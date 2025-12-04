医生推介9大低糖护肠水果 奇异果芒果上榜 柑橘这样吃功效最好

水果不是每一种都一样健康，尤其要避免吃太多高糖水果，可能影响血糖控制和导致脂肪堆积。有医生列出9款「最健康的水果」，不只低糖、高多酚，部分更含有健康脂肪和高纤维含量，尤其有益心脏和肠道健康，是补充维他命的黄金之选。奇异果、柑橘类怎样的吃法好处最多？

医生推介9大低糖护肠水果 奇异果芒果上榜

根据外媒《CNBC》报道，美国心脏外科医生Steven Gundry表示，大多数人认为所有水果都健康，其实不然。虽然水果富含维他命、矿物质和抗氧化剂，但某些的含糖量远远超过想像。即使是天然糖分，过量摄取也会影响肠道健康、新陈代谢和体重。

因此他把水果视作「大自然的糖果」，浅尝就已经足够，不要一直吃，而且选择低糖且高多酚的水果。以下是他认为最健康的9种低糖水果。

低糖水果｜1. 柑橘类水果

西柚、柑和金橘天然含糖量低，维他命C含量高，还含有黄酮类化合物，这种多酚有助维持健康的肠道菌群。

建议吃柑橘类时不要去掉白色的纤维，是营养最丰富的部分之一，尤其金橘更要连皮一起吃。

低糖水果｜2. 莓果

例如蓝莓、红桑子和黑莓，含糖量低但富含纤维和多酚。建议尽量食用当季莓果。

低糖水果｜3. 石榴

石榴富含多酚类物质，例如安石榴苷，这些物质可能有助心脏和细胞健康。尽管味道甜美，但相比其他热带水果的含糖量依然较低。而且其脆口的种子还能增加膳食纤维，对肠道和新陈代谢健康一举两得。

低糖水果｜4. 牛油果

牛油果几乎不含糖，但富含健康的不饱和脂肪，钾和纤维含量也很高。他基本上每天都吃一个 牛油果，更形容这是最完美的水果——饱足感强，有益心脏健康，还能滋养肠道，而且不会引起血糖飙升。

低糖水果​​​​​​​｜5. 橄榄

橄榄几乎不含糖分，富含健康脂肪和强效多酚，尤其是羟基酪醇，这是滋养肠道菌丛的最佳多酚之一。除了吃橄榄，他也推荐特级初榨橄榄油作为有益心脏、大脑和肠道健康的饮食中的主要成分。

低糖水果​​​​​​​｜6. 奇异果

奇异果的含糖量比许多热带水果低，而且富含维他命C、纤维和抗氧化剂，但要适量食用。而且建议连皮吃，因为其果皮富含膳食纤维和多酚。最近的一项研究表明，奇异果富含血清素，也能帮助改善睡眠 。

低糖水果​​​​​​​｜7. 青香蕉

也就是未成熟的香蕉，关键是它并不甜，又含有抗性淀粉，可以作为益生元纤维滋养肠道益菌，也有助稳定血糖。但香蕉成熟后，淀粉会转化为糖分，从而削弱益处。

低糖水果​​​​​​​｜8. 青芒果

未成熟的芒果同样富含抗性淀粉和抗氧化剂，而且含糖量远低于成熟的芒果。它们有益于消化和新陈代谢，同时能提供维他命C。

低糖水果​​​​​​​｜​​​​​​​9. 百香果

百香果虽然小小一个，但营养丰富，含糖量比许多热带水果低，但富含多酚、维他命A和膳食纤维。而且其脆脆的种子还能起到天然益生元的作用。

Steven Gundry医生总结，为了长期保持健康，他的方法就是选择低糖、高纤维和多酚的水果，这些化合物有助肠道健康和更稳定的能量。在对饮食做出任何重大改变之前，都应该先咨询医生。

