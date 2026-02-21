Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长期牙痛恐致牙齿神经坏死 医生教5招快速止牙痛 出现3大症状即求医

保健养生
更新时间：09:54 2026-02-21 HKT
发布时间：09:54 2026-02-21 HKT

牙痛看似是小问题，也有机会导致牙齿神经坏死。有医生指出，除了止痛药还有5个小方法，有助快速纾缓牙痛。不过医生也提醒，若牙痛时伴随3大症状不容拖延，务必尽快求医。

长期牙痛恐致牙齿神经坏死 医生教5招快速止牙痛

据台媒《早安健康》报道，牙齿突然剧痛令人难以忍受，若手边没有止痛药只能忍痛。其实，除了可立即服用布洛芬等非类固醇抗发炎止痛药应急外，综合多位医生意见，以下5大方法有助快速缓解牙痛，但需注意这些方式仅能暂时压制疼痛，真正病因仍未解决，若拖延就医恐导致牙齿神经坏死。

甚么方法有助快速止牙痛？

 

 

5大方法助快速止牙痛

1.盐水漱口

若牙痛因蛀牙或发炎引起，可先用温盐水漱口帮助清除口腔残渣，带来初步消炎效果。此外，盐水渗透压与细胞相近，漱口时较不易加剧牙齿不适。但此方法止痛效果有限，仅能暂时缓解，无法根治蛀牙或牙周病，仍需就医治疗。

2.冻水漱口、含碎冰、冰敷

发炎时口腔微血管充血，以冻水漱口可使血管收缩，稍缓疼痛。若因牙齿裂损导致神经外露，含碎冰可暂时麻痺神经，以减轻不适。此外，冰敷脸颊亦有效，但需避免过久以免冻伤。需强调这些均属紧急舒缓措施，后续仍须就医处理，防止恶化为严重红肿或感染。

3.保持坐姿，勿躺下

严重牙痛时应避免平躺，因躺下后脑部与心脏位置接近会使血压上升，加剧疼痛感。临床上，医生甚至以「姿势改变时疼痛是否加重」作为判断牙痛状况的依据，因此牙痛难耐时保持坐姿或抬高头部，反而能减轻不适。

4.适量涂抹丁香油

丁香能帮助镇静神经、缓解头痛或牙痛，若就医前牙痛剧烈，可用棉棒沾取少量丁香油，适量涂抹于疼痛部位并轻柔按摩以暂时舒缓。此外，临床上甚至将丁香油成分应用于牙髓严重发炎或干性齿槽炎患者。但这种为夜间无法就诊时的应急方法，仍需由牙医进行处理。

5.减少咀嚼和换边进食

蛀牙、敏感性牙齿或牙神经发炎引起的疼痛，常在进食时因刺激而加剧，而最简单的方法是避开疼痛侧咀嚼，暂时改用另一侧进食，以避免刺激恶化疼痛感。

牙痛伴随3大症状即求医 2个位置伴随肿胀要小心

报导又指，虽然上述方法能为牙痛争取缓冲时间，但某些状况实际上不容拖延。尤其许多人误认为牙痛仅属小问题，或因就医麻烦而抱持忍耐心态，此举可能导致延误治疗关键期。原因在于牙齿一旦严重发炎便难以自行痊愈，拖延就医只会使情况恶化，从原本的小蛀牙发展为深度蛀牙，甚至演变成牙髓炎、牙龈感染，最终可能面临根管治疗、拔牙或牙齿脱落的后果。因此即时治疗至关重要，并非所有牙痛都能置之不理，若出现以下3大情况，建议尽快求医：

