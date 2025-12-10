运动贴布可舒缓感冒通鼻塞？专家教3式贴法+原理 改善喉咙痛/消水肿

感冒鼻塞、呼吸不畅顺、喉咙痛导致睡得不好？有物理治疗师分享透过利用运动贴布（运动胶布）的不同贴法，竟可有效改善鼻塞、喉咙痛和眼部水肿等情况，到底当中原理是甚么？

运动贴布可舒缓感冒通鼻塞？专家教3式贴法

常看到运动员比赛时，手臂、手腕、小腿等都贴满五颜六色的运动贴布（又称肌内效贴、肌贴），这些肌贴不止能够保护肌肉和纾缓疼痛，原来还有其他保健效果！台湾物理治疗师「HOU哩桑」在IG影片分享肌贴的各种神奇功效和贴法，并接受《星岛头条》访问，进一步讲解原理：

1. 通鼻塞贴法：

运动贴布通鼻塞步骤：

取1卷肌贴，剪下约2-3大格，再纵向剪一刀成2个长条状 四边修圆角，对折剪比较快 在纸的1/3和2/3的位置撕开，把中间部分的纸撕掉 找到鼻梁后，把中间的肌贴黏上鼻梁固定 顺著鼻型，把两端顺贴下去，不拉张力 最后轻轻摩擦肌贴固定即可。

通鼻塞原理：

「HOU哩桑」解释指，利用贴布的回弹力，横跨鼻梁进行贴扎，像帮鼻子搭帐篷，对鼻翼两侧的皮肤施加轻微的「提拉」，有机会稍微打开鼻腔空间，扩张鼻阀。

注意事项：

贴之前先清洁脸部，肌贴的黏性更好。

肌贴可贴约2天，可以碰水，但因每个人状况不同，若出现过敏现象需马上撕掉。

2. 纾缓喉咙痛贴法

运动贴布纾缓喉咙痛步骤：

剪下1大格肌贴，将正方形的肌贴剪成3等份，四边修圆角。 下巴抬高，头往后仰，以伸展头部皮肤。 撕走肌贴背后的纸，顺序在喉结中间、上方和下方各贴上一贴，自然张力顺贴即可。 最后轻轻摩擦肌贴使之贴服即可。

缓解喉咙痛原理：

「HOU哩桑」解释指，在颈部前侧使用「空间矫正」的贴法，目的是将表层的皮肤轻轻提起，增加皮肤与皮下组织之间的间隙，空间变大后，发炎肿胀的组织受到的压迫就会减少。减压之余，同时促进局部的血液循环，帮助代谢发炎物质，减轻吞咽时的不适感。

注意事项：

贴之前先清洁脸部，肌贴的黏性更好。

肌贴可贴约2天，可以碰水，但因每个人状况不同，若出现过敏现象需马上撕掉。

3. 消除眼酸水肿贴法

运动贴布消除眼酸水肿步骤：

量度太阳穴至眼睛的距离，剪下相应长度的肌贴（约1-1.5大格）。 纵向剪3刀但留1小格不要剪断，如同4条触须的模样，全部修圆角。 撕走背后的纸，将没有剪开的部分贴在太阳穴作锚点。 依顺序将4条触须贴于眉上、眉眼之间、眼下和脸中间，不须拉张力。 最后轻轻摩擦肌贴使之贴服即可。

改善眼睛疲劳与浮肿原理：

「HOU哩桑」解释指， 眼部的爪形贴法主要是为了引导循环，加速带走眼周堆积的水分与代谢废物，以达到消水肿的效果，同时也能调节眼周肌肉的张力，放松用眼过度造成的肌肉疲乏。

注意事项：

贴之前先清洁脸部，肌贴的黏性更好。

肌贴可贴约2天，可以碰水，但因每个人状况不同，若出现过敏现象需马上撕掉。

肌内效贴布为何能够保护肌肉防运动受伤？

「HOU哩桑」接受《星岛头条》访问表示，肌内效贴布本身没有药性，主要是靠以下3大核心机制：

1. 增加皮下空间

贴布的弹性会抓起皮肤，增加皮下空间，能改善局部的血液与淋巴循环。

2. 止痛

皮肤上有各种感觉受器，贴布会一直给皮肤温和的触觉刺激，让大脑对疼痛的注意力被分散，而且贴布也有助减压和促进循环。综合以上效果，就会觉得比较不痛，此在学理上称为「门阀控制理论」。

3. 给肌肉和关节「方向感」

贴布有回弹力，顺著或反著肌肉走向贴，可以在活动时提供轻微拉力，提醒肌肉要「多出力一点」或「放松一点」。

她提醒，虽然贴布能有效缓解症状，但只属于物理性的辅助治疗。如果症状持续加重或伴随高烧，建议要寻求医疗诊断。

资料来源：「HOU哩桑｜物理治疗」（获授权转载）

延伸阅读：如何抗流感增免疫力？必吃7大「超级食物」 医生公开最佳食法

---

相关文章：

感冒饮洋葱苹果水有用吗？医生揭这样吃更有效 2招更快康复止鼻水

转季易有耳鼻喉问题 医生教区分感冒/鼻敏感/鼻窦炎症状 洗鼻有效通鼻塞吗？

转季易感冒 饮鸡汤更快好？医生推介5类食物 纾缓咳嗽/喉咙痛/鼻塞

抗皱纹去黑眼圈超强！营养师推介10大美肌食物 吃这种年轻10岁？抗皱必吃1蔬菜？