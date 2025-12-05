早期脑退化未必只是记忆变差？医生揭6大先兆易被忽略 脾气差恐已中招

脑退化症的早期征兆不仅限于记忆力减退，还可能有其他症状？有医生指出，有6大脑退化先兆易被忽略，其中若经常脾气差恐已中招。

早期脑退化未必只是记忆变差 6大先兆易被忽略

重症科医生黄轩在Facebook专页发文表示，脑退化症的初期征兆往往并非记忆力衰退，在记忆功能明显下滑前，其实会透过情绪与行为变化发出警号，其中最容易被忽略的迹象正是「轻度行为障碍」。例如原本个性开朗的长辈突然变得沉默寡言，或向来稳重者开始出现易怒、多疑、焦虑等情绪转变；也有人会表现出缺乏动力、对事物全然提不起的状态。有研究指出，具有轻度行为障碍的长者，即使记忆测验结果正常，其大脑内部其实已出现阿兹海默病的病理特征：

类淀粉蛋白（Amyloid-β）沉积异常增加

tau蛋白产生病理改变

海马体萎缩

神经丝蛋白（Neurofilament light chain, NfL）升高

掌管情绪调节的边缘系统功能异常

黄轩医生表示，若持续六个月以上出现下列6大脑退化早期先兆，便应提高警觉：



脑退化先兆｜1. 突然冷漠与兴趣丧失

对既往热衷的活动骤然失去参与动力，这并非单纯懒散，而是大脑动力传导系统多巴胺路径开始失衡的表现。

脑退化先兆｜2. 焦虑或恐慌变多

在没有明确压力源下持续出现心慌、失眠、反复忧虑，有研究发现，焦虑症状与阿兹海默症患者脑内tau蛋白异常积累具有关联性。

脑退化先兆｜3. 易冲动与暴躁

既往温和的个性转变为易怒状态，此为大脑前额叶抑制功能衰退的典型表征。

脑退化先兆｜4. 变得怀疑和容易误会他人

开始无端怀疑家人隐藏财物，或臆测邻居恶意批评，这并非单纯性格变化，而是大脑解读社会讯号能力出现障碍。

脑退化先兆｜5. 情绪起伏

单日内情绪在愉悦与低落间反复，其实是神经传导物质系统逐渐混乱。

脑退化先兆｜6. 行为动机显著下降

对各类事务持续呈现「好麻烦」态度，实质是大脑奖赏回路系统已受到影响。

预防脑退化｜6大方法助保护大脑 必吃4种食物

黄轩医生指出，脑退化的发生绝非骤然成形，而是渐进发展的的疾病。在记忆功能明显衰退之前，大脑其实早已持续透过情绪变化反复发出警号。若要有效保护大脑健康，可实践下列6大方法：

1. 建立规律作息

固定作息时间能协助脑淋巴系统有效清除毒性蛋白质。

2. 每天至少活动20–30分钟

运动能减缓tau毒性蛋白的累积速度，建议无需激烈跑步，单纯散步即可达成效益。

3. 采用抗发炎饮食模式

饮食对脑部发炎反应有明显改善，建议多摄取蔬菜、水果、深海鱼类与坚果，减少高糖、加工食品与油炸物。

4. 保持社交

研究发现，孤独感会使脑退化症风险提升50%。

5. 设定小的生活挑战

每日完成一个小任务，例如晒太阳、步行200 步、学习新词汇，这些都能刺激前额叶维持活性。

6. 面对家人情绪波动时：理解取代责备

避免使用「你怎么变成这样？」的质问，改以「最近你是不是比较辛苦？要不要一起找医生看看？」的关怀态度。

脑退化症早/中/晚期有何症状？

据本港医管局资料，认知障碍症（脑退化症）是因大脑神经细胞病变而引致大脑功能衰退的疾病，患者的记忆、理解、语言、学习、计算和判断能力都会受影响，部份且会有情绪、行为及感觉等方面的变化。

1. 早期症状（第1-2年）

在此阶段，家人和朋友通常会以为患者的症状，只是因为年纪渐老而出现的正常老化过程，常见症状包括失去短期记忆；表达或理解抽象事情时感困难，如表达身体不适、心情感受等；情绪或行为变幻无常；学习新事物及跟随复杂指令感困难；判断力减退、基本自理活动仍能应付，但需旁人提醒。

2. 中期症状（第2-5年）

随著病情的进展，患者早期的困难会更加明显，症状包括混淆远期记忆和现实情况记忆、偶有词不达意的情况；行为性格转变，或会容易情绪不稳；需别人协助日常自理活动。

3. 晚期症状（第5年后）

患者生活几乎完全依赖别人，不能自我照顾，症状包括记忆缺损，连熟悉的人和事也会忘记；身体活动及精神状况出现衰退；未能有效表达及沟通；不能处理日常生活、需要长期照顾；生理时钟混乱。

资料来源：重症科医生黄轩、医管局

延伸阅读：吃鸡蛋可提升记忆力？医生推荐15类防脑退化食物 护脑/稳血糖/抗发炎

---

相关文章：

行路可自测脑退化风险？研究揭4种步姿是先兆 10年内恐病发！

失智脑中风可预防？日本名医教6招健脑姿势 防头痛/手机颈/盆骨歪斜

专家票选10招防脑退化 睡眠充足不入三甲？第1名每日做20分钟有效

66岁女患柏金逊常跌倒 做1运动后行动自如更可减药 80岁也做到！