体温过低易患癌/脑退化 专家教11招提升体温增免疫 热水加1物更保暖

体温过低恐削弱免疫功能，进而增加患癌和脑退化风险？有专家讲解，寒冷天气不仅会造成体温下降更可能对健康造成多重负面影响，并教11大方法能有效帮助提升体温并强化免疫系统。

体温过低易患癌/脑退化 专家教11招提升体温增免疫

据日媒《女性セブンプラス》报道，日本医学博士川嶋朗指出，体温过低将提升多种疾病风险，包括癌症与脑退化症。然而只要将体温提升0.5°C，就能激活体内的酶，改善整体生理机能并强化免疫系统。这不仅有助改善身体状况，更能提升心理稳定性，实现低压力生活品质。此外，当人体承受过度压力时体温会下降，因此维持放松状态至关重要。他表示，日常生活中可以透过以下11种方法提高体温：

1. 早上喝姜水

除了在早上喝的热水中添加少量煮熟的姜外，推荐将磨碎生姜置于耐热容器，注水覆盖后微波加热约一分钟，制成姜汁冷藏可保存三日。

2. 起床后活动手腕和脚踝

当脚踝周边肌肉僵硬时，脚趾容易冰冷。起床后透过活动脚踝与抬脚跟运动，能放松关节周围组织促进循环。手腕也适用相同原理，活动手腕有助血液输送至指尖。

3. 温水浸泡手指尖

若寒冷早上双手冰冷至影响手指活动，可准备约40°C温水倒入脸盆，将双手浸泡约五分钟以暖手。

4. 穿五指袜

透过五指袜能促进脚趾自主活动，改善局部血液循环，同时有效预防足部受寒。

5. 选择透气保暖内衣

汗水滞留易导致身体感到寒冷，建议穿著具吸湿排汗功能的棉质内衣，相较于穿著多层上衣与毛衣，更能有效预防感冒发生。

6. 每天步行

每日步行约3800步患脑退化症风险即可降低25%，若提升至6000步更可降低约57%。若没有运动习惯，建议从每日3800步开始。

7. 每三天进行一次肌力训练

为提升体温需增强肌力与基础代谢率，推荐做深蹲，以锻炼臀部和大腿等大肌肉群。每次进行10至20下，每日三组，每完成一次深蹲训练需休息两天让肌肉修复。为达显著效果需持续坚持三个月，具体方法如下：

双脚与肩同宽站立，弯曲膝盖，使身体呈下蹲姿势，然后回到起始位置。

8. 加强下半身保暖

下半身因距离心脏较远且接近地面，容易受寒。加上大腿区域富含大肌肉群与血管，建议穿著带绒内衬的裤款加强保暖。

9. 大腿上放一个热水袋

大腿肌群且血管分布密集，温暖此处能促进全身血液循环。建议日常可持续使用热水袋，不仅限于被窝，上班时亦可放置小型热水袋于大腿维持温度。

10. 用暖腹器或电热毯暖肚

胃部受凉会导致全身性寒冷，而肚脐周围重要穴位，包括水分穴、中脘穴、天枢穴和气海穴，可以改善肠胃功能，促进能量代谢。天冷时使用暖腹带维持该区域温度至关重要，还可叠加一次性暖贴增强血液循环效果。

11.按摩

对于手脚冰凉，可沿著动脉走向，从身体中心轻轻摩擦或按摩手脚，以促进血液循环，方法如下：

双手搓揉20次。

热敷手肘周围10秒钟。

从手肘按摩到手腕，持续约20秒。

将手掌放在肋骨上，以画圈的方式按摩10秒钟，使其温暖。

体温持续下降引发低温症 严重恐至死亡？

若体温持续过下降可能会引发低温症！据本港衞生署资料，低温症是指人体体温降至摄氏35度或以下。病征因患者的年龄、低温程度和时间长短而各有不同。初期，患者感到寒冷，不自觉地震颤，手脚冰冻，表层的微细血管收缩。患者体温在摄氏32度之时，会神智昏乱，说话含糊不清，震颤不受控制，还会有不合情理的行为出现，例如：寒冷下脱去外衣等。

如果处理不当，再让患者体温持续下降至32度以下，震颤就开始时强时弱，直至停顿，身体瑟缩、肌肉强直、皮肤变白、瞳孔放大，进入僵冻状态，继而死亡。

如何预防低温症？

要预防低温症，衞生署建议可透过以下方法保暖，减低因体温过低而引发风险：

密切留意天气报告，加穿适当御寒衣物，如：颈巾、手套及头巾。

饮食方面，应选择高热量及易消化的食物，如：粥及米粉等。适量进食，摄取足够水份，避免饮用过量酒精、浓茶及含咖啡因的饮品。

经常作适当的运动可增加血液循环，从而增加热能的制造。

保持家居环境温暖，减低热能流失，如:关妥门窗、防止冷风直吹。也可小心利用安全暖炉。

定期作健康检查，及早找出治理容易引致低温症的疾病，如:高血压、糖尿病和退化性疾病等。

如发现有低温症的病征，应立即向医生求诊或送院救治。

需要时可使用民政事务署的御寒中心。

资料来源：《女性セブンプラス》、衞生署

延伸阅读：冬天必吃10大暖身食物 不再手脚冰冷更防感冒！吃番薯保暖降血压？

---

相关文章：

天气冻喝1饮品助暖身 更稳血糖/护血管/抗发炎 医生教冲泡方法

日本实测6大暖身饮品 姜茶不是最保暖？第1名暖足1小时！咖啡越饮越冻？

冬季易心肌梗塞/猝死 医生揭5类人高危 怎样保暖护心脏？

本港气温急降 秋冬保暖穿搭指南公开 解构羽绒/羊毛/发热衣材质好处