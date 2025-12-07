大雪节气2025｜冬天防寒宜早睡迟起「瞓懒觉」？中医推介13款养生食材+补汤 驱寒补肝肾

【大雪节气2025】今日（12月7日）是二十四节气中的「大雪」。注册中医师邓素君接受《星岛头条》访问指，此时深冬常有冷空气南下，提醒大家要做好防寒准备，而且早睡迟起有助躲避寒气，并按照个人体质进补。她分享了10款平补温补的食材，以及多款养生汤水食谱，助大家在大雪节气保暖强身。

注册中医师邓素君表示，「大雪」是中国传统二十四节气中的一个重要节点，通常在每年的十二月初。进入这个节气后，天气会变得更为寒冷，降雪的可能性和范围都会比「小雪」节气时显著增加，代表进入了真正的隆冬时节。随著气温持续下降，经常有强烈的冷空气南下，有时甚至会出现严寒冰冻的天气。

对此，她提醒，人体首要的任务就是避寒保暖。中医认为，大雪节气的养生，是要顺应自然界阳气潜藏的规律，做到以下两点：

藏：身体的精气神都要收敛收藏，早点睡觉、晚点起床，保持心情平静，减少不必要的消耗，好好固守和封藏身体的肾精。 温： 核心是防寒保暖，特别是保护好身体的阳气，不让寒气侵入。

容易受寒气影响的脏腑：

肾 ： 冬季与肾脏相对应。寒气最容易损伤肾脏的阳气，会让人感觉腰膝酸软、特别怕冷、夜尿增多。

： 冬季与肾脏相对应。寒气最容易损伤肾脏的阳气，会让人感觉腰膝酸软、特别怕冷、夜尿增多。 心 ： 天气突然变冷，血管会收缩，心脏的负担会加重，容易诱发心血管疾病。中医认为，心阳也容易受到寒邪的损害。

： 天气突然变冷，血管会收缩，心脏的负担会加重，容易诱发心血管疾病。中医认为，心阳也容易受到寒邪的损害。 肺 ： 寒冷的空气和干燥的气候容易侵犯肺部，让人容易感冒咳嗽、气喘。

： 寒冷的空气和干燥的气候容易侵犯肺部，让人容易感冒咳嗽、气喘。 脾胃： 寒气聚集在中焦（腹部），会使脾胃运化功能减弱，出现食欲不振、肚子痛、腹泻等消化问题。

她指出，大雪是进补的好时机，目的是补充身体在寒冷冬天对抗寒邪所消耗的能量。惟中医建议「温补」和「平补」，而非过度的大补。进补前最好咨询中医师，弄清楚自己是属于哪种体质。

大雪节气进补重点：

虚寒体质才适合温热的补品；如果是阴虚火旺（容易口干、手脚心热）的人，就不能吃太过燥热的补品，反而要选择滋阴的食物。

身体很虚弱的人，进补要慢慢来，从温和的补品开始，不要一下子吃太强效的补品，以免「虚不受补」。

补品多数比较滋腻，不好消化。所以进补时要搭配一些健脾胃、帮助消化的食材，像是陈皮、山楂，帮助身体吸收

如果正在感冒发烧、咳嗽喉咙痛，就必须停止进补，应该先治疗外感病邪，否则会让邪气滞留在体内。

邓医师表示，大雪时节适合吃一些温热性、滋补肾脏、健脾胃的食物。

大雪节气宜多吃甚么食物？

羊肉 ：性质温热，是大雪时节温补的首选，能温暖脾胃，补益肾阳，非常适合手脚冰凉、怕冷的人。

：性质温热，是大雪时节温补的首选，能温暖脾胃，补益肾阳，非常适合手脚冰凉、怕冷的人。 核桃 ：性质温，能补肾固精，还能润肺，对于冬天容易咳嗽、腰酸的人很好。

：性质温，能补肾固精，还能润肺，对于冬天容易咳嗽、腰酸的人很好。 黑芝麻和黑豆 ：这两种黑色食物在中医看来能补益肝肾、滋养精血，有助于肾精的收藏；黑芝麻还有润肠通便的作用。

：这两种黑色食物在中医看来能补益肝肾、滋养精血，有助于肾精的收藏；黑芝麻还有润肠通便的作用。 栗子 ：性质温和，能养胃健脾、补肾强筋，是冬季零食和煲汤的好选择。

：性质温和，能养胃健脾、补肾强筋，是冬季零食和煲汤的好选择。 山药（淮山） ：性质平和，是非常好的平补食材，能健脾益胃、补肺益肾，适合大多数人。

：性质平和，是非常好的平补食材，能健脾益胃、补肺益肾，适合大多数人。 红枣 ：性质温，能补中益气、养血安神，可以搭配在各种汤品中，调和药性。

：性质温，能补中益气、养血安神，可以搭配在各种汤品中，调和药性。 枸杞子 ：性质平和，能滋补肝肾、明目，搭配温补食材时，可以减少汤水的燥热性。

：性质平和，能滋补肝肾、明目，搭配温补食材时，可以减少汤水的燥热性。 白萝卜 ：虽性质偏凉，但能消食化积、顺气化痰。如果吃了太多温补的食物感觉滞腻，搭配一点白萝卜帮助消化，减少「上火」。

