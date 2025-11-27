大埔宏福苑五级火｜市民自发呼吁捐血伸出援手 一文即睇捐血条件/全港捐血站地址

大埔宏福苑昨日（11月26日）发生五级大火，截至27日下午造成55人死亡、逾70人受伤，预计医院对血液需求大增。网上不少市民呼吁踊跃自发捐血，帮助火警伤者。本文整理香港红十字会捐血详情，当中包括捐血条件及全港捐血站地址。

香港红十字会输血服务中心今日下午（27日）表示，目前中心血库约有8至10日存量，血库水平稳定，呼吁市民先预约捐血，以减省等候时间，令捐血流程更顺畅。中心表示，如果想预约捐血时段，或查询目前可供预约的时段，可下载 HK Blood App；另外亦可发送讯息至 WhatsApp 频道 6279 7173，或致电中心热线 2710 1333，以预约捐血时段。

香港红十字会捐血懒人包：

健康良好 体重41千克或以上（即90磅或以上） 年龄介乎16至65岁（适用于首次捐血者）

大埔宏福苑五级火｜捐血注意事项：

1. 为确保捐血者健康及血液安全，中心必须实施严谨捐血者筛选条件。所有捐血人士必须在每次捐血前填写捐血登记表格内有关健康、生活习惯及旅游纪录的问题，通过血红素测试和护士健康咨询，通过程序后再接受体温及血压量度，一切正常方可以捐血。

2. 66岁至69岁之捐血者，如于过去两年内曾成功捐血及通过中心医护人员的健康评估则可继续捐赠全血。而70岁或以上之捐血者如于过去两年内曾成功捐血并通过中心医生的年度健康评估，便可继续捐赠全血至75岁。

3. 请带备香港身份证作登记之用

4. 16至17岁的青少年须在第一次捐血前先征得家长签署同意书

5. 捐血者根据年龄及性别会有不同的捐血密度

16至17岁的青少年须相隔不少于150天才可捐赠全血一次，每年最多可捐三次，在第一次捐血前须先征得家长签署同意书；

18岁或以上的成年男士须相隔不少于75天才可捐赠全血一次，每年最多可捐五次；

18岁或以上的成年女士则须相隔不少于105天才可捐赠全血一次，每年最多可捐四次。

6. 捐血者如想自己计算何时可再捐血，可按香港红十字会网页的「预约捐血」按钮直接登入中心的捐血者网上系统查看，又可利用网站的「网上是否适宜捐血测试」按钮自我简单查看现时健康状况是否适合捐血。

如果首次捐血者，欢迎致电各捐血站预约你的捐血时段。或于办公时间内（星期一至五，上午9时至下午5时）致电2710 1333 与中心职员联络。

流动捐血车（2025年11月25-27日）：

地址：大埔太和路48号避车处（大埔艺术中心对出）

预约热线：6697 6378

时间：11:00am - 07:00pm

全港各区捐血站：

1. 施彭年纪念总部捐血站（团体捐血）

地址：九龙京士柏道15号，近卫理道

目前开放予：已预约的团体捐血服务

欢迎电邮至[email protected]或致电2710 1333查询

2. 西九龙捐血站

地址：西九龙海庭道19号香港红十字会总部6楼

电话：2507 7733

时间：9:30am - 06:00pm

3. 旺角捐血站

地址：旺角弥敦道580号A周大福商业中心15楼（港铁油麻地站A2出口或港铁旺角站E2出口）

电话：2770 5930

时间：11:00am - 07:00pm

4. 观塘捐血站

地址：观塘观塘道418号创纪之城5期23楼2301室及2316室（港铁观塘站A2出口）

电话：3148 1375

时间：11:00am - 07:00pm

5. 中区捐血站

地址：中环德辅道中40-42号通明大厦1楼（港铁中环站C出口）

电话：2526 1420

时间：11:00am - 07:00pm

6. 铜锣湾捐血站

地址：铜锣湾罗素街2-4号2000年广场14楼（港铁铜锣湾站A出口）

电话：2834 2084

时间：11:00am - 07:00pm

7. 沙田捐血站

地址：沙田正街1号A香港红十字会白普理沙田中心1楼（港铁沙田站A出口）

电话：26030100

时间：11:00am - 07:00pm

8. 荃湾捐血站

地址：荃湾大河道8号（港铁荃湾站A出口）

电话：2414 2378

时间：11:00am - 07:00pm

9. 元朗捐血站

地址：元朗青山公路(元朗段)115-127号开心广场7楼704-705室

电话：2478 6000

时间：11:00am - 07:00pm

10. 湾仔捐血站

地址：湾仔告士打道7号入境事务大楼地下3号室

电话：6392 5778

时间：10:00 am 至 6:00 pm (星期六、日及公众假期休息）

有关香港红十字会捐血任何查询、市民可浏览香港红十字会网站或致电24小时捐血查询热线（2710 1234）。

资料来源：香港红十字会