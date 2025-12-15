常喝醋可降血糖血脂？医生解构5种醋好处 吃饭时喝这份量就有效

醋不仅是常见的调味料，也是一种健康的饮品。有医生指出，醋当中的一种关键成分，具有降血糖、调节血脂等多重保健功效。她列举出5种日常可见的醋类，比较它们好处及额外的有益成分。每天要饮多少才能达到保健作用？

常喝醋可降血糖/降血脂 医生解构1关键成分

妇产科医生邱筱宸在其Facebook专页发文指，醋是餐桌上的常见调味料，无论是应用于凉拌、调配酱汁，或是作为保健饮品，都能见到它的踪影。醋之所以与健康产生关联，主要归因于「醋酸」所带来的以下多种潜在效益：

延缓碳水化合物分解：醋酸有机会透过抑制糖类的消化酵素作用，使碳水化合物的吸收速度减慢，从而让餐后血糖的上升幅度更为平缓。 提升胰岛素敏感性：研究显示，醋酸或许能增加骨骼肌对葡萄糖的摄取，并促进糖原的合成。 延缓胃排空、增加饱足感：醋酸会延长食物在胃中停留的时间，使人更容易产生饱足感。 影响脂质代谢：根据动物研究发现，醋酸可能具有减少肝脏脂肪生成，以及促进脂肪酸氧化的效果。

5种常用醋哪种最有益？

她表示，市面上的醋种类繁多，各有其独特之处。她特别介绍以下5种常见的醋，并分析其各自独有的益处。

5种醋特点与营养：

1. 白醋

白醋通常由谷物酒精蒸馏制成，其酸度较高，味道最单纯而刺激。主要用于腌制、清洁或料理提味，在营养成分上较为单纯，主要为醋酸，不含其他额外的微量营养素。

2. 米醋

米醋是由米或糯米发酵酿造而成，其色泽较浅，酸味温和，适合用于凉拌或日常烹调。它保留了少量的胺基酸与有机酸，但其对健康的影响主要仍来自于醋酸成分。

3. 黑醋（乌醋）

黑醋因发酵时间较长，故色泽深、风味醇厚，含有较丰富的胺基酸与挥发性有机物，常应用于红烧菜肴或作为蘸酱。需注意的是，市面上的黑醋在制作过程中通常添加较多盐分，其钠含量比米醋或苹果醋更高，因此若经常大量使用，可能增加钠摄取过量的风险。目前针对黑醋的专门临床研究较少，其健康效益推断与一般醋类大致相同。

4. 苹果醋

由苹果汁发酵制成，带有淡淡的果香。近年来被广泛宣传为养生饮品，市面上常见稀释后饮用的产品。根据随机对照试验显示，补充苹果醋确实有潜力轻微降低体重和BMI，但其效果仍无法完全取代正规的减肥方式。

5. 巴萨米克醋

由葡萄汁浓缩后经过长时间发酵熟成，风味甜润，常用于沙律或酱汁。它含有多酚类与抗氧化物质，对健康可能具有潜在益处，但实际含量与具体效益，仍需要更多实证研究加以支持。

喝醋4大贴士 吃饭时喝这份量就有效

邱筱宸医生指出，在餐点中添加一点醋，不仅能带来味觉上的清爽感，若能在均衡饮食的基础上适度使用，也能为健康增添一份助力。她提醒，饮用醋时需掌握4大要点，并配合整体的饮食与生活型态，才能真正对健康产生益处：

1. 对血糖控制

于用餐途中或餐后摄取少量稀释的醋，约15至30毫升，有机会稍微减缓因摄取淀粉所引起的血糖上升幅度。这对于血糖偏高的人或许能提供轻微帮助，但须注意此方式无法取代原有的饮食控制、体重管理及规律运动。

2. 对体重与代谢

部分研究显示，长期适量补充醋类产品，能轻微降低体重与血脂数值，然而其效果并不显著，因此不能取代均衡饮食与运动。

3. 安全性

饮用醋时务必加以稀释，以避免侵蚀牙齿珐瑯质或刺激食道。若有胃酸倒流或胃溃疡的人，建议避免空腹饮用，量力而为。

4. 核心观念

醋对健康最大的益处，往往不在于直接治疗疾病，而是借由为料理增添风味，以减少盐与味精的用量。这才是醋对维护心血管健康所能做出的最实际健康贡献。

资料来源：妇产科医生邱筱宸

延伸阅读：控糖不吃白饭吃甚么？营养师推介10大低升糖食物 降血糖/降血脂/减肥

---

相关文章：

糖尿病药要吃一世？医生教「7秒运动」降血糖 3个月摆脱药物

每日吃5克这种超级食物 4个月瘦5kg稳血糖降胆固醇 哪2类人不宜吃？

18种绿色食物好处多 降脂/排毒/清肠/控糖！吃牛油果可降胆固醇？

高血脂易致血管硬化 医生教「躺平」做1动作降血糖血脂 每日做2分钟有效！