Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

饮汤可改善肾功能？医生教煲11种护肾汤水 这款更控血糖免洗肾

保健养生
更新时间：17:05 2025-11-26 HKT
发布时间：17:05 2025-11-26 HKT

肾病死亡率在本港排第7位，有调查发现慢性肾病病例的增加，与糖尿病和高血压患病率上升密切相关。有医生推介11款制作简易的汤水，能有助改善肾功能，其中更有1款汤水兼具控制血糖与避免洗肾的双重功效。

饮汤可改善肾功能？医生教煲11种护肾汤水

根据日媒《周刊女性PRIME》报道，日本肾脏科医生上月正博指，功能会随著年龄增长与生活习惯相关疾病而逐渐衰退，其中高血压、糖尿病、过量摄取盐分和脱水也会加重肾脏负荷。维护肾脏健康的关键在于日常饮食调整，他特别推介11种护肾汤水，不仅能保护肾脏机能，还具备调控血糖等多重保健功效：

 

 

护肾汤水｜1. 舞茸牛蒡豆浆芝麻汤

材料（1人份）：

  • 舞茸20克
  • 牛蒡根20克（3-5cm）
  • 味噌1茶匙
  • 无糖豆浆100毫升，白芝麻1/2茶匙

制法：

  • 将舞菇撕成适口大小，牛蒡切成细丝状。
  • 将舞茸、牛蒡根、味噌和水放入耐热容器中，微波炉加热2分钟，搅拌均匀。
  • 加入预先调制的无糖豆浆白芝麻粉，继续微波加热一分钟即完成。

上月正博医生表示，若未能及时控制高血糖状况，肾脏功能将持续恶化，最终可能导致必须接受透析治疗。因此，防范饭后血糖急遽攀升成为关键对策，而牛蒡与蘑菇因富含膳食纤维，能有效延缓糖分吸收速度，从而抑制血糖值骤升现象。

护肾汤水｜2. 番茄汤佐溏心蛋

材料（1人份）：

  • 西兰花芽10克
  • 无盐番茄汁与清水各80毫升
  • 蒜蓉3克
  • 日式高汤酱油1/2汤匙
  • 温泉蛋1个

制法：

  • 将西兰花芽、无盐番茄汁、清水、蒜蓉、日式高汤酱油放入耐热容器中，微波炉加热1分30秒，搅拌均匀。
  • 再将温泉蛋打入容器中即可完成。

护肾汤水｜3. 杏仁奶番茄汤

材料（1人份）：

  • 1/8颗洋葱（约25克）
  • 10克豆苗
  • 无盐番茄汁100毫升
  • 无糖杏仁奶50毫升
  • 日式高汤酱油1/2茶匙

制法：

  • 将洋葱，豆苗切碎。
  • 把处理好的食材与无盐番茄汁、无糖杏仁奶、日式高汤酱油放入耐热容器，微波加热两分钟，取出均匀混合即可。

上月正博医生指出，番茄富含的茄红素能有效活化好胆固醇，这种胆固醇可使硬化血管恢复弹性，对于布满微血管网的肾脏组织尤其有益。此外，洋葱所含的槲皮素具备抗氧化特性，能防止活性氧对肾脏细胞造成损伤。

护肾汤水｜4. 西兰花芽番茄汤

材料（1人份）：

  • 西兰花芽5克
  • 小番茄3个（约30克）
  • 咖哩粉1/3茶匙
  • 日式高汤酱油2茶匙

制法：

  • 将小番茄对半切开。
  • 把所有食材放入碗中，冲入150毫升沸水后充分搅拌均匀。

护肾汤水｜5. 莎莎酱风味汤品

材料（1人份）：

  • 1/8个洋葱（约25克）
  • 1/4个青椒（约6克）
  • 10克市售无调味豆卜
  • 蒜蓉3克
  • 番茄酱1汤匙
  • 日式高汤酱油1/2茶匙
  • 少许塔巴斯科辣椒酱

