护肾饮食｜ 饮食5招防肾病稳血压 医生推荐4大无盐早餐组合 1类食物藏高盐陷阱

【护肾饮食/预防肾病】饮食摄取过多盐分易伤肾！有医生指出，日常若常以高钠饮食为主，容易引发高血压，继而损害肾脏功能。要预防肾病，为此他推介5种减钠饮食贴士，能有效预防高血压与保护肾脏功能，其中特别推荐4种护肾低钠早餐组合。

护肾饮食｜高钠饮食易伤肾 饮食5招护肾防高血压

据日媒《东洋経済オンライン》报道，日本肾脏科医生上月正博指，过量摄取盐分将引发高血压，而持续性高血压会不断加重肾脏血管的负荷。若此状况长期未改善，肾功能必然逐步衰退。但他强调不应以强迫或过度压抑的方式控盐，以免对日常饮食造成压力。为了预防肾病，他提出以下5项减盐饮食贴士，帮助维护肾脏健康：

护肾饮食｜1. 避免吃味噌汤和腌菜

单杯味噌汤的含盐量约1.2至2.0克，各类腌制蔬菜的钠含量也因种类而异。若每日固定食用三次味噌汤搭配腌菜，极易超过每日6克的建议摄盐标准。虽然全面控制各类食物含盐量较为困难，但日常如可戒除味噌汤与渍物这两类高钠食品，就能轻松将每日盐分摄取控制在安全范围，建议可优先从戒除其中一项开始实践。

护肾饮食｜2. 实行无盐早餐计划

拉面、牛肉饭、天妇罗套餐许多外卖食物普遍含盐量偏高，极易使单日钠摄取超标（低于6克）。透过早餐时段严格控盐，为午晚餐预留摄取空间。即使午餐食用拉面或晚餐享用烤鸡串配饮品，也能安心享用而不必过度担心盐分超量。推荐的无盐早餐组合包括：

香蕉+豆浆或牛奶

苹果+乳酪

烚蛋+奇异果

格兰诺拉麦片+豆浆或牛奶

护肾饮食｜3. 改变调味料使用方式

建议培养沾取而非倒酱料的调味习惯，即是不应直接将酱油或调味汁洒在食物上，而是预先将少量调味料置于小碟中，进食时仅做轻微沾取。食用炸猪排与串炸时仅需蘸取薄层酱汁，蔬菜条亦只需轻触蘸料。即使是食用生鱼片也应控制酱油用量。养成此种习惯后，能显著降低盐分摄取量。

护肾饮食｜4. 使用香料和调味品

推荐选用生姜、大蒜、辣椒油、日式胡椒、芥末、柠檬、咖哩粉等，透过这些调料和香料替代传统酱油，不仅能有效控制钠摄取，还能赋予菜肴丰富的风味层次。其中最推荐辣椒油，因其完全不含盐分且辣味鲜明，能为各类料理增添特色。例如食用凉拌豆腐时，可改用辣椒油替代酱油。若能熟练运用这些调味技巧，会发现自己对高盐分调味品，如酱油、烧烤酱、味噌的依赖度大幅降低。

护肾饮食｜5. 警惕加工食品的隐形盐分

若欲有效控盐，应特别注意香肠、火腿、烟肉、鱼板、竹轮、鱼浆制品、鱼肉肠、公仔面、甜面包、零食与开胃菜等加工品的摄取频率。许多加工食品除含高量盐分外，更添加大量磷化合物。为保护肾脏机能，加工食品在盐分与磷含量双重超标的状况下，属于需高度警觉的品项。虽然无需完全禁食，但选购时务必养成检视成分标签的习惯。

上月正博表示，要成功落实减盐计划，可善用味觉适应过程。即使是长期喜欢咸味食物的人只要持续进行低盐饮食数周，味蕾便会逐渐适应清淡风味。此外，采行低盐饮食后，患者的高血压与肾功能皆获明显改善。因此建议不仅是肾功能已出现异常者，包括肾功能正常人群及健康民众，都应建立低盐饮食模式，以此作为预防高血压与慢性肾病。

肾病/肾衰竭初期症状 留意小便变化

据本港医管局资料指，肾脏主要功能包括排泄经新陈代谢产生的废物，协调体内水分、电解物、酸碱度、血压等，制造红血球激素，以及协助制造维他命D。当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，体内废物累积，引发多种身体功能的问题，有机会演变为慢性肾衰竭。

不过，初期的肾病及慢性肾衰竭征状并不明显，较常出现的症状如下：

小便带血 / 茶色尿（血尿） 小便带泡沫（蛋白尿） 小便混浊（尿感染） 小便赤痛、频密 小便感困难、不畅顺 小便排出小沙石 多尿、尿量减少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮肿 血压高

肾衰竭4大高危人士 严重恐洗肾

根据本港医管局资料，当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，其排泄体内新陈代谢废物的功能受损，身体内的废物会累积，且引发多种身体功能的问题，引发慢性肾衰竭。

当到达末期肾功能衰竭阶段，病人须透过透析（洗肾）或肾脏移植，才得以维持生命。当中，患有下列疾病的病人有较高风险患上慢性肾衰竭：

糖尿病 肾小球肾炎，包括红斑狼疮肾炎 高血压 先天性肾病及有肾病家族病历

资料来源：《东洋経済オンライン》、医管局

