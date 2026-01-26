Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

防癌汤水｜癌症名医推介6款防癌长寿汤 只用平价食材入馔 暖胃活肠防大肠癌

保健养生
更新时间：17:05 2026-01-26 HKT
发布时间：17:05 2026-01-26 HKT

【防癌/大肠癌/长寿汤】肠道健康，身体更有效防癌。有医生推介6款防癌长寿汤，为身体保暖之余，更可预防大肠癌、促进肠道健康，而且这6款防癌长寿汤都使用平价的家常食材制成，简单烹调又美味。

推介6款防癌长寿汤 暖胃活肠防大肠癌

维护肠道健康如何可防癌？根据日媒《周刊PRIME》报道，日本帝京大学福冈医疗技术学部教授、癌症治疗权威佐藤典宏医生分享指，人体约70%的免疫细胞都集中在肠道中，因此若肠道出问题，会影响整体健康；而维持健康的肠道环境对于预防癌症等疾病至关重要。有研究证明，肠道益菌数量较高的人群，大肠癌发病率较低。

因此，佐藤典宏医生分享了以下6款有益大肠健康、预防大肠癌的汤品，这些汤使用了多种超强抗癌食材，包括他最推介、改善肠道环境的最佳食物——山药和牛蒡。其中，牛蒡富含能够改善肠道环境的膳食纤维，水溶性膳食纤维和非水溶性膳食纤维含量均衡，它们对预防癌症都至关重要。山药则含有难以消化的抗性淀粉，可直达肠道，成为肠道益菌的食物，对整肠有好处。6款防癌长寿汤的详细食谱如下：

 

防癌长寿汤｜1. 西兰花盐麻婆汤

抗癌食材：西兰花、金菇

材料（2人份）：

  • 西兰花1/4个、金菇30g、硬豆腐（木绵豆腐）1/2块、鸡肉碎100g、清酒2茶匙、盐少许、鸡粉2茶匙、柚子胡椒粉1/4茶匙、栗粉2茶匙

制法：

  1. 西兰花切丁、金菇去蒂剁碎、豆腐切成3cm方块。
  2. 依序将肉碎、金菇、清酒、盐放入锅中，盖上锅盖，小火慢煮约3分钟，然后炒散肉碎。
  3. 加入西兰花、豆腐、400ml水和鸡粉，转中火，煮沸后转小火慢煮约5分钟，然后加入柚子胡椒粉。
  4. 将栗粉溶于两倍量的水中，边煮边搅拌，直到变稠。

防癌长寿汤｜2. 什锦面汤

抗癌食材：椰菜、姬菇

材料（2人份）：

  • 椰菜100g、红萝卜20g、姬菇50g、猪肉碎100g、罐装粟米粒40g、鸡精2茶匙、蚝油、豉油、姜蓉各1茶匙、牛奶100ml 、食油2茶匙、盐和黑胡椒少许

制法：

  1. 将椰菜切成一口大小、胡萝卜切丝、姬菇去蒂并撕开，用盐腌猪肉碎。
  2. 在锅中加入油，以中火快炒猪肉碎，加入蔬菜和粟米、300ml水、蚝油、豉油和姜蓉，盖上锅盖煮约5分钟。
  3. 转小火，加入牛奶，待牛奶变热后关火，撒上黑胡椒即可享用。

防癌长寿汤｜3. 洋葱鸡汤

抗癌食材：洋葱、大蒜

材料（2人份）：

  • 洋葱1/2个、鸡槌6件、盐曲2汤匙、盐1/2茶匙、米饭50g（冷饭也可）、大蒜2瓣（拍碎）、姜1小块切薄片、麻油、黑胡椒、辣椒各少许

制法：

  • 用叉子在鸡槌上扎几个洞，以盐曲和盐腌，轻轻揉搓，洋葱切薄片。
  • 将材料和400ml水放入锅中，中火煮沸后，转小火，盖上锅盖，再煮约15分钟。
  • 最后淋上麻油，撒上黑胡椒和辣椒粉。

