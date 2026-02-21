长期牙痛恐致牙齿神经坏死 医生教5招快速止牙痛 出现3大症状即求医

牙痛看似是小问题，也有机会导致牙齿神经坏死。有医生指出，除了止痛药还有5个小方法，有助快速纾缓牙痛。不过医生也提醒，若牙痛时伴随3大症状不容拖延，务必尽快求医。

长期牙痛恐致牙齿神经坏死 医生教5招快速止牙痛

据台媒《早安健康》报道，牙齿突然剧痛令人难以忍受，若手边没有止痛药只能忍痛。其实，除了可立即服用布洛芬等非类固醇抗发炎止痛药应急外，综合多位医生意见，以下5大方法有助快速缓解牙痛，但需注意这些方式仅能暂时压制疼痛，真正病因仍未解决，若拖延就医恐导致牙齿神经坏死。

甚么方法有助快速止牙痛？

5大方法助快速止牙痛

1.盐水漱口

若牙痛因蛀牙或发炎引起，可先用温盐水漱口帮助清除口腔残渣，带来初步消炎效果。此外，盐水渗透压与细胞相近，漱口时较不易加剧牙齿不适。但此方法止痛效果有限，仅能暂时缓解，无法根治蛀牙或牙周病，仍需就医治疗。

2.冻水漱口、含碎冰、冰敷

发炎时口腔微血管充血，以冻水漱口可使血管收缩，稍缓疼痛。若因牙齿裂损导致神经外露，含碎冰可暂时麻痺神经，以减轻不适。此外，冰敷脸颊亦有效，但需避免过久以免冻伤。需强调这些均属紧急舒缓措施，后续仍须就医处理，防止恶化为严重红肿或感染。

3.保持坐姿，勿躺下

严重牙痛时应避免平躺，因躺下后脑部与心脏位置接近会使血压上升，加剧疼痛感。临床上，医生甚至以「姿势改变时疼痛是否加重」作为判断牙痛状况的依据，因此牙痛难耐时保持坐姿或抬高头部，反而能减轻不适。

4.适量涂抹丁香油

丁香能帮助镇静神经、缓解头痛或牙痛，若就医前牙痛剧烈，可用棉棒沾取少量丁香油，适量涂抹于疼痛部位并轻柔按摩以暂时舒缓。此外，临床上甚至将丁香油成分应用于牙髓严重发炎或干性齿槽炎患者。但这种为夜间无法就诊时的应急方法，仍需由牙医进行处理。

5.减少咀嚼和换边进食

蛀牙、敏感性牙齿或牙神经发炎引起的疼痛，常在进食时因刺激而加剧，而最简单的方法是避开疼痛侧咀嚼，暂时改用另一侧进食，以避免刺激恶化疼痛感。

牙痛伴随3大症状即求医 2个位置伴随肿胀要小心

报导又指，虽然上述方法能为牙痛争取缓冲时间，但某些状况实际上不容拖延。尤其许多人误认为牙痛仅属小问题，或因就医麻烦而抱持忍耐心态，此举可能导致延误治疗关键期。原因在于牙齿一旦严重发炎便难以自行痊愈，拖延就医只会使情况恶化，从原本的小蛀牙发展为深度蛀牙，甚至演变成牙髓炎、牙龈感染，最终可能面临根管治疗、拔牙或牙齿脱落的后果。因此即时治疗至关重要，并非所有牙痛都能置之不理，若出现以下3大情况，建议尽快求医：

1.头部和颈部出现红、肿、热、痛

可能代表头部和颈部有严重发炎、脓疡、肿胀等症状。若脸部明显肿胀且肉眼可见脸型歪斜，需警惕已出现严重感染，后续甚至可能引发呼吸道压迫与呼吸困难。

2.合并发烧、局部发热

若除了不适部发热，甚至伴随发烧，可能感染已扩散形成蜂窝性组织炎等严重情况，最极端状况可能危及生命。

3.牙齿断裂或脱落

若牙齿因外力脱落，应避免接触牙根，可用冷水清洁后将牙齿放回齿槽骨中，或立即置入鲜奶、生理食盐水中保存，并尽快求医。

为何会出现牙齿刺痛/牙龈疼痛？有何分别？

据衞生署资料指出，牙齿刺痛是牙髓的神经受到刺激所引致，常见原因如下：

蛀牙 ：蛀牙洞内的细菌引起牙髓发炎，刺激牙髓神经。

：蛀牙洞内的细菌引起牙髓发炎，刺激牙髓神经。 象牙质外露 ：象牙质内满布管道，如果这些管道因牙龈萎缩或因牙齿表面受损﹙例如：被牙刷刷蚀又或被酸性食物侵蚀﹚而外露，就会导致牙齿敏感。每当患者吃喝冷、热、甜、酸的食物或饮料，就会触动这些管道刺激牙髓神经，引致牙齿刺痛。与此同时，牙齿表面的牙菌膜会释放酸素，透过外露的象牙质刺激牙髓神经。

：象牙质内满布管道，如果这些管道因牙龈萎缩或因牙齿表面受损﹙例如：被牙刷刷蚀又或被酸性食物侵蚀﹚而外露，就会导致牙齿敏感。每当患者吃喝冷、热、甜、酸的食物或饮料，就会触动这些管道刺激牙髓神经，引致牙齿刺痛。与此同时，牙齿表面的牙菌膜会释放酸素，透过外露的象牙质刺激牙髓神经。 牙齿崩裂：牙齿崩裂可导致象牙质或牙髓外露，使牙髓神经容易受外界刺激。

衞生署资料指出，牙龈疼痛是牙周组织发炎所引致，则包括以下常见原因：

蛀牙 ：严重的蛀牙令牙髓坏死，细菌在牙髓内滋生，并经由根尖孔感染牙周组织，引致发炎及产生脓疮。

：严重的蛀牙令牙髓坏死，细菌在牙髓内滋生，并经由根尖孔感染牙周组织，引致发炎及产生脓疮。 牙周病 ：牙菌膜的毒素引致牙周组织发炎。

：牙菌膜的毒素引致牙周组织发炎。 智慧齿冠周炎：由于智慧齿的牙冠与覆盖它的牙龈之间容易积藏食物渣滓和细菌，导致牙周组织发炎。

《早安健康》、衞生署

延伸阅读：有蛀牙更短命？研究揭口腔不洁恐生6大恶果 死亡风险增5成