：虽性质偏凉，但能消食化积、顺气化痰。如果吃了太多温补的食物感觉滞腻，搭配一点白萝卜帮助消化，减少「上火」。 陈皮：性质温，能理气健脾，避免补品太过滋腻而引起的消化不良。

邓医师提醒，进补要看体质来选择，才能达到最好的效果。她推介3道适合不同体质饮用的补汤：

1. 当归生姜羊肉汤（适合虚寒体质）

材料：羊肉300g、当归15g、老姜30g、红枣4枚

功效：这是经典的温中散寒、补虚止痛的方子。

做法： 羊肉先汆水，去除浮沫。 所有材料一起放入锅中，加足量的水，大火煮开后转小火，慢煲约1个半到2小时，加盐调味即可。

宜忌： 特别适合那些冬天特别怕冷、手脚冰凉、腹部容易冷痛的人。忌讳口干舌燥、容易发脾气和正在感冒发烧的人饮用。

2. 淮山枸杞排骨汤（适合平补/气阴两虚体质）

材料：排骨300g、干淮山30g、枸杞子15g、玉竹15g、红枣4枚；如果体内湿气很重（舌苔厚腻、大便黏稀）的人，可以减去枸杞、玉竹、红枣，改加茯苓15g、炒薏苡仁30g

功效：性质平和，主要健脾益气、滋阴润燥。

做法： 排骨汆水。 所有材料洗净，加水煲约1个半小时。

宜忌：适合大多数人作为日常平补，改善容易疲倦、轻微口干或皮肤干燥的情况。

3. 虫草花黑豆党参汤（适合：气血两虚体质）

材料：虫草花20g、黑豆30g、党参15g、瘦肉200g、陈皮1角

功效：补气养血、益肾健脾。

做法： 黑豆最好先浸泡两小时。 将所有材料处理好，加水煲约1个半小时。

宜忌：对于面色苍白、头晕、容易感到乏力、免疫力较低的人很有帮助。感冒发烧未痊愈，或者有实热症状的人应暂停饮用。

邓素君医师表示，这个时节需要固守阳气，有些食物应该少吃甚至不吃：

1. 生冷食物

例子：雪糕、冰镇饮品、生鱼片、大量生菜沙律等

原因： 寒凉的食物会直接损伤脾胃的阳气，影响消化吸收，让身体更加虚寒。

2. 大辛大热的食物

例子：过多的辣椒、花椒、大蒜、咖哩

原因： 虽然短暂暖身，但容易耗散人体的津液，造成内热，导致口干舌燥、咽喉肿痛等「上火」症状。

3. 油腻、肥厚的食物

例子：肥肉、油炸食品、过多甜腻的点心

原因：不易消化，会加重脾胃负担，容易在体内产生湿气和痰浊，阻碍气血运行。

4. 性质过于寒凉的蔬果

例子：苦瓜、西瓜、竹笋等

原因：虽然是蔬菜水果，但性质过于寒凉，会影响身体的温暖，体质虚寒的人进食，可能会导致腹痛、腹泻或痛经。

5. 咸味过重的食物

例子：腌制的咸菜、咸鱼、过咸的汤品

原因：中医角度「咸入肾」，适当的咸味能补肾，但过咸反而会耗伤肾精，同时对心血管健康不利，冬季养生应护肾。

邓医师提醒，除了注意上述饮食要点，大雪时节还要遵守以下养生宜忌。

大雪养生宜做的行为：

早睡晚起： 尽量晚上早点睡觉，早上等太阳出来、气温回升一点再起床活动。这样能躲避寒气，养护体内的阳气。 重点保暖「三处」： 头颈： 戴帽子和围巾，防止「风池穴」等重要穴位受寒。

背部： 背部是督脉循行之处，与一身阳气相关，要穿背心或保暖衣物。

足部： 穿厚袜子，睡前用热水泡脚（约二十分钟），能温通经络，帮助睡眠。

大雪养生忌做的事情：

忌大汗：绝不能做过度剧烈的运动导致出大汗，这会让身体的阳气和精气一起耗散出去。 忌衣著单薄： 不要为了美观而穿太少衣服，一定要根据天气变化及时增添衣物，特别是老人和小孩，要防范寒邪入侵。

