医生盘点10大超加工食物超伤肾 「健康」低糖饮品1原因上榜 如何护肾防肾病？

【伤肾食物】多吃超加工食物如何伤肾？有医生列出10大常见的超加工食物，并拆解各自的伤肾原因，当中上榜的包括1类被常被认为是「健康」的低糖饮品。医生又分享多个护肾防肾病的饮食建议。

伤肾食物｜为何超加工食物伤肾？

肾脏科医生洪永祥在Facebook专页发文提醒指，每天三餐加点心都吃「超加工食品」（Ultra-Processed Foods, UPFs），恐默默损害肾脏健康。所谓超加工食品，是指原始食物经过多重工业化处理、含有多种人工添加物（如香精、色素、防腐剂、乳化剂、磷酸盐、人工甜味剂）、用以延长保存期限、调味成更重咸重甜重口味的食品。

他表示，这些在日常生活里随手可得的超加工食品已经失去了原先食物的营养素，对人体的危害远超乎想像。而它们特别伤肾的原因在于多重作用机制：

高盐分是最主要的问题。大量的钠会提高血压，而高血压正是慢性肾病发生与恶化的最大危险因素之一。

当中常添加的无机磷（Phosphate additives），其吸收率可高达90%，远远高于天然食物中的有机磷，过量摄取会导致血磷升高、钙磷代谢失衡，进一步刺激副甲状腺激素上升，造成肾脏损害与血管钙化。

普遍营养价值低、热量高、纤维少、含糖量与饱和脂肪过多，容易导致肥胖、糖尿病与代谢综合症，而这些疾病正是慢性肾病的推手。

防腐剂、乳化剂、人工甜味剂等人工添加剂，也可能对肾脏有直接或间接的毒性作用。

伤肾食物｜10大伤肾超加工食物 「健康」低糖饮品1原因上榜

洪永祥医生列举10大常见的超加工食品，当中暗藏伤肾陷阱：

伤肾食物｜1. 即食面

几乎是每个人的宵夜充饥首选，但即食面的调味包钠含量极高，还可能含有磷酸盐作为调味或防腐剂。经常食用不只令血压上升，也让肾脏长期过劳。

伤肾食物｜2. 加工肉类

例如香肠、火腿、热狗肠、午餐肉等，常见于早餐或便当菜式。这些加工肉往往使用亚硝酸盐作为防腐剂与保色剂，钠含量与添加磷也特别高。研究显示，加工肉摄取与慢性肾脏病风险正相关。

伤肾食物｜3. 手摇饮与含糖饮品

诸如珍珠奶茶、黑糖鲜奶、果汁饮品等，其实都隐藏著大量的糖分，增加糖尿病与代谢综合症的风险，进而伤害肾脏。

伤肾食物｜4. 薯片与饼干

常见的办公室下午茶或配电视的零食，但往往盐分惊人、热量高，而且毫无纤维与营养。长期食用会加剧高血压与肾脏负担。

伤肾食物｜5. 罐头食品

不管是午餐肉罐头、沙甸鱼罐头，还是浓汤罐头，虽然有方便保存的最大优点，但它们的调味多数盐分高，部分还含有磷酸盐。

伤肾食物｜6. 快餐与炸物

很多人忙碌时，都会选择快餐店炸物或便利店的微波炸鸡作为快速午餐，但它们不只高脂，大部分也是重咸调味，与肾功能下降有密切关联。

伤肾食物｜7. 加工乳制品与奶精饮品

奶茶、牛奶饮品，甚至三合一咖啡，往往含有奶精、糖浆或其他加工乳成分，这些都属于 UPF，除了含糖量高之外，也可能含有额外的添加磷。

伤肾食物｜8. 调味粉与即冲汤包

有些家庭煮汤或煮火锅时会加「高汤块」或「即溶汤粉」，这些调味品往往含有高钠与添加剂，经常食用会大幅增加肾脏负担。

伤肾食物｜9. 工厂制蛋糕与糕点

另一类热门的下午茶就是甜点蛋糕，但这些糕点多半含大量糖分、牛油与氢化油脂，不仅损害心脏和血管，也会诱发肥胖与代谢综合症，间接影响肾脏健康。

伤肾食物｜10. 人工甜味饮品或「低糖」饮品

有些人以为喝「无糖可乐」或「低糖饮品」就比较健康，但其实这些人工甜味剂饮料仍属 UPF，长期食用还是对肾脏健康构成风险。

多吃超加工食品 患肾病风险高18%

洪永祥医生列出多篇研究文献，进一步说明超加工食品如何增加肾病风险：

2024年发表在《Frontiers in Nutrition》期刊的一篇系统性回顾与统合分析，包含了8篇观察性研究、超过50万名参与者。结果显示，摄取最多超加工食品的人，比摄入最少者，罹患慢性肾病（CKD）的风险增加约18%；而每增加10%的UPF摄入比例，肾病风险也随之上升约7%，代表在饮食结构中，UPF比重越高，对肾脏的压力就越大。

2025年刊登在《Nutrients》期刊的另一篇文章指出，高度摄入超加工食品不仅与慢性肾衰竭的发生率显著相关，还可能影响肾功能恶化的速度。

在2023年《American Journal of Kidney Diseases》上的一篇研究则发现，UPF摄入量高的人群，肾病恶化与死亡率都明显较高。

2020年发表在《Food and Chemical Toxicology》的「Total Diet Study」研究发现，台湾人饮食中的钙磷比例偏低，且加工食品往往含有高吸收率的添加磷，这些无形的「隐藏磷」是肾病患者最需要警惕的危险来源。

6大护肾饮食贴士 多吃1类食物有效

肾脏的老化与每天吃的食物息息相关。洪永祥医生提到，自己在门诊常见证很多肾病患者，从抽血验尿报告多项指数超标，到减少吃超加工食物3个月后，血糖、血压、血脂肪、尿酸、肾功能、蛋白尿都大幅改善。因此，慢性肾衰竭患者务必戒掉超加工食品。他提出以下6项护肾防肾病的饮食建议：

减少UPF摄入比例：将超加工食物摄入比重降到最低，就能有效降低慢性肾衰竭的风险。 注意磷添加物：购买时仔细看食品标签，若成分中出现「磷酸盐」字样，就应尽量避免，特别是肾病高风险族群。 控制盐分：外食时要求少盐或少酱，煮汤时避免使用高汤粉或调味块，尽量以葱、姜、辣椒等天然香料取代。 少喝含糖饮品：每天多喝水，减少珍珠奶茶或果汁饮料，既能控制血糖，也能降低肾脏负担。 多吃天然原型食物：以新鲜蔬果、全谷类、豆类与天然蛋白质来源取代加工食品，能显著改善饮食质素。 高风险人士多注意饮食：有高血压、糖尿病或家族肾病史的人，更要严格控制UPF摄入，并定期检查肾功能。

专家履历：洪永祥医生

台湾肾脏科专科医生、现任台湾三军总医院总院(内湖院区)肾脏科兼任门诊医生。