防癌长寿汤｜4. 鲭鱼根菜咖哩汤

抗癌食材：鲭鱼、牛蒡、洋葱、大蒜

材料（2人份）：

  • 煮鲭鱼（连鱼汁）1/2罐、牛蒡30g、莲藕30g、蒜蓉1茶匙、洋葱1/4个、红萝卜20g、咖哩粉1茶匙、茄汁和蚝油各2茶匙、味噌1茶匙、油1汤匙

制法：

  1. 牛蒡剖半切小段、洋葱切薄片、莲藕切小块、红萝卜切丝。
  2. 锅中放入油和蒜蓉，小火加热爆香后加入咖哩粉翻炒均匀。
  3. 加入鲭鱼、350ml水、茄汁、蚝油和味噌，转中火煮沸后，转小火，盖上锅盖，焖煮约10分钟。

防癌长寿汤｜5. 山药青瓜冷汤

抗癌成分：山药

材料（2人份）：

  • 山药100g、青瓜1/2条、硬豆腐1/2块、味噌2汤匙、白芝麻1汤匙、木鱼片2g、姜蓉1茶匙、茗荷1片、紫苏2片、盐少许

制法：

  1. 将山药切成段状。青瓜切成薄片，加盐揉搓后挤出汁液。
  2. 将白芝麻、木鱼片和姜蓉放入碗中搅拌，逐少加入300ml冷水稀释，放入冰箱冷藏。
  3. 食用前，将豆腐切成一口大小，放入碗中，最后用茗荷丝和紫苏丝装饰即可。

防癌长寿汤｜6. 百搭番茄汤底

材料：

  • 洋葱1/2个、盐1/2茶匙、碎番茄1罐（400g）、味醂3汤匙、茄汁2汤匙、木鱼碎8g

制法：

  1. 将洋葱切碎，放入耐热容器中，撒上盐，用保鲜膜轻轻盖住，用微波炉以600w加热2分钟。
  2. 将洋葱、番茄、味醂和茄汁放入锅中，煮沸后，以中火煮约5分钟。
  3. 冷却后，加入木鱼碎并搅拌均匀即可。

番茄汤食谱：沙甸鱼和牛蒡番茄炖菜

抗癌食材：沙甸鱼、牛蒡、番茄、车厘茄、大蒜

材料（2人份）：

  • 煮沙甸鱼（含汁）1罐、牛蒡45g、薯仔1个（150g）、车厘茄4粒、大蒜（拍碎）2瓣、番茄汤底150g、橄榄油1茶匙、芝士粉少许

制法：

  1. 牛蒡剖半切成3cm长、薯仔切成一口大小、车厘茄切成两半。
  2. 将橄榄油、大蒜、牛蒡和薯仔放入锅中，以小火翻炒，炒出香味后，加入100ml水，盖上锅盖，中火煨约10分钟。
  3. 加入沙甸鱼、番茄汤底和车厘茄，盖上锅盖，煨约10分钟，最后撒上磨碎的芝士。

番茄汤食谱：番茄奶油汤

材料及做法（1人份）：

  1. 番茄汤底（1汤匙）和味噌（1茶匙）放入碗中，倒入160ml温豆浆（或牛奶），搅拌均匀，撒上少许黑胡椒即可。

专家履历：佐藤典宏

日本的外科医生及癌症治疗专家，目前担任帝京大学医疗技术学部教授。他拥有丰富的临床与研究经验，特别是在胰脏癌治疗与癌症预防领域。

延伸阅读：大肠癌年杀2200名港人 专家票选防癌11招 饭后做1事最护肠

---

相关文章：

彩虹饮食法｜七色蔬果防癌抗衰老降胆固醇 营养师推介28种食物冬菇防癌南瓜护心脏

护肠胃必吃这种超级种子 改善便秘/防大肠癌 每日吃50克见效！

研究揭每日久坐X小时 患大肠癌风险增64% 医生教2分钟自救法

不只大肠癌！长期便秘易患4大癌症 医生教早餐吃1种面包通便防癌

