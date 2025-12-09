Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

早上起床第一杯水如何饮？饮错易伤肠胃兼血压高 清水/柠水/蜜糖水哪种更好？

保健养生
更新时间：12:41 2025-12-09 HKT
发布时间：12:41 2025-12-09 HKT

饮水原来都大有学问！身体经过一整晚的睡眠，因制造尿液、排汗甚至呼吸会消耗大量水分，而处于缺水状态。清晨起床时马上饮一杯水，不只是解口渴，更有助唤醒肠道，以及避免血液过于浓缩而增加中风危机，因此非常重要。不过，这第一杯水的份量、水温、喝法等，有甚么要注意呢？

早上起床第一杯水如何饮？饮错易伤肠胃/血压高

根据内媒《生命时报》报道，早上起床饮的第一杯水原来学问不少。首先，无论从中医或现代医学的角度，都不宜一早饮冻水。甘肃中医药大学药学院副教授宁艳梅表示，早上起床喝水宜温不宜凉，否则寒凉会伤及阳气，使其失去温煦之功。人体阳气在晨起时开始渐渐萌发，这时喝冻水会抑制阳气，使其难以生发。时间久了会导致阳气不足或亏虚，身体或局部脏腑、经络、气血机能受影响，出现精神疲惫、脘腹疼痛、腰膝酸冷及女性痛经、男性性功能减退等问题。

中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员何丽也表示，早起喝冻水会令肠胃黏膜突然遇冷，使原来张开的微丝血管收缩，引发肠胃不适甚至腹泻。她建议，水温应略高于体温，有助身体微微发热，不只不会损伤初升的阳气，还有助津液的代谢与输送。惟注意水温也不宜过高，高温会刺激消化道黏膜，长期容易诱发肠胃黏膜病变。

早上要饮多少水？清水/柠水/蜂蜜水哪种更好？

何丽表示，早上应如何喝水或者喝多少，其实因人而异，应结合个人体质作判断。

1. 清水vs有味水

  • 清水：没有热量，不只有效补充体内水分，还能迅速稀释血液，促进血液循环，使人更快地清醒过来，是绝大多数人的最佳选择。
  • 蜂蜜水：适合便秘人士，但不适合糖尿病患者和肥胖一族。
  • 柠檬水：胃酸过多者，空腹喝柠檬水可能会增加胃部不适。
  • 淡盐水：最不推荐，因现代人钠摄取量本来就过多，不建议在身体不缺少盐的情况下再喝盐水。尤其是有高血压、心脑血管疾病、肾功能异常的人更要避免，早晨是人体血压上升的第一个高峰，喝盐水会使血压更高。

2. 多水vs少量水

一般建议喝200ml左右，喝太多会冲淡胃酸，影响早餐食物的消化，太少却起不到健康作用。如果本身患有肾脏疾病或某些代谢性疾病，则应遵循医生指示，以免给身体造成负担，加重病情。

3. 快速饮vs慢慢饮

大口灌水对健康并无好处，因为快速大量喝水会迅速稀释血液，增加心脏负担，也容易吞入大量空气，引起打嗝或腹胀。最好小口慢饮，把一口水含在嘴里，分几次徐徐吞下。以喝完感觉舒服不胀，跑跳时水不会在肚中「𠺘𠺘下」为宜。

3种饮品不宜一起床后饮用

1. 隔夜茶

隔夜茶虽不致癌，但从衞生角度也不建议继续饮用前一晚泡的茶。而且茶浸泡太久，也失去了香气和新鲜度。

2. 果汁

果汁偏甜，空腹喝会损害食欲，令人吃不下早餐。而且即使是鲜榨果汁，含糖量和升糖指数都比较高，需要控制血糖的人士尤其不宜一早饮用。

3. 碳酸饮品

除了不能提供早起时人体所需要的水分之外，代谢时还会加速钙质排出，并且增加人体对水分的需求。因此在早上最好不要喝，特别是肠胃差的人更容易不适。

