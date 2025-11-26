饮汤可改善肾功能？医生教煲11种护肾汤水 这款更控血糖免洗肾

肾病死亡率在本港排第7位，有调查发现慢性肾病病例的增加，与糖尿病和高血压患病率上升密切相关。有医生推介11款制作简易的汤水，能有助改善肾功能，其中更有1款汤水兼具控制血糖与避免洗肾的双重功效。

饮汤可改善肾功能？医生教煲11种护肾汤水

根据日媒《周刊女性PRIME》报道，日本肾脏科医生上月正博指，功能会随著年龄增长与生活习惯相关疾病而逐渐衰退，其中高血压、糖尿病、过量摄取盐分和脱水也会加重肾脏负荷。维护肾脏健康的关键在于日常饮食调整，他特别推介11种护肾汤水，不仅能保护肾脏机能，还具备调控血糖等多重保健功效：

护肾汤水｜1. 舞茸牛蒡豆浆芝麻汤

材料（1人份）：

舞茸20克

牛蒡根20克（3-5cm）

味噌1茶匙

无糖豆浆100毫升，白芝麻1/2茶匙

制法：

将舞菇撕成适口大小，牛蒡切成细丝状。

将舞茸、牛蒡根、味噌和水放入耐热容器中，微波炉加热2分钟，搅拌均匀。

加入预先调制的无糖豆浆白芝麻粉，继续微波加热一分钟即完成。

上月正博医生表示，若未能及时控制高血糖状况，肾脏功能将持续恶化，最终可能导致必须接受透析治疗。因此，防范饭后血糖急遽攀升成为关键对策，而牛蒡与蘑菇因富含膳食纤维，能有效延缓糖分吸收速度，从而抑制血糖值骤升现象。

护肾汤水｜2. 番茄汤佐溏心蛋

材料（1人份）：

西兰花芽10克

无盐番茄汁与清水各80毫升

蒜蓉3克

日式高汤酱油1/2汤匙

温泉蛋1个

制法：

将西兰花芽、无盐番茄汁、清水、蒜蓉、日式高汤酱油放入耐热容器中，微波炉加热1分30秒，搅拌均匀。

再将温泉蛋打入容器中即可完成。

护肾汤水｜3. 杏仁奶番茄汤

材料（1人份）：

1/8颗洋葱（约25克）

10克豆苗

无盐番茄汁100毫升

无糖杏仁奶50毫升

日式高汤酱油1/2茶匙

制法：

将洋葱，豆苗切碎。

把处理好的食材与无盐番茄汁、无糖杏仁奶、日式高汤酱油放入耐热容器，微波加热两分钟，取出均匀混合即可。

上月正博医生指出，番茄富含的茄红素能有效活化好胆固醇，这种胆固醇可使硬化血管恢复弹性，对于布满微血管网的肾脏组织尤其有益。此外，洋葱所含的槲皮素具备抗氧化特性，能防止活性氧对肾脏细胞造成损伤。

护肾汤水｜4. 西兰花芽番茄汤

材料（1人份）：

西兰花芽5克

小番茄3个（约30克）

咖哩粉1/3茶匙

日式高汤酱油2茶匙

制法：

将小番茄对半切开。

把所有食材放入碗中，冲入150毫升沸水后充分搅拌均匀。

护肾汤水｜5. 莎莎酱风味汤品

材料（1人份）：

1/8个洋葱（约25克）

1/4个青椒（约6克）

10克市售无调味豆卜

蒜蓉3克

番茄酱1汤匙

日式高汤酱油1/2茶匙

少许塔巴斯科辣椒酱

制法：

将洋葱、青椒与豆卜切碎。

所有食材放入碗中，冲入150毫升沸水后充分搅拌均匀。

护肾汤水｜6. 蒜香番茄汤

材料（1人份）：

1/4个番茄（约50克）

蒜蓉3克

5克葱花

鸡精粉1/2茶匙

少许酱油和芝麻油

制法：

将番茄切成1cm的方块。

所有食材放入碗中，冲入150毫升沸水后充分搅拌均匀。

护肾汤水｜7. 海带芽泡菜汤

材料（1人份）：

干燥海带芽0.5克

大白菜泡菜15克

蒜蓉姜泥各5克

鸡汤粉1/3茶匙

适量白芝麻

制法：

将所有食材放入碗中，冲入150毫升沸水后充分搅拌均匀即可。

护肾汤水｜8. 昆布酸辣汤

材料（1人份）：

磨碎的昆布5克

姜泥3克

柑橘醋2/3茶匙

少许辣椒油

制法：

将所有食材放入碗中，冲入150毫升沸水后充分搅拌均匀即可。

护肾汤水｜9. 海带纳豆汤

材料（1人份）：

切丝海带1克

半盒纳豆（约20克）

盐曲1茶匙

姜泥3克

少许芝麻油

制法：

将除纳豆外的所有食材与150毫升清水放入耐热容器，微波加热1分30秒，取出搅拌均匀，最后加入纳豆即可完成。

护肾汤水｜10. 磨碎海带味噌汤

材料（1人份）：

磨碎的海带5克

10克切碎的葱

鲣鱼片1克

日式高汤味噌1茶匙

制法：

将所有食材放入碗中，冲入150毫升沸水后充分搅拌均匀即可。

护肾汤水｜11. 海带芽香葱姜味汤

材料（1人份）：

无调味海带芽40克

姜泥6克

斜切葱花15克

鸡汤粉1/2茶匙

制法：

将所有食材放入碗中，冲入150毫升沸水后充分，搅拌均匀。

上月正博医生指出，肠道与肾脏两者间存在紧密的功能连结，当肠道菌群失衡时将直接导致肾功能恶化。海藻类食材蕴含岩藻聚糖成分，还含多种生物活性物质，能作为益生元滋养肠道益菌，透过改善肠道环境间接促进肾脏健康。

肾病/肾衰竭初期症状 留意小便变化

据本港医管局资料指，肾脏主要功能包括排泄经新陈代谢产生的废物，协调体内水分、电解物、酸碱度、血压等，制造红血球激素，以及协助制造维他命D。当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，体内废物累积，引发多种身体功能的问题，有机会演变为慢性肾衰竭。

不过，初期的肾病及慢性肾衰竭征状并不明显，较常出现的症状如下：

小便带血 / 茶色尿（血尿） 小便带泡沫（蛋白尿） 小便混浊（尿感染） 小便赤痛、频密 小便感困难、不畅顺 小便排出小沙石 多尿、尿量减少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮肿 血压高

肾衰竭4大高危人士 严重恐洗肾

根据本港医管局资料，当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，其排泄体内新陈代谢废物的功能受损，身体内的废物会累积，且引发多种身体功能的问题，引发慢性肾衰竭。

当到达末期肾功能衰竭阶段，病人须透过透析（洗肾）或肾脏移植，才得以维持生命。当中，患有下列疾病的病人有较高风险患上慢性肾衰竭：

糖尿病 肾小球肾炎，包括红斑狼疮肾炎 高血压 先天性肾病及有肾病家族病历

资料来源：《周刊女性PRIME》、医管局

延伸阅读：吃甚么防肾病免洗肾？专家推介10大护肾食物 1种水果更防癌/降胆固醇

