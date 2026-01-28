Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前列腺癌预防｜男人50岁前列腺响警号！饮咖啡可防前列腺癌？中医揭1类人恐越饮越伤｜附保养习惯

更新时间：10:08 2026-01-28 HKT
【前列腺癌预防】前列腺癌是本港第3大男性常见癌症，每25位男士之中会有1位有机会患上。虽然饮咖啡被指可以减低前列腺癌风险，但有中医师提醒有1类人恐越饮越伤，并分享保养贴士，预防前列腺肥大及癌症，摆脱尿频或「滴滴仔」。

前列腺癌预防｜50岁以上男士半数受前列腺肥大困扰

中医师郭大维在个人Facebook专页发文分享，临床统计指，50岁以上男士中有半数人患前列腺肥大，到了80岁以上更有9成男士有前列腺肥大；郭医师解释，前列腺问题随男士年龄增长越常见。前列腺肥大的成因是甚么？有哪些症状？

前列腺肥大3大成因

郭大维医师表示，前列腺肥大症，也称为良性前列腺增生。前列腺位于膀胱底部、包覆著尿道，当前列腺组织增生、肥大时，会压迫尿道，造成排尿困难。前列腺肥大成因包括：

前列腺肥大成因｜1. 年龄增长

随年龄增长，男性体内的荷尔蒙（尤其是双氢睪固酮）会发生变化，令前列腺细胞增生速度大于凋亡。

前列腺肥大成因｜2. 代谢问题

代谢症候群、肥胖、久坐不动及高脂饮食都可能增加前列腺肥大风险。

前列腺肥大成因｜3. 遗传因素

家族中有前列腺肥大病史者，风险较高。

前列腺肥大症状包括：

  • 尿频
  • 夜尿
  • 尿流变细或中断
  • 尿急不易控制
  • 排尿不完全感

其他严重症状包括：

  • 急性尿潴留（无法排尿）
  • 尿路感染
  • 膀胱结石
  • 血尿
  • 膀胱功能受损
  • 肾功能损害

如何保养前列腺？饮咖啡可防前列腺癌？

前列腺保养｜1. 日喝2杯咖啡防前列腺癌

有多项研究发现，喝咖啡与「前列腺癌」的发生风险呈负相关。这代表摄取的咖啡越多，患前列腺癌的风险越低。有大型综合分析指出：

  • 每天喝咖啡多2杯，前列腺癌风险可降低约7%。

惟郭医师提醒，「前列腺肥大」患者忌喝咖啡，以免因咖啡因的刺激作用而加剧尿频等症状。

同场加映：108万人研究证常喝1饮品 患前列腺癌风险大减16% 每日喝这份量就有效！

前列腺保养｜2. 增加性行为 降前列腺癌风险

适量的性行为频率也有助保护前列腺健康，因为性行为可避免精液中的矿物质积累成结石及引致发炎，降低前列腺癌与炎症的风险。

有研究显示，50岁以上人士每周有1次以上性行为和自慰，对前列腺具有保护作用。年轻时频繁射精（每周超过5次）可降低前列腺癌风险。郭医师更提出每周的性行为「黄金次数」以供参考：

性行为黄金公式

  • 20-29岁：即为「2×9＝18」，18的标准次数「1周要做爱8次」。
  • 30-39岁：即为「3×9＝27」，27的标准次数「2周要做爱7次」。
  • 40-49岁：即为「4×9＝36」，36的标准次数「3周要做爱6次」。
  • 50-59岁：即为「5×9＝45」，45的标准次数「4周要做爱5次」。
  • 60-69岁：即为「6×9＝54」，54的标准次数「5周要做爱4次」。
  • 70-79岁：即为「7×9＝63」，63的标准次数「6周要做爱3次」。

如何避免前列腺肥大/发炎？

郭医师提醒，长时间忍尿是大忌，容易导致尿液滞留，增加感染风险及引发细菌性前列腺炎。另外，以下3类食物也不宜多吃、以免增加前列腺问题：

  1. 红肉
  2. 高脂食物
  3. 刺激性食物（如辣椒、芥末、沙茶）

此外，缺乏运动、不安全的性行为、压力过大、吸烟、饮酒过量等亦是前列腺问题的风险因素。

前列腺癌7大常见症状 小便现4征兆恐中招

前列腺癌是本港10大癌症第4位，男性到50岁以上有更高机会患上。根据本港医管局资料，年纪大的男性常有前列腺肿大的情况，绝大多数属于良性增生，但当细胞出现基因变异，成为恶性肿瘤，这就是前列腺癌。前列腺癌有可能转移到身体其他部位，常见有骨和淋巴结。

前列腺癌是生长缓慢的癌症，患者体内肿瘤可能存在多年不察觉，而病发初期通常没有明显征状。若出现以下一种或多种征状，代表著癌肿瘤逐渐增大或已开始转移：

  • 小便频密，尤其在晚间
  • 小便困难，久久不能排出尿液
  • 小便时感刺痛
  • 小便或精液带血
  • 盆骨痛楚
  • 脊骨痛楚
  • 脚肿

由于以上大部分症状与一般前列腺增大的症状极为相近，因此，应及早找医生诊断。若发现盘骨、背及臀部痛楚，显示病情已恶化及肿瘤已扩散至其他部位。

若前列腺癌患者没有接受合适的治疗，病情有机会恶化以致出现下列情况：

  • 癌症转移：前列腺癌可能会随淋巴管转移往附近的淋巴腺，亦有机会转移到骨骼，多见于盆骨、腰椎、股骨和肋骨，或者转移到肺、肝、胸膜、肾、肾上腺和脑部。
  • 疼痛：若癌肿扩散至骨，部份病人会感到较严重的疼痛。

资料来源：中医师郭大维医管局

专家履历：郭大维医师

台湾扶原中医诊所总院长。主治专长为内科（咳嗽、过敏、青春痘、睡眠障碍、肠胃疾患）、妇科（月经不调、更年期障碍）、儿科（转骨、过敏、体质调理）、男科（性功能障碍、频尿、摄护腺肥大）及针灸科。

延伸阅读：常尿频恐患癌？营养师教必吃4类食物防前列腺癌 抗癌4大阶段如何吃？

---

