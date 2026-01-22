糖尿病先兆｜记忆变差恐患中招？专家教自测糖上瘾12大警号 易倦也高危！

【糖尿病先兆】记忆变差可能是吃太多糖？有专家指出，经常摄取糖分会容易糖上瘾，若身体出现12种症状，可能是身体提醒已摄取过多糖分，甚至有患上糖尿病的风险，当中容易疲倦也高危。

糖尿病先兆｜专家教自测糖上瘾12大警号 易倦也高危

根据《Everyday Health》报道，现行食品标签上的糖分名称花多眼乱，造成难以精确掌握实际摄取的添加糖含量。因此，即使努力选择健康食品，仍可能不知不觉摄入过多糖分，进而引发多重健康隐患，包括增患糖尿病的风险。当日常饮食中蔬果摄取不足，且缺乏瘦肉蛋白质、健康油脂与未精制碳水化合物的均衡搭配时，添加糖分就会占据饮食的一大部分，导致缺乏维他命、矿物质和膳食纤维。

注册营养师Jessica Cording特别指出，过量摄取添加糖将全面影响人体精力、情绪、体重及疾病发现，长期更可能大幅提升肥胖、第二型糖尿病、心血管疾病、恶性肿瘤、抑郁症等多种慢性病的发生率。

那么如何知道自己是否摄取过多糖分，预防患上糖尿病？报道综合多位营养师和专家的意见，当出现以下12大迹象，恐代表糖分摄取过量，甚至可能已患上糖尿病：

自测糖上瘾12大警号：

糖尿病先兆｜1.饥饿感与体重增加

若透过添加糖摄取过多热量，食欲异常增加将是最初征兆，这类精制糖分虽能短暂满足味觉享受，却无法产生实质饱足感。加工零食与甜点普遍缺乏优质蛋白质、膳食纤维及健康脂肪，导致摄入的糖分被迅速代谢后，反而触发更强烈的饥饿感，甚至引发不自觉的强迫性进食行为。

有研究发现，含糖饮品确实会显著提升成人与儿童体重增加风险，但其作用机制远比单纯的热量累积更为复杂。人体肠道内由超过100兆个微生物构成的微生态系统，实际肩负著调节代谢防御机能的重要角色。健康的肠道菌相不仅能精准调控血糖与胰岛素平衡，更深度参与脂质代谢与胆固醇调节过程。然而，添加糖的过量摄取会严重破坏此生态系统。

当肠道益生菌数量减少而有害菌过度增殖时，将引发严重的菌群失调现象，进而全面影响人体的代谢机能处理脂质与胆固醇的效率。值得注意的是，糖分摄取会直接抑制瘦素在内的脂肪激素，从而扰乱新陈代谢，导致摄取越多糖分就越感到饥饿的恶性循环。

糖尿病先兆｜2.易发脾气

若经常感到情绪不稳、烦躁易怒，除了压力因素外，有研究显示，摄取过多添加糖会加剧身体发炎反应，恶化情绪状态，甚至诱发抑郁症状。这是由于高糖分且缺乏蛋白质与脂肪的饮食会使血糖急速攀升，但当身体急于代谢这些糖分时，能量水平会骤降，导致疲倦感与烦躁情绪。

此外，当大量摄取添加糖造成胰岛素浓度飙升后，血液中的葡萄糖浓度会随之降低，脑部的血糖水平也会下降，而大脑运作极度依赖稳定的血糖浓度来维持正常功能。

建议应特别留意情绪变化的时间模式，例如在进食零食1小时后或每天固定时段出现烦躁，很可能就是糖分摄取过量的警号。若发现这种情况频繁发生，应检视日常饮食内容。

糖尿病先兆｜3.疲劳与能量不足

糖分虽能快速提供能量，但无论摄取多少，约30分钟后就会再次感到饥饿、能量不足并渴望补充。此外，血糖和胰岛素剧烈波动会导致能量水平急遽下降，进而影响整体精神状态。

糖尿病先兆｜4.觉得食物不够甜

当发现食物不如以往那么甜，或需要额外加糖才能提升风味，例如要在麦片里加红糖，或者尝试从调味乳酪改吃原味乳酪时，味觉差异非常明显。这是由于长期高糖饮食会让大脑习惯极高甜度阈值，当适应这种甜度后，对较清淡的食物就难以产生满足感，因为大脑已预期更高的刺激。

值得注意的是，若以人工甜味剂替代糖分也需谨慎考量，大部分人工甜味剂的甜度远高于真实糖分，这会误导大脑预期超常的甜度水平，反而可能加剧对糖分的整体渴望。

糖尿病先兆｜5.渴望进食高糖食物

糖分会刺激大脑的愉悦中枢，即是称为中脑皮质边缘多巴胺系统，引发所谓的「快乐荷尔蒙」多巴胺分泌，影响对糖分的渴望程度。有研究指出，摄取糖分会提升多巴胺浓度，而多巴胺的上升会增强对糖分的渴望，形成恶性循环。

建议透过定时摄取由天然完整食物组成的小份量正餐与零食，能有效规律饮食，并改善这种高糖食物成瘾现象。

糖尿病先兆｜6.高血压

有研究发现，含糖饮品的摄取与高血压发生率相关。虽然目前尚未清楚糖分与高血压的直接因果关系，但科学家已确认高血糖会损害血管内皮细胞，使胆固醇等脂质更容易黏附于血管壁，可导致血管硬化，而血管硬化正是血压升高的关键因素。