制法：

  • 将洋葱、青椒与豆卜切碎。
  • 所有食材放入碗中，冲入150毫升沸水后充分搅拌均匀。

护肾汤水｜6. 蒜香番茄汤

材料（1人份）：

  • 1/4个番茄（约50克）
  • 蒜蓉3克
  • 5克葱花
  • 鸡精粉1/2茶匙
  • 少许酱油和芝麻油

制法：

  • 将番茄切成1cm的方块。
  • 所有食材放入碗中，冲入150毫升沸水后充分搅拌均匀。

护肾汤水｜7. 海带芽泡菜汤

材料（1人份）：

  • 干燥海带芽0.5克
  • 大白菜泡菜15克
  • 蒜蓉姜泥各5克
  • 鸡汤粉1/3茶匙
  • 适量白芝麻

制法：

  • 将所有食材放入碗中，冲入150毫升沸水后充分搅拌均匀即可。

护肾汤水｜8. 昆布酸辣汤

材料（1人份）：

  • 磨碎的昆布5克
  • 姜泥3克
  • 柑橘醋2/3茶匙
  • 少许辣椒油

制法：

  • 将所有食材放入碗中，冲入150毫升沸水后充分搅拌均匀即可。

护肾汤水｜9. 海带纳豆汤

材料（1人份）：

  • 切丝海带1克
  • 半盒纳豆（约20克）
  • 盐曲1茶匙
  • 姜泥3克
  • 少许芝麻油

制法：

  • 将除纳豆外的所有食材与150毫升清水放入耐热容器，微波加热1分30秒，取出搅拌均匀，最后加入纳豆即可完成。

护肾汤水｜10. 磨碎海带味噌汤

材料（1人份）：

  • 磨碎的海带5克
  • 10克切碎的葱
  • 鲣鱼片1克
  • 日式高汤味噌1茶匙

制法：

  • 将所有食材放入碗中，冲入150毫升沸水后充分搅拌均匀即可。

护肾汤水｜11. 海带芽香葱姜味汤

材料（1人份）：

  • 无调味海带芽40克
  • 姜泥6克
  • 斜切葱花15克
  • 鸡汤粉1/2茶匙

制法：

  • 将所有食材放入碗中，冲入150毫升沸水后充分，搅拌均匀。

上月正博医生指出，肠道与肾脏两者间存在紧密的功能连结，当肠道菌群失衡时将直接导致肾功能恶化。海藻类食材蕴含岩藻聚糖成分，还含多种生物活性物质，能作为益生元滋养肠道益菌，透过改善肠道环境间接促进肾脏健康。

肾病/肾衰竭初期症状 留意小便变化

据本港医管局资料指，肾脏主要功能包括排泄经新陈代谢产生的废物，协调体内水分、电解物、酸碱度、血压等，制造红血球激素，以及协助制造维他命D。当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，体内废物累积，引发多种身体功能的问题，有机会演变为慢性肾衰竭

不过，初期的肾病及慢性肾衰竭征状并不明显，较常出现的症状如下：

  1. 小便带血 / 茶色尿（血尿）
  2. 小便带泡沫（蛋白尿）
  3. 小便混浊（尿感染）
  4. 小便赤痛、频密
  5. 小便感困难、不畅顺
  6. 小便排出小沙石
  7. 多尿、尿量减少、夜尿
  8. 腰腹疼痛
  9. 足踝或眼皮浮肿
  10. 血压高

肾衰竭4大高危人士 严重恐洗肾

根据本港医管局资料，当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，其排泄体内新陈代谢废物的功能受损，身体内的废物会累积，且引发多种身体功能的问题，引发慢性肾衰竭。

当到达末期肾功能衰竭阶段，病人须透过透析（洗肾）或肾脏移植，才得以维持生命。当中，患有下列疾病的病人有较高风险患上慢性肾衰竭：

  1. 糖尿病
  2. 肾小球肾炎，包括红斑狼疮肾炎
  3. 高血压
  4. 先天性肾病及有肾病家族病历

资料来源：《周刊女性PRIME》医管局

延伸阅读：吃甚么防肾病免洗肾？专家推介10大护肾食物 1种水果更防癌/降胆固醇

---

相关文章：

护肾食物｜30岁女「吃苦」改善肾小球炎 医生推荐3大护肾苦味食物 苦瓜仅排第3名？

护肾运动｜经常行路可改善肾功能？医生公开护肾步行法 每日行多久最有效？

常吃5种菜恐提早洗肾？医生推介8种护肾食物 排毒抗发炎

吃1种面包恐致高血糖伤肾？医生教6招护肾 每日必喝这种茶防肾病肾癌

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火 增至13人死亡34伤 李家超抵威院探望伤者
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜周四及周五政府选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
大埔宏福苑五级火｜政府宣布周四及周五选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
01:41
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
突发
5小时前
网民拍摄到大批深圳消防在莲塘口岸外集结，疑准备来港协助求火。FB@关你车事
大埔宏福苑五级火｜深圳消防5个中队 莲塘口岸候命来港支援
即时中国
3小时前
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
02:12
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱擎天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
01:41
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
03:51
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 送往东昌街社区会堂
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 有酒店提供客房安顿
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
突发
2小时前
习近平对大埔宏福苑火灾死难者表示哀悼。新华社
大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援
即时中国
3小时前