都市人深受睡眠问题困扰，但原来睡前吃特定食物竟与发恶梦有关？有研究指出，经常食用1类食物，不但影响睡眠品质、增加失眠的机会，还可能提高发恶梦或出现奇特梦境的机率。究竟睡前适合吃甚么才能帮助改善失眠状况？

研究揭吃1类食物易发恶梦 医生教吃3食物改善失眠

肾脏科医生江守山在Facebook专页引述今年7月刊登于《Frontiers in Psychology》的一项研究指，虽然几个世纪以来人们普遍相信食物会影响睡眠与梦境，且不乏相关的轶闻佐证，然而针对芝士等乳制品与睡眠品质及恶梦之间关联的研究却相当有限，仅有少数实证探讨过此议题。该研究此次采用新的方法，以全面评估芝士等乳制品与睡眠品质、恶梦之间的潜在关联：

研究有何发现？

研究团队邀请1082名参与者完成一项线上调查，以检验人们为何认为食物会影响梦境的具体假设，包括特定食物是否直接影响梦境（食物特异性效应）、是否透过生理不适（如食物不耐）或透过改变睡眠品质（睡眠效应）而间接影响梦境。调查内容涵盖标准人口统计变数、针对特定食物对梦境自我感知影响的专题问卷、饮食习惯、食物不耐与过敏相关问题、人格特质问卷、睡眠品质测量（使用匹兹堡睡眠品质指数）以及恶梦症指数，结果发现：

共有40.2%的参与者表示某些食物会加重（24.7%）或改善（20.1%）其睡眠品质，另有5.5%的参与者报告食物会影响其梦境内容。

女性更容易出现睡眠品质不佳与恶梦，且女性出现食物不耐症或过敏的比例为男性的两倍。

食物对梦境的感知影响与更高的恶梦回忆率及恶梦障碍指数评分相关，其中甜食（31%）和乳制品（22%）被认为是主要影响因素。这种影响也与食物过敏和麸质不耐症有关，而较差的睡眠感知则与乳糖不耐症相关。

恶梦障碍指数评分与食物过敏和乳糖不耐症密切相关，后者的关联更受到胃肠道症状严重程度的调节。

健康的饮食习惯例如减少晚餐，可以预测更高的梦境回忆率，而不健康的饮食习惯，包括胃部症状、对饥饿和饱腹感的依赖性降低，以及晚餐进食量则会预测噩梦和负面梦境。

研究人员推论，食用乳制品可能引发肠胃功能紊乱，进而影响梦境类型与睡眠品质。江守山医生表示，食用以下3种食物有助改善失眠：

水果

蔬菜

花草茶

失眠有何特征？过早醒来也算失眠？

甚么是失眠？根据本港衞生署资料，失眠泛指不能入睡、过早或间歇性睡醒而引致睡眠不足。短暂或突发性失眠，通常源自暂时性的生活问题，只会持续数晚至数周。

失眠的常见特征如下：

寝时难以入睡、无法熟睡、夜间经常乍醒和醒后无法再入睡，或是清晨过早醒来等

根据世界衞生组织资料，失眠定义如下：

难以入睡，难以维持睡眠状态，睡眠质素差

睡眠问题每星期至少3次，至少持续1个月

日与夜也想著睡眠问题所带来的影响

睡眠问题令患者有明显困扰及影响其日常生活

资料来源：肾脏科医生江守山、《Frontiers in Psychology》、衞生署、医管局

专家履历：江守山

台湾肾脏科专科医师，长期研究保健食品、癌症预防、血管通路问题诊断及治疗等。

延伸阅读：吃三文鱼牛扒可减压改善失眠？营养师推介17色胺酸种食物 改善心情助安睡

---

相关文章：

床单用错颜色恐失眠？医生教必选2颜色入睡速度快30% 1原因不推荐白床单

48%港人现失眠症状 专家教4招速入睡 睡前这样呼吸也有效！

失眠救星！专家教11招放松大脑加快入睡 更防睡眠窒息症 睡前不能饮水？

睡眠质素｜吃宵夜后容易发恶梦？ 研究揭2类食物增抑郁焦虑风险