糖尿病先兆｜7.暗疮与皱纹

有研究发现，胰岛素阻抗与暗疮发生风险增加有关，而高糖饮食正是导致胰岛素阻抗的风险因子之一。胰岛素阻抗是指肝脏、肌肉和脂肪细胞对调节血糖的胰岛素反应异常。此外，随著年龄增长，当体内糖分过剩时，会产生糖化终产物，这些物质经研究证实会促进皮肤老化现象。

糖尿病先兆｜8.关节疼痛

若察觉关节出现疼痛，不仅是年龄因素，而是摄取过量糖分引发全身性发炎反应，进而导致关节不适。不过，关节疼痛的潜在成因有很多，仅靠减少糖分摄取来改善饮食，未必能完全解决问题。

糖尿病先兆｜9.睡眠障碍

由于人体睡眠周期与睡眠质素除受光线和室温调节外，血糖控制亦是关键因素。长期过量摄取添加糖分，会干扰睡眠周期并降低睡眠品质。有研究显示，摄取较多添加糖与睡眠品质下降存在显著关联。

糖尿病先兆｜10.消化系统问题

腹痛、痉挛、腹泻等症状可能有多种成因，而过量摄取糖分作为已知的肠道刺激物，是潜在诱因之一。对于患有肠易激综合症、克隆氏症、溃疡性结肠炎等慢性疾病，或是曾接受胃部手术的患者，糖分更可能加剧肠胃不适症状。此外，若高糖食物取代富含纤维的水果、蔬菜和全谷类，也可能引发便秘问题。

糖尿病先兆｜11.脑雾现象

虽然葡萄糖是大脑主要能量来源，但过量会导致高血糖，引发脑部炎症反应并对认知功能与情绪产生负面影响。有研究显示，患有第二型糖尿病患者会出现资讯处理速度、记忆力、注意力等认知功能障碍。还有研究指出，即使非糖尿病患者，添加糖摄取仍与认知功能受损风险增加有关。

糖尿病先兆｜12.蛀牙

口腔中的细菌会以单糖为养分繁殖，因此若发现蛀牙增加或诊断出牙周病，可能与过量添加糖摄取有关。建议可透过饮用无糖咖啡与茶、摄取高纤蔬果及咀嚼无糖香口胶来预防蛀牙。虽然减少糖分摄取是根本之道，但若食用高糖食物后，可立即漱口或搭配后萝卜、牛奶等具有牙齿保护作用的食物，有助形成保护层减少糖分对牙齿的侵蚀。

全港糖尿病患者逾70万人 留意8大初期症状

据本港医管局的数据显示，本港约有70万名糖尿病患者，占总人口约10%，即每10名港人便有1人是糖尿病患者。糖尿病更有年轻化趋势，年龄35岁以下人士有2%发病。根据世界衞生组织的准则，如空腹血糖大过或等于7 mmol/L，或餐后2小时血糖高于11.1 mmol/L的人士，则可判断为患上「糖尿病」。空腹的定义为禁食8小时以上。当中，糖尿病主要可分两大类型，并会出现以下常见症状：

第1型糖尿病（胰岛素依赖型）

病因：胰脏内制造胰岛素的细胞遭受破坏，不能制造胰岛素。

原因：与遗传、自身免疫系统出现毛病或环境因素有关。

第2型糖尿病（非胰岛素依赖型）

病因：最常见的类型，体内的胰岛素分泌正常或相对些微减少，但胰岛素不能发挥功能，病因是身体对胰岛素产生抗拒性。

原因：与遗传、不良饮食习惯、体形肥胖或缺乏运动有关。

糖尿病者初期常见征状

经常口渴 小便频密 感到饥饿 体重下降 容易疲倦 视力模糊 伤口不易愈合 皮肤痕痒，女性或会出现阴部发痒的情况

小心2大糖尿病并发症 严重恐中风/截肢

据医管局资料，糖尿病有机会引起急性或慢性并发症，严重者有机会导致截肢或致命风险：

1. 慢性并发症

若糖尿病控制不当，血糖长期偏高，血管和神经系统容易受到损坏，令身体器官长期受损，甚至丧失功能，有致命风险：

脑：脑血管病如中风等

眼睛：视网膜病变、白内障、青光眼

心脏及血管：冠心病、心脏衰竭、高血压

肾脏 ：蛋白尿、感染、肾功能衰竭

足部：神经病变、血管病变、溃疡、感染。如下肢溃疡感染长期不愈者，可能需要截除下肢

2. 急性并发症

急性血糖过低 (血糖少于3.9mmoil/L)：

患者可能出现会出心跳加速、严重饥饿、头晕、眼花、震颤、发抖、冒冷汗、嘴唇、舌头或手指有麻痺感觉，昏昏欲睡、甚至神智不清

若患者清醒，可服用15克容易吸收的碳水化合物，如方糖/果汁糖3粒、3茶匙砂糖、普通汽水或果汁半杯，征状改善后加面包1小片或饼干3-4块

急性血糖过高 (血糖等于或超过15mmoil/L)：

患者可能会呼吸快而深、有恶心、呕吐、剧渴现象、并引致神智不清或昏迷情况

此时患者应尽快送院医治

资料来源：《Everyday Health》、衞生署、医管局

