不刷牙恐致胰脏癌？研究揭1原因 患癌风险或激增3倍

胰脏癌致命率高，是本港第4大致命癌症。不过要预防患上胰脏癌，竟然要先从刷牙入手？近日有研究发现，如果不经常刷牙保持口腔卫生，有机会因为1因素，或令患胰脏癌风险大增3倍。

不刷牙为何易患胰脏癌？以美国纽约大学为首的研究团队针对了口腔衞生与胰脏癌发展的关系进行研究，结果早前发表在《JAMA Oncology》期刊。

胰脏癌风险｜哪些口腔细菌会增加胰脏癌风险？

研究人员使用了两个流行病学队列、超过12.2万参加者的口腔样本，检测出了3种口腔牙周病原体、另外20种细菌和4种真菌，以评估哪些病原体与胰脏癌发展相关：

经过接近9年的追踪期，有445人确诊患上胰脏癌。

研究人员发现，3种口腔牙周病原体，包括牙龈卟啉单胞菌（P gingivalis）、缠结真杆菌（E nodatum）和微小微单胞菌（P micra），均与胰脏癌风险增加有关。

另外有13种口腔细菌，以及真菌当中的念珠菌属亦与胰脏癌风险增加有关。

这些因素共同导致胰脏癌风险增加3倍以上。

对此研究人员表示，口腔细菌和真菌是胰脏癌发生的重要风险因素。口腔微生物群有望作为生物标记来识别胰脏癌高风险族群，从而有助医疗人员制订个人化预防策略。研究作者之一、牙科博士及人口健康专家Dr. Richard Hayes则提到：「现时比以往更清楚的是，刷牙和使用牙线不仅有助于预防牙周病，还可以预防胰脏癌。」

预防牙周病正确刷牙4步骤

日本牙科医生小川朗子曾表示，食物残渣会在大约4至8小时内转化为细菌。如果每天早晚各刷一次牙，就能在污垢转化为牙菌膜之前将其清除；亦务必在每次进食后以清水漱口，或可以咀嚼无糖口香糖，以刺激唾液分泌。以下是正确刷牙4步骤：

第1步：牙缝刷

第2步：刷牙

第3步：牙线

第4步：漱口水

小川朗子补充，牙缝刷和牙线看似功能相同，但实际上有著微妙的差别：前者用于清除牙齿间牙龈侧堆积的食物残渣，后者则用于清除牙齿侧面的污垢。

胰脏癌病征不明显 大便颜色响警号

胰脏癌是本港第4大致命癌症，在2022年录得920宗胰脏癌死亡个案。根据医管局资料，胰脏藏于腹腔深处，在胃部与大小肠等器官后面，胰脏癌是入侵性强的癌症，由于在胰脏的恶性肿瘤位置隐蔽，初期病征并不明显，因此不少病人到了癌症晚期才察觉患病，影响生存率。即使可以进行手术切除，复发的风险也比一般癌症高。如果有以下征状，可能是患上胰脏癌：

上腹部出现与饮食无关的持续疼痛，并会反射至背部

食欲不振、恶心、呕吐、消化不良、腹胀等肠胃障碍现象

出现黄疸、皮肤搔痒、大便呈陶土色

体重短时间内锐减

上腹部出现固定、坚硬的肿块

腹水

预防胰脏癌必做5件事

大多数的胰脏癌发生在年龄65岁以上的人士，风险因素包括：

种族：黑人的风险较高

性别：男性比女性有更高风险

抽烟：吸烟者比不吸烟者患上胰脏癌的机会高出大概2至3倍

糖代谢异常：糖尿病可以增加患上胰脏癌的风险

超重：超重的人有较大风险

饮食：长期过量进食动物脂肪和少吃蔬菜和水果会较易患上胰脏癌

化学品：长期接触杀虫剂后、石油或染料

感染幽门螺旋杆菌：患上胰脏癌的机会比非患者高出2倍

遗传性胰脏炎：遗传性慢性胰脏炎会增加胰脏癌的机会，但非常罕见

慢性胰脏炎：常与胰脏癌一同发现，但并不一定是导致胰脏癌的原因

胰脏癌的成因仍未完全明了，有可能是胰脏的细胞变异增生。大部份的胰脏癌指的是来自胰管上皮细胞的腺癌。不能完全防止胰脏癌的出现，不过，改变一些生活方式有助降低罹患胰脏癌的风险：

戒烟：吸烟的烟雾中含有致癌物质，可以破坏DNA调节细胞的生长

保持健康的体重：体重过高增加患上胰脏癌的机会，如果需要减肥，建议采取渐进和健康的方式，以达到目标

经常做运动：适量的运动可以减少患上胰脏癌的机会

健康饮食：多进食水果，蔬菜和低动物脂肪食品可以减少患上胰脏癌的风险

避免接触危险化学品，或使用适当安全措施

