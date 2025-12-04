超声波检查新革命 专家拆解AI介入诊断方式 数秒锁定病灶​​

提及超声波，大多数市民的第一印象，便是产科诊所中准父母首次见到胎儿轮廓的温馨场景。这项无辐射、实时成像的技术，早已成为现代医学的基石。然而，大家可曾想过，这双医学的「透视眼」正经历一场由人工智能（AI）驱动的革命？它不再仅仅是医生手中的探头，更拥有了会思考、会分析、会预警的「智慧大脑」。

​​不止是产科检查：全身健康侦测利器​​

超声波的应用范畴远超乎大众想像。它是筛查、诊断和监测多种疾病的关键工具，且具备无辐射、可反复追踪病情的优势：

​​腹部检查​​：它是探测肝脏（如脂肪肝、肝硬化、肿瘤）、胆囊（胆结石）、肾脏（肾结石、积水）及胰脏病变的首选影像学方法，无辐射的特性允许反复追踪病情。

​​心脏超声波​​：评估心脏结构与功能的「黄金标准」，能清晰显示心瓣膜开合、心腔大小、心肌厚薄以及泵血效率，对诊断心衰竭及先天性心脏病至关重要。

​​肌肉骨骼超声波​​：在运动医学领域至关重要。透过实时动态成像，医生能直接观察到肌腱、韧带在活动时的损伤情况，精准诊断撕裂和发炎。

血管超声波：实时监测血流及血管壁病变，能提升筛查中风、动脉硬化和血管阻塞的敏感度与准确性，是早期筛查和监测的关键工具。

术中超声波：在手术过程中实时提供器官和组织的影像指引，辅助精准定位病灶及避开重要结构，有效提高手术安全和成功率，还能缩短手术时间，减少并发症。

AI 赋能：超声波变身「智慧大脑」

以上广泛的应用，提供了海量的影像数据以学习和演化，奠定智能分析的基础。AI，特别是深度学习技术，正从以下三大层面彻底改变超声波的应用模式：

1. 智能导航 获取专家级影像​​

传统超声波检查极度依赖操作者的技术与经验，惟AI现已可以担任「导航员」，例如在进行心脏扫查时，即时识别心腔结构，自动调整机器参数，并引导操作者将探头定位至最标准的切面，大幅降低人为差异，确保影像质量的一致性，使初学者也能获取专家级的影像。

2. 自动量测 数秒锁定病灶​​

这是目前AI应用最成熟的领域之一。系统能在数秒内自动识别器官边界、量测尺寸、计算血流速度等：

​​产科​​检查：自动量测胎儿头围、腹围及股骨长度来估算胎龄及体重，并标记出关键解剖结构，减轻医生繁复的量测负担。

​​肝脏检查​​：透过「弹性成像」技术测量肝脏硬度后，即时分析数据，快速评估肝纤维化程度，为是否需要进行肝穿刺提供重要参考，实现无创诊断。

​​乳腺检查​​：AI算法能充当「第二双眼睛」，辅助放射科医生标记出超声波影像中可疑的微小肿块或钙化点，提升早期乳癌的检出率。

3. 辅助诊断 预测良恶性风险

AI正推动超声波从「描述」进化到「诊断」。目前已有研究中的系统尝试透过分析超声波影像中的纹理、形态等细微特征，预测肿瘤的良恶性风险，或根据心脏功能的细微变化，评估未来发生心脏事件的概率。超声波即将从诊断工具提升至预后评估的层次。

​​展望未来：个人化与远程医疗的新纪元​​

AI与超声波的结合，正开启前所未有的应用场景。

​​手提超声设备智能化​​：随著超声设备愈发小巧便携，未来搭配AI的手提超声探头或成为社区医生或救护员的标准配备。AI可辅助非专科医生进行基本扫查并给出初步判断，让专业影像服务深入社区，实现早筛早治。

​​全自动扫查机器人​​：研究者正在开发可全自动执行特定扫查程序的机械臂系统，结合AI视觉进行导航，实现完全标准化的影像获取，尤其适用于大型人群筛查。

​​大数据与基因组学整合​​：未来，AI或能将个人超声波影像特征与基因组学、病历等数据交叉分析，提供高度个人化的健康风险评估和预防建议。

AI不能取代医生 「人机协作」成新趋势​​

面对这股科技浪潮，公众应理解AI是强大的辅助工具，但绝非取代临床医生。它负责处理海量数据和发现规律，而医生则综合患者的全部临床信息、进行体格检查，并结合AI的输出做出最终的医学判断与人文关怀。两者相辅相成，是「人机协作」的最佳典范。

超声波这双医学的「透视眼」，在人工智能的赋能下，变得前所未有的锐利与智慧。它正从一种依赖经验的「艺术」，转变为一门数据驱动的「科学」。香港作为拥有国际级医疗水平的城市，正积极拥抱这项变革。作为市民，了解这项技术的飞速发展，能让我们更积极地参与自身的健康管理，与医护专业人员共同迎接这个更精准、更高效、更个人化的智能医疗新时代。

撰文：香港都会大学护理及健康学院助理教授 梁懿芳博士

