大埔宏福苑五级火｜抑郁失眠易哭恐伤肺肾肝脾 中医教按压8大安神穴位 助眠/疏肝解郁/减焦虑

大埔宏福苑周三（26日）发生五级大火，截至周五（28日）下午已造成128人死亡。不少市民观看火警现场片段及资讯，情绪不免受到冲击，甚至出现抑郁、失眠等情况。有注册中医师指出，不同类型的情绪波动会干扰肺、肾、肝、脾等脏腑机能。为缓解身心不适，她分享可多按压8大安神穴位，能有效改善睡眠、疏肝解郁与减轻焦虑状态。

注册中医师何肇婷在Instagram专页分享指，近日大埔宏福苑发生的五级火灾引发市民高度关注，灾区居民正面临多重心理冲击，亦有网民反映自身出现哭泣等负面情绪反应。

何肇婷医师指，从中医角度分析，不同类型的压力与情绪会干扰脏腑气血运行机制，例如惊恐伤肾、悲伤伤肺、忧虑伤脾、大怒伤肝等，当这些情绪的强度过大或持续时间过长，超出身体调适范围时便会引发以下各种不适症状：

心肾失养：失眠易醒、心悸、焦虑、易受惊。

肺气不宣：悲伤易哭、呼吸不畅。

肝气郁结：胸闷、难以入睡、抑郁、易怒。

脾胃不和：食欲减退、胃胀痛、反胃欲呕、腹痛、腹泻。

大埔宏福苑五级火｜ 按8大穴位安神 有助助眠/疏肝解郁/减焦虑

何肇婷医师表示，在目睹或亲身经历重大事故后产生的情绪反应与身心症状，通常需要多方协助，此时还可以透过以下3大方法来减轻身心不适感，帮助逐步恢复正常生活节奏。但若症状持续加剧且已影响日常活动，则应立即寻求专业医疗协助或心理辅导支援。

1. 按压安神穴位

a. 安神助眠、减少焦虑：

内关：前臂掌侧，腕横纹上2寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。

神门：手腕内侧，尾指侧腕横纹下凹陷处。

百会：当两耳尖直上头顶中央。

b. 疏肝解郁、改善呼吸：

太冲（孕妇禁用）：在脚部，大拇趾与第二趾骨之间，沿骨缝间隙，后方凹陷处。

合谷（孕妇禁用）：位于拇指与食指往手背延伸的第一掌骨和第二掌骨中间点的凹陷处，也就是俗称虎口的地方。

膻中：在胸部正中线平第四肋间隙处，约当两乳头之间。

c. 健脾和胃：

足三里：在小腿前外侧，外膝眼下3寸，胫骨前缘外一横指处，当胫骨前肌中。

中脘：位于上腹部，肚脐正上方4寸（约5指宽）的位置。

2. 安神食疗推荐

宁心安神：莲子百合粥、酸枣仁茶。

缓解情绪：玫瑰花茶、薰衣草茶。

健脾益气：山药小米粥、红枣桂圆茶。

3. 呼吸与运动

安定心神：腹式呼吸、静坐冥想。

促进气血流通：散步、太极、八段锦等柔和运动。

资料来源：注册中医师何肇婷（获授权转载）

