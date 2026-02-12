虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松

年仅22岁内地女医科学生「大热」，在2024年公布自己罹患大肠癌，她在积极接受治疗对抗病魔的同时，更体验了各种不同的人生经历，曾表示摆脱父母带来的高压原有生活是前所未有的轻松，但最后仍于去年9月26日病逝。

女医科生患大肠癌病逝终年22岁 曾言：前所未有的轻松

在抖音平台拥有22.4万粉丝的女医科生「大热」分享抗癌经历指，从小学习成绩优异，但并非属于天生，而是源于学校严格的管理与自身的刻苦努力。中学时期，她更为了达到母亲的严苛要求，争取时间提升成绩，长期承受巨大压力，并经常不吃早餐。自2024年进入大学后，她开始感到腹部不适，起初怀疑是肠胃问题，虽然多次就医检查却未发现重大异常，便自判为结肠炎而未加重视，仅偶尔服药缓解。升上大二后，她的腹痛症状变得更加明显且频繁，直到有一次在外出途中的车上因剧痛晕倒，被送到医院检查，最终在2024年5月确诊罹患大肠癌。

确诊后她办理休学，接受手术治疗，并展开了化疗之路。虽然首次复诊的结果良好，但身为一名医学生的她比任何人都清楚其中隐忧，并表示：「年轻的新陈代谢速度很快，但癌细胞生长也可能很快。」

直至去年5月份，她再度发布一则视频表示：「爸爸妈妈，其实在得知我得了癌症之后真的真的很开心。世俗的压力很大，以前的人生我不敢回味，以后的人生更是迷惘。我以为只是一场普通的疾病，做完手术后又在继续过著忙碌不顾一切的日子直到听到您带著哭腔的控诉：『你知不知道你得的是癌症啊！还在熬夜看手机……』。」她决心要真正为自己活一次，不再完全顺从父母的安排，去过一段自己真正想要的人生，包括搬离父母，做网红。

「大热」持续发布她的「抗癌日记」，同时记录治疗期间所体验的生活，获得许多网友的鼓励与支持，唯病情始终未见好转，更出现掉发、无法正常进食，及必须随身带著胶袋，以备随时因反胃而呕吐。直到去年9月28日其男友透过她的帐号上传了一封遗书写道，在9月26日那天，她为了不让父母看到自己伤心难过，拿掉氧气罩结束生命。

大肠癌12征兆较常见 易疲倦头晕要留意

据香港癌症资料统计中心资料显示，大肠癌是本港第3大常见癌症，同时亦是本港第2大致命癌症，本港在2022年已录得5190宗大肠癌新症及2270宗死亡个案。早期的大肠癌或全无症状，较常见的征状如下：

大便带血、或呈黑色、带黏液，或直肠出血

排便习惯突变（持续便秘或腹泻）

粪便形状改变（幼条状）

大便后仍有便意

无故体重下降

下腹不适（腹部发胀或肠绞痛）

手脚冰冷

疲倦

心跳加速

气喘

面色苍白

头晕

甚么人易患大肠癌？

癌症网上资源中心亦列出大肠癌的常见风险因素，不良饮食习惯和曾患有某些肠病的人，患大肠癌的机率更高：

饮食纤维含量不足 进食大量红肉和加工肉 缺乏体能活动、肥胖 饮酒和吸烟 带有遗传性的肠病，例如「家族性大肠腺瘜肉病」或「连氏综合症」 大肠长期发炎，例如「溃疡性结肠炎」 过往有大肠瘜肉 直系亲属有大肠癌家族史

资料来源：抖音「大热」

延伸阅读：防大肠癌必吃8种食物 营养师教自测6大症状 常吃这小食大肠癌风险降24%

---

相关文章：

大肠癌年杀逾2200港人 超市必买3大防癌饮品 每日1杯风险降近20%

38岁女大肠癌扩散肝脏 医生教自制抗癌蔬果汁 癌细胞锐减病情10年不复发｜附详细制法

全球35岁以下大肠癌患者暴增 3大原因曝光！研究揭逾20%人少吃1类食物患癌亡

早上刷牙可防大肠癌！医生列10大护肠法则 吃这种糖助整肠