚼30次

他吃饭很慢，再忙也不会狼吞虎咽，通常要花一个多小时才吃完，因为每一口食物会至少咀嚼30次，西兰花甚至要咀嚼至少60次。慢咽细嚼能够预防吸入性肺炎，咀嚼也能锻炼舌头、嘴唇、喉咙等与吞咽相关的部位。

长寿秘诀｜5. 注重牙齿健康

大村昆整口牙齿都是自己的真牙，没有镶牙或戴假牙，也没有蛀牙或牙周病，这是他十分自豪的事。为了照顾口腔健康，他每天会刷5次牙，并且每2个月去看一次牙医清除牙石。

长寿秘诀｜6. 避免生气

因为看到过很多脾气暴躁的喜剧演员都在50多60多岁就英年早逝，他领悟到爱生气令人容易早死，笑声对健康和长寿最有益。他处事温和，遇到不满的事，会尝试以幽默的方法化解，用开玩笑代替发脾气。作为喜剧演员的工作就是引人发笑，他也总是在思考如何让人们开怀大笑，保持心情愉快。

