100岁婆婆精力充沛坚持举重 公开4大长寿秘诀 最爱吃5种甜食

保持身体壮健，活到100岁照样身心都依然年轻，到底有哪些秘诀？一名100岁婆婆虽然年事己高，但精力充沛每星期都坚持举重。除了举重，她更分享4大长寿秘诀，甚至平日更爱吃5大甜食。

100岁婆婆精力充沛坚持举重 公开4大长寿秘诀

综合外媒报道，现年100岁的Mary Coroneos婆婆曾是大学运动员，就读期间参与排球与篮球，其后取得教育硕士学位，性格极具竞争意识。毕业后她从事教师工作数十年，后来年轻时离婚成为单亲母亲，为抚养子女同时从事四份工作，周末还需担任服务生。对此，Mary Coroneos婆婆特别公开自己的饮食及生活习惯：

Mary Coroneos婆婆5大长寿秘诀：

1.运动

婆婆目前的运动方式包含使用轻阻力带、2磅哑铃与健身器材，进行坐姿划船、反向飞鸟、前下拉与腿部伸展等动作。她会根据当日状态调整训练内容，包括坐站训练、低重量腿举、髋部内收外展及坐姿腿弯举，并搭配卧式自行车练习，每周与教练共同锻炼三次。

这些全身阻力训练旨在强化其手臂、腿部与核心肌群力量，并改善平衡能力。Mary Coroneos婆婆表示虽举重具挑战性且令人疲惫，但完成后感受极佳。与女儿Athena Coroneos同住的她，透过这些训练课程感到精力充沛，其健康状态被女儿形容为「非凡」。女儿强调需督促教练严格训练，以确保母亲核心与腿部力量强健，从而维持站立与伸展能力，大幅降低跌倒风险。

2.日常饮食

Mary Coroneos婆婆指，除了不喜欢吃鱼类外，她平日并非大量进食者，饱足后便停止用餐。当记者打电话访谈时，她正在吃西瓜，而西瓜是最健康的夏季水果之一。她更列出日常饮食餐单如下：

早餐：两颗加牛油的蛋、一杯蜂蜜红茶。

午餐：日常喜欢喝汤，因汤类营养丰富且易于食用，还能补充水分，例如鸡肉蔬菜汤、薯仔忌廉汤、蘑菇忌廉汤。

晚餐：由女儿准备，例如碎肉卷。

甜点：爱吃提拉米苏，尤其偏爱吃朱古力及任何含忌廉的食品，例如雪糕、添加忌廉的沙士汽水。此外，她偶尔小酌气泡酒，但始终保持极少量摄取，仅于特殊场合才会饮用。

3.挑战大脑

这位百岁婆婆热衷于阅读，经常使用智能手机获取新闻与各类资讯。她更持续工作至70岁才退休，并在90岁高龄时仍担任代课教师，甚至95时岁仍亲自驾驶车辆。对生活怀抱永不满足的好奇心，让大脑始终保持活跃运转。

4.与朋友和家人在一起

当被问及健康长寿的关键时，Mary Coroneos婆婆表示，孤独、抑郁与缺乏目标皆为长寿的重大障碍，而与人相处是核心答案。她特别喜爱与年轻人互动，认为这能为自己生活注入活力。