1.头部和颈部出现红、肿、热、痛

可能代表头部和颈部有严重发炎、脓疡、肿胀等症状。若脸部明显肿胀且肉眼可见脸型歪斜，需警惕已出现严重感染，后续甚至可能引发呼吸道压迫与呼吸困难。

2.合并发烧、局部发热

若除了不适部发热，甚至伴随发烧，可能感染已扩散形成蜂窝性组织炎等严重情况，最极端状况可能危及生命。

3.牙齿断裂或脱落

若牙齿因外力脱落，应避免接触牙根，可用冷水清洁后将牙齿放回齿槽骨中，或立即置入鲜奶、生理食盐水中保存，并尽快求医。

为何会出现牙齿刺痛/牙龈疼痛？有何分别？

据衞生署资料指出，牙齿刺痛是牙髓的神经受到刺激所引致，常见原因如下：

  • 蛀牙：蛀牙洞内的细菌引起牙髓发炎，刺激牙髓神经。
  • 象牙质外露：象牙质内满布管道，如果这些管道因牙龈萎缩或因牙齿表面受损﹙例如：被牙刷刷蚀又或被酸性食物侵蚀﹚而外露，就会导致牙齿敏感。每当患者吃喝冷、热、甜、酸的食物或饮料，就会触动这些管道刺激牙髓神经，引致牙齿刺痛。与此同时，牙齿表面的牙菌膜会释放酸素，透过外露的象牙质刺激牙髓神经。
  • 牙齿崩裂：牙齿崩裂可导致象牙质或牙髓外露，使牙髓神经容易受外界刺激。

衞生署资料指出，牙龈疼痛是牙周组织发炎所引致，则包括以下常见原因：

  • 蛀牙：严重的蛀牙令牙髓坏死，细菌在牙髓内滋生，并经由根尖孔感染牙周组织，引致发炎及产生脓疮。
  • 牙周病：牙菌膜的毒素引致牙周组织发炎。
  • 智慧齿冠周炎：由于智慧齿的牙冠与覆盖它的牙龈之间容易积藏食物渣滓和细菌，导致牙周组织发炎。

资料来源：《早安健康》衞生署

延伸阅读：有蛀牙更短命？研究揭口腔不洁恐生6大恶果 死亡风险增5成

---

相关文章：

30岁后9成人会患牙周病 牙医警告恐细菌入血手尾长 如何正确刷牙预防？

肾衰竭危机｜男子用1方法清洁牙齿 半年就肾衰竭须终生洗肾

牙齿敏感｜吃白饭薯片也有敏感牙齿？牙医揭6类食物可致敏 教4招保养抗敏

每天刷牙也蛀牙？吃太甜才蛀牙？补完不再蛀？牙医拆解5大迷思教补救方法

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
18小时前
特朗普签令加征10%全球关税 2月24日生效为期150天 适用已达成贸易协议国家
即时国际
35分钟前
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
时事热话
21小时前
美最高法院裁定特朗普全球关税不合法 学者：或须退还1,750亿美元
即时国际
11小时前
新年利是钱6招存入银行！指定存钞机收$20/$50 经八达通/马会都得 免排队超方便
新年利是钱6招存入银行！汇丰/恒生/东亚指定存钞机收$20/$50纸币 经八达通都得 免排队超方便
生活百科
15小时前
美国驻韩战机日前罕有逼近中国的防空识别区。X@INDOPACOM
驻韩F-16迫近防空识别区 中日战机黄海爆罕见对峙
即时国际
22小时前
人形机械人震撼春晚 2年前投资宇树 一港股成「幕后大赢家」  母公司为首批「走出去」国企
人形机械人震撼春晚 2年前投资宇树 一港股成「幕后大赢家」  母公司为首批「走出去」国企
商业创科
4小时前
「港版林志玲」新年大解放靠「福」字遮春光 全裸浸浴挑战性感极限 香艳身材引遐想
「港版林志玲」新年大解放靠「福」字遮春光 全裸浸浴挑战性感极限 香艳身材引遐想
影视圈
19小时前
46岁官恩娜颜值再进化 贴「由小到大」影片吓窒网民 淡出幕前富贵生活全曝光
46岁官恩娜颜值再进化 贴「由小到大」影片吓窒网民 淡出幕前富贵生活全曝光
影视圈
11小时前
铜锣湾投注站楼上有只招财猫？ 爱猫港男影猫影到中六合彩 买复式中4个字｜Juicy叮
铜锣湾投注站楼上有只招财猫？ 爱猫港男影猫影到中六合彩 买复式中4个字｜Juicy叮
时事热话
18小时